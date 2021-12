Steigende Schülerzahlen Wangen bei Olten muss bis Sommer 2024 ein neues Schulhaus bauen – sonst müssen Provisorien für die Kinder her Die Gemeinde wächst und wächst: Das hat Auswirkungen auf die Schülerzahlen: In Wangen bei Olten sollte bis in zweieinhalb Jahren ein neues Schulhaus stehen. Bald wird der Projektwettbewerb ausgeschrieben. Fabian Muster Jetzt kommentieren 22.12.2021, 16.00 Uhr

Auf der Wiese westlich vor dem bisherigen Hinterbüel-Komplex (vorne im Bild) plant die Gemeinde ein neues Schulhaus. Bruno Kissling

Erst im Spätherbst vor zwei Jahren hat Wangen bei Olten das neue Schulhaus Alp II mit Baukosten von 4,2 Millionen Franken eingeweiht: Es gab einen Umzug und ein Dorffest mit Beizlibetrieb. In zweieinhalb Jahren sollte es schon wieder soweit sein: Wangen bei Olten braucht bis zum Schulstart im Sommer 2024 ein weiteres Schulhaus. Diesmal soll das neue Gebäude westlich des bisherigen Hinterbüel-Komplexes auf der Länteli-Wiese zu stehen kommen. Das Grundstück gehört der Gemeinde und befindet sich in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen.

Der Zeitplan ist sportlich, den sich Wangen bei Olten gegeben hat. Wenn bis in zweieinhalb Jahren kein neuer Schulraum zur Verfügung stünde, drohe ein Engpass, der mit Provisorien gelöst werden müsste, kündigte Gemeindevizepräsident Florian Wüthrich an der vergangenen Gemeindeversammlung Mitte Dezember das Projekt an. Das liegt daran, dass die Gemeinde stark wächst - im vergangenen Jahr etwa um 100 Personen. Das führt zu steigenden Schülerzahlen. Eine exakte Voraussage sei schwierig gewesen, weil die Geburten und die Zuzüge nicht in diesem Ausmass vorhersehbar waren, sagt Gemeindepräsidentin Daria Hof auf Anfrage.

Im nächsten Jahr könnte bereits über ein Siegerprojekt abgestimmt werden

Das neue Schulhaus soll laut Finanz- und Investitionsplan rund 5 Millionen Franken kosten. Neben dem Neubau auf der Länteli-Wiese wurde auch eine Aufstockung des bisherigen Oberstufenschulhauses Hinterbüel II ins Auge gefasst. Eine statische Untersuchung zeigte allerdings, dass die Gebäudestruktur dafür zu schwach ist. Eine neue Einfach- oder Zweiturnhalle mit oder ohne Mehrzweckfunktion wird laut Hof in den nächsten Jahren ebenfalls zum Thema werden. Hier habe der Gemeinderat aber noch keinen Grundsatzentscheid gefällt. Zudem könne die Gemeinde aus finanziellen Gründen nicht beide Projekte gleichzeitig stemmen, so Hof.

Im Fall des neuen Schulhauses hat die Exekutive nun grünes Licht gegeben, um den Architekturwettbewerb im offenen Verfahren im ersten Quartal des nächsten Jahres zu starten. Ein Preisgericht soll ein Siegerprojekt bestimmen, das zur Weiterbearbeitung empfohlen wird. Bereits im nächsten Jahr könnte dazu die notwendige Volksabstimmung stattfinden.

Konkret benötigt die Gemeinde unter anderem zwei Kindergärten mit zusätzlichen Gruppen- und Materialräumen, zwei Klassenzimmer mit einem gemeinsamen Gruppenraum sowie zwei Zimmer für bildnerisches und technisches Gestalten inklusive einem Materialarbeitsraum. Auch die Bibliothek für die gesamte Primarschule soll im neuen Gebäude unterkommen. Insgesamt hat die Arbeitsgruppe Schulraumplanung einen Nettobedarf von über 800 Quadratmetern Innenfläche ausgemacht, was einer Gebäudefläche von rund 1200 Quadratmetern entspricht.

Schulhaus Hinterbüel II soll saniert werden

Doch bei der Schulanlage Hinterbüel soll nicht nur ein neues Gebäude entstehen, sondern auch ein bisheriges für die Sekundarstufe saniert werden, das sogenannte Hinterbüel II. Dazu haben die Stimmberechtigten an der vergangenen Gemeindeversammlung einen Planungskredit von 200'000 Franken genehmigt. Damit soll ein Generalplaner beauftragt werden, ein konkretes Bauprojekt bis zum Bewilligungsverfahren zu bringen.

Auch in diesem Fall rechnet die Gemeinde mit einem Projekt, das von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern an der Urne verabschiedet werden muss, geplant ist dies Ende 2022/Anfang 2023. Erste Berechnungen zeigen, dass die Sanierung der Gebäudehülle mit neuem Flachdach und neuen Dachoberlichtern sowie die Erdbebenertüchtigung und der Brandschutz rund 2 Millionen Franken kosten könnten. Zudem muss bei der Umsetzung auch an ein Provisorium gedacht werden, weil die Sommerferien im Jahr 2023 wohl nicht für die Sanierung ausreichen werden.

