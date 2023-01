Strassenlärm Mit Tempo 30 und Flüsterbelag: In Hägendorf soll die Lärmbelastung schrittweise gesenkt werden Bei zahlreichen Liegenschaften an der Allerheiligenstrasse und dem Kirchrain in Hägendorf werden die Lärmgrenzwerte überschritten. Nun will der Kanton diese Strassen sanieren. Im Bereich der Schulhäuser ist zudem eine Tempo-30-Zone vorgesehen. Adrian Kamber Jetzt kommentieren 11.01.2023, 14.00 Uhr

Aus Lärm- und Sicherheitsgründen soll hier beim Schulhaus Oberdorf künftig Tempo 30 gelten. Bruno Kissling

Wo viel Verkehr ist, herrscht auch Lärm. In Hägendorf gilt das etwa für die Allerheiligenstrasse, den Kirchrain und die Bachstrasse. Bei 33 Liegenschaften werden die in der Lärmschutzverordnung (LSV) festgelegten Immissionsgrenzwerte überschritten. Bei einem Planungshorizont bis 2038 sollen ohne Massnahmen sogar 42 Liegenschaften mit etwa 364 Personen betroffen sein. Aus diesem Grund gelten die betroffenen Strassenzüge als sanierungsbedürftig. Da es sich um Kantonsstrassen handelt, nimmt sich nun das Amt für Verkehr und Tiefbau der Sache an.

Seit dem 9. Januar liegen die Pläne für das Lärmsanierungsprojekt bei der Gemeinde öffentlich auf. Um den Strassenlärm zu dämmen, will man in erster Linie auf zwei Massnahmen setzen. Einerseits sollen dafür neue Strassenbeläge her, andererseits möchte man beim Abschnitt vom ehemaligen Restaurant Schlüssel bzw. Nonna Lia bis zum Hallenbad auf Tempo 30 reduzieren.

Sanierung in drei Etappen bis 2029

Bernhard Kindler, Leiter Lärm- und Schallschutz beim Amt für Verkehr und Tiefbau, erklärt: «Das vorliegende Lärmsanierungsprojekt gibt nur die Rahmenbedingungen respektive die vorgesehenen Massnahmen vor. Die konkrete Umsetzung wird dann etappenweise basierend auf einem kantonalen Erschliessungsplan erfolgen.» Demnach können heute noch keine Angaben zur genauen Dauer der Baustellen oder zu etwaigen Einschränkungen gemacht werden.

Klar ist aber, dass das Projekt in drei Etappen vollzogen werden soll: Gibt es keine Verzögerungen durch Einsprachen, sollen die Belagsarbeiten an der Bachstrasse (Kreisel Kreuzplatz bis Restaurant Teufelsschlucht) noch dieses Jahr starten. Von 2025 bis 2027 werden an der Allerheiligenstrasse der lärmmindernde Belag sowie Tempo 30 im genannten Bereich umgesetzt. Und zwischen 2027 und 2029 soll schliesslich der Kirchrain saniert werden.

Tempo 30 vor fünf Jahren abgelehnt

Die Massnahme, die auch für die Autofahrerinnen und Autofahrer spürbar wird, ist die Einführung einer Tempo-30-Zone auf der Allerheiligenstrasse. Heute darf dort noch mit 50 Stundenkilometern gefahren werden. Nicht immer ungefährlich, befinden sich doch im betreffenden Abschnitt die Schulhäuser Oberdorf und Späri.

Andreas Heller, Gemeindepräsident Hägendorf. Bruno Kissling

Das bestätigt auch Gemeindepräsident Andreas Heller: «Dort überqueren jeden Tag unzählige Schülerinnen und Schüler die Strasse. Nicht zuletzt für den dortigen Mittagstisch. Seit Jahren kommen Eltern und Lehrpersonen mit dem Wunsch auf uns zu, dort Tempo 30 einzuführen. Aus diesem Grund begrüssen wir die Massnahme des Kantons sehr.»

Zur Info: Bereits 2018 war Tempo 30 in Hägendorf ein Thema. Die flächendeckende Einführung auf den Gemeindestrassen wurde damals klar abgelehnt. Heller sagt: «Seither erreichen den Gemeinderat aber immer wieder diesbezügliche Anfragen aus verschiedenen Quartieren.» Er sei froh, dass der Kanton bei der Mitwirkung zum vorliegenden Projekt auf die Gemeinde gehört hat und nun eine Temporeduzierung vorsieht. «Schliesslich geht es auch um die Sicherheit, nicht nur um den Lärm.»

Flüsterbeläge verlieren mit der Zeit ihre Wirkung

Gemäss dem aufliegenden Plan sollen zusammengefasst rund 1100 Strassenmeter mit sogenannten Flüsterbelägen ersetzt werden. Diese sollen in der Endwirkung den Lärm um ein bis drei Dezibel vermindern. «Endwirkung heisst, dass sie den Lärm nach rund acht bis zehn Jahren im Vergleich zu einem konventionellen Belag um so viel reduzieren. Anfangs ist die Wirkung um einiges höher, etwa -6 bis -8 Dezibel», erklärt Kindler. Durch ihre spezielle, offenporige Beschaffenheit würden diese Beläge aber schneller verschmutzt, weshalb die Wirkung mit der Zeit abnimmt.

Zum Vergleich: Das Bundesamt für Umwelt schreibt auf seiner Website, dass eine Minderung um drei Dezibel etwas der Halbierung der Verkehrsmenge gleichkommt.

Die drei Strassenzüge befinden sich gemäss Lärmschutzverordnung alle in der Empfindlichkeitsstufe zwei, also Wohngebiet. Dafür gilt ein Immissionsgrenzwert von tagsüber 60 Dezibel und in der Nacht 50 Dezibel. Obwohl die Lärmminderung bei allen betroffenen Liegenschaften Wirkung zeigt, geht der Projektplan auch 2038 noch von 31 Gebäuden mit rund 280 Personen aus, bei denen dieser Grenzwert überschritten wird. Weitergehende Massnahmen wie Tempo 30 im ganzen Bereich oder Lärmschutzwände würden aber entweder kaum eine Wirkung zeigen oder stünden in keinem Verhältnis zu den Kosten.

In diesem Bereich der Allerheiligenstrasse gibt es einen neuen Belag sowie eine Temporeduktion. Bruno Kissling

100'000 Franken für Tempo 30

Rund 100'000 Franken sind im Projektplan für die Temporeduktion vorgesehen. Würden hier nicht auch zwei Tempo-30-Schilder reichen? «Nein, für die Reduktion an dieser Stelle werden sicher noch bauliche und gestalterische Massnahmen notwendig», so Kindler. «Wie diese genau aussehen werden, muss erst noch erarbeitet werden. Der Betrag ist deshalb nur eine grobe Schätzung.» Für die gesamten Umgestaltungsmassnahmen und Belagsarbeiten wird man von einem siebenstelligen Betrag ausgehen müssen.

