Olten ist nach Arbeiten am Bahnhofsquai vom Westen erschlossen

Strassenbau ERO: West-Erschliessung in Olten steuert auf die Zielgerade – Doch wie sieht es mit dem Osten aus? Das Grossprojekt ERO beschäftigt Gemeinden und Kanton schon fast 20 Jahre. Nun müssen nur noch die Arbeiten beim Bahnhofquai beendet werden. Doch für die Ost-Erschliessung Oltens ist noch keine Lösung in Sicht. Felix Ott Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Nach den Umbau- und Sanierungsarbeiten beim Bahnhofsquai in Olten wird auch das letzte Teilprojekt der Entlastung Region Olten (ERO) fertiggestellt sein. Bruno Kissling

Orangefarbene Umleitungssignalisationen, rot-weisse Absperrungen und blinkende Lichter: Bauliche Massnahmen im Strassenverkehr sorgen bei der breiten Bevölkerung häufig für Unmut. Auch wenn die Projekte den Verkehrsfluss oder die Sicherheit verbessern sollen, sind Baustellen für viele einfach nur lästig. Der Erfolg ist schliesslich erst im Nachhinein spürbar – im besten Fall.

Doch welchen Mehrwert eine optimierte Verkehrsführung haben kann, zeigt das Beispiel der 2013 eröffneten Entlastung Region Olten (ERO). Es kam zu einer starken Verkehrsverlagerung. So konnte beispielsweise das Dorfzentrum von Wangen bei Olten deutlich entlastet werden. Das war auch das Ziel des Grossprojekts. Die Gesamtverkehrskapazität sollte nicht erhöht, sondern lediglich optimiert werden.

Ein historisches Grossprojekt kommt auf die Zielgerade

Im Sommer 2024, mit der Fertigstellung der Umbauarbeiten und Sanierung beim Bahnhofsquai Olten, sind alle Teilprojekte der ERO endgültig abgeschlossen, sagt das Solothurner Amt für Verkehr und Tiefbau auf Anfrage. Das Grossprojekt beschäftigt die Gemeinden nun seit fast 20 Jahren.

2003 wurde mit der Planung und Mitwirkung begonnen. 2008 erfolgte dann der Spatenstich. Während sechs Jahren wurde an verschiedenen Stellen zwischen Olten und Wangen bei Olten gebaut, bis die ERO schliesslich 2013 eröffnet wurde. Darunter waren aufwendige Bauten wie mehrere Brücken und ein Tunnel, aber auch kleinere Anpassungen in der Verkehrsführung.

Um die entstandenen Eingriffe in Landschaft und Natur zu kompensieren, wurden ökologische Ausgleichsmassnahmen umgesetzt wie etwa die Renaturierung der Dünnern. 2020 wurde dann mit der Umgestaltung und Sanierung des Oltner Bahnhofquais begonnen.

Ausbaufinanzierung vom Bund abgelehnt

2012 und 2016 hat der Kanton beim Bund Konzepte für eine ERO+ zur Mitfinanzierung eingereicht. Dabei handelt es sich um eine erweiterte Entlastung der Region Olten von Rickenbach nach Hägendorf.

Die neue Strasse würde südlich des Bahntrassees verlaufen, die Bahn mit einer Brücke überqueren und dann an die bestehende Kantonsstrasse angeschlossen werden, schreibt Kantonsingenieur Peter Heiniger auf Anfrage. Auf den bereits vorhandenen Strassen wären Umgestaltungsmassnahmen vorgesehen.

Der Bund hat aber das Kosten- und Nutzenverhältnis des Vorhabens als ungenügend eingestuft und die Mitfinanzierung abgelehnt. «Zur Zeit werden vom Kanton zusammen mit den Standortgemeinden gesamtheitliche Mobilitätslösungen – auch Alternativen zum Bau einer neuen Strasse – für diesen Raum untersucht», schreibt Heiniger

Wie sieht es mit der Ost-Erschliessung aus?

Durch die ERO erhielt Olten eine deutlich verbesserte West-Erschliessung. Doch wie sieht es mit der Erschliessung aus dem Osten aus? Die Hauptverkehrsachse durch das Niederamt ist an der Belastungsgrenze. Doch es gebe aktuell keine Absichten für die Erweiterung der ERO in Richtung Osten, so der Kantonsingenieur.

Aktuell werde jedoch eine Studie des Kantons unter Einbezug der Gemeinden zum Thema Gesamtverkehr und Siedlungsentwicklung im Niederamt vorbereitet. Ausserdem werde aktuell die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt von Schönenwerd geplant, erklärt Heiniger.

