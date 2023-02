Steuern 50 Franken für eine ausgefüllte Steuererklärung: Ein Angebot der Oltner Steuerverwaltung Eine Besonderheit des solothurnischen Steuersystems macht's möglich: Gemeinden dürfen die Steuererklärung ihrer Bevölkerung ausfüllen. In Olten übernimmt das der Leiter der Steuerverwaltung gleich selbst – für nur 50 Franken. Franz Beidler Jetzt kommentieren 24.02.2023

Exklusiv für Abonnenten

Marcel Haudenschild, Leiter der Steuerverwaltung Olten, füllt für die Oltner Bevölkerung Steuererklärungen aus. Bruno Kissling

Dieser Tage flattern die Steuererklärungen in die Briefkästen. Stundenlang Formulare ausfüllen, Broschüren wälzen und Belege durchsehen: Wer macht das schon gerne? Da tönt es doch sehr verlockend, die Steuererklärung für 50 Franken ausfüllen zu lassen. Und das erst noch von der Steuerverwaltung selbst. Die Stadt Olten bietet genau das an.

Aber Marcel Haudenschild winkt ab. «Wem Liegenschaften oder Wertpapiere gehören, soll zu einem Treuhandbüro», stellt der Leiter der Oltner Steuerverwaltung gleich klar. Das Angebot gilt nur für Steuererklärungen «mit geringem Aufwand», wie einem Infoblatt der Stadt zu entnehmen ist. «Ein einfaches Einkommen mit Prämienverbilligung», macht Haudenschild ein Beispiel.

Das Angebot gibt es «seit zig Jahren schon»

Als der 36-Jährige die Leitung der Oltner Steuerverwaltung mitsamt Stadtkasse im Juli 2019 übernahm, bot seine Behörde schon lange an, der Bevölkerung beim Ausfüllen der Steuererklärung beizustehen – «seit zig Jahren schon», mutmasst Haudenschild.

Vor der Coronapandemie konnte die Oltner Bevölkerung jeweils jeden Donnerstag im März ihre Steuererklärung im Stadthaus vorbeibringen und sie ausfüllen lassen: «von Hand und ohne Termin», erzählt Haudenschild. Die Steuerverwaltung stellte dafür externe Mitarbeitende an. «Während der Pandemie konnten wir die Bevölkerung natürlich nicht ins Stadthaus rufen», so Haudenschild weiter. So entstand das heutige Angebot: «Die Leute geben am Empfang im Stadthaus alle Unterlagen ab, wir bearbeiten sie und schicken sie dann zurück», schildert er den üblichen Ablauf.

Zwischen 200 und 250 Steuererklärungen füllt Haudenschild für die Bevölkerung aus, als einziger. Dazu kommen noch einmal etwa 200 Steuererklärungen von Klientinnen und Klienten der Sozialregion Olten. Ab diesem Jahr übernimmt das ebenfalls die Steuerverwaltung. «Ich komme aus dem Treuhandbereich», erzählt Haudenschild, «und war danach bei der kantonalen Steuerverwaltung.» Dank dieser Routine fülle er die Formulare schnell aus. «Ich mache jeden Morgen ein paar.»

Die meisten Menschen, die das Angebot in Anspruch nehmen, seien oft ältere oder solche, die mit einer Sprachbarriere kämpfen – viele von ihnen sozial schwächer gestellt, so Haudenschild. «Etwa 90 Prozent kommen jedes Jahr wieder», erzählt er. Gerade Senioren schätzen häufig die Bekanntschaft mit dem Leiter der Steuerverwaltung. Sie vereinbaren einen Termin und setzen sich zu ihm, während er ihre Steuererklärung ausfüllt.

Verhindern, dass Leute keine Steuererklärung einreichen

Steuerexperte Haudenschild betont: «Es ist ein Irrglaube, als einfache Privatperson wegen der Steuererklärung Steuern sparen zu können.» Das könnten höchstens juristische Personen oder Selbstständigerwerbende durch Optimierungen in der Buchhaltung. Aber gerade bei kleinen Einkommen gebe es da keinen Spielraum.

«Wir versuchen mit dem Angebot zu verhindern, dass Leute keine Steuererklärung einreichen», erklärt Haudenschild. Denn damit sei niemandem geholfen: Wer die Einkünfte nicht ausweist, wird üblicherweise zu hoch eingeschätzt und erhält dann eine zu hohe Steuerrechnung. Sogenannte Veranlagungen nach Ermessen erhalten zirka drei Prozent aller Oltner Steuerpflichtigen. «Gerade Menschen mit knappem Budget können diese Rechnung dann sowieso nicht bezahlen», weiss Haudenschild. Sie stürzen schlimmstenfalls in eine Schuldenspirale – wenn sie nicht schon verschuldet sind und die Steuerverwaltung das Geld abschreiben muss.

Kommt Haudenschild mit Menschen in Kontakt, die in Budgetschwierigkeiten geraten sind, leitet er sie an die Budget- und Schuldenberatung der Kantone Aargau und Solothurn weiter. Diese bietet einen Onlinekurs sowie einen Workshop in Grenchen zu den Steuern im Kanton Solothurn an. Beim Workshop wird Steuerpflichtigen ebenfalls beim Ausfüllen geholfen. «Unsere Angebote sind aber unabhängig voneinander», sagt Haudenschild. Eine engere Zusammenarbeit mit der Budget- und Schuldenberatung Aargau-Solothurn sei auch nicht geplant.

Die Veranlagung macht der Kanton, nicht die Gemeinden

«Es geht also darum, dass die Erklärung korrekt ausgefüllt ist und eingereicht wird», doppelt Haudenschild nach. Dass dabei dieselbe Behörde die Einkünfte deklariert, die auch die Steuerrechnungen verschickt, ist eine Besonderheit des solothurnischen Steuersystems: «Die Veranlagung macht der Kanton, nicht die Gemeinden», streicht Haudenschild heraus. So ist ein Angebot wie in Olten in anderen Kantonen rechtlich nicht möglich.

Thomas Fischer, Chef des Steueramts des Kantons Solothurn, erklärt: «Wir sehen es den Steuererklärungen nicht an, wenn eine Gemeinde jemanden beim Ausfüllen unterstützt haben sollte.» Das kantonale Steueramt gebe zwar Auskünfte zu fachlichen Fragen. Da es die Steuererklärungen prüft und die Steuerveranlagungen festsetzt, dürfe es beim Ausfüllen selbst jedoch keine Hilfe anbieten.

Das Steueramt begrüsse es aber, wenn die Gemeinden beim Ausfüllen helfen, so Fischer weiter. Denn so erhalte das Amt korrekt ausgefüllte Erklärungen. «Dies erleichtert uns bei der Veranlagung die Arbeit.»

Keine Konkurrenz für Treuhänder

Eine unabhängige Treuhänderin aus Olten erzählt: «Momentan erhalten wir täglich Anrufe wegen der Steuererklärung. Dabei haben wir gar keine freien Kapazitäten.» Weil sie befürchtet, mit noch mehr Anfragen eingedeckt zu werden, möchte sie nicht namentlich in der Zeitung erwähnt werden. Ihr Kerngeschäft seien aber sowieso Buchhaltungen und Jahresabschlüsse; oder dann Steuererklärungen für juristische Personen.

Ähnlich schildert ein Treuhänder – auch er aus Olten und unabhängig – die Situation und meint: «Ich finde das Angebot der Stadt eine gute Sache.» Konkurrenz sei das für ihn keine.

Vergleichbare Angebote in anderen Gemeinden

Andere Gemeinden kennen vergleichbare Angebote für das Ausfüllen der Steuererklärung: In Starrkirch-Will kostet das 60 Franken mehr, mit steigendem Aufwand.

In Dulliken wird eine Gebühr von 50 bis 150 Franken erhoben. Menschen mit tiefem Einkommen bezahlen dort einen Sozialtarif von 20 Franken. Im entsprechenden Infoblatt schreibt die Gemeinde Dulliken ausdrücklich: «Das Angebot richtet sich primär an Einwohnerinnen und Einwohner im Pensionsalter und Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen. Sehr aufwendige Steuererklärungen (oder solche von Selbstständigerwerbenden) werden von uns nicht ausgefüllt und sind Arbeit für den Treuhänder.»

Wangen bei Olten hingegen verweist auf die Budget- und Schuldenberatung der Kantone Aargau und Solothurn. Auch die Gewerkschaft Syna bietet für ihre Mitglieder die Möglichkeit, ihre Steuererklärung ausfüllen zu lassen. Dort kostet eine einfache Steuererklärung 70 Franken, eine mit Wohneigentum 90 Franken.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen