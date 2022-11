Die Oltner Tanztage 2022: klingend, klug und cool

Start Klingend, klug und cool: So werden die Oltner Tanztage 2022 Am Mittwoch starten die 26. Oltner Tanztage. Ursula Berger als künstlerische Leiterin etikettiert die Produktionen auch mit «explosiv» und «genial». Urs Huber Jetzt kommentieren 06.11.2022, 17.00 Uhr

Ursula Berger mit dem von Jacquy Neukomm gestalteten Plakat zu den Oltner Tanztagen. Bruno Kissling

«Die Tanztage sind eine Bereicherung für Olten und zu einer festen Einrichtung geworden.» So lässt sich Oltens Stadtpräsident Thomas Marbet zitieren. «Die choreografische Arbeit ähnelt jener eines Forschenden im Chemielabor.» Sagt Ursula Berger, Präsidentin des organisierenden Vereins Tanz in Olten und künstlerische Leiterin des Tanzfestivals.

Daraus lässt sich also die Metapher ableiten: Seit mehr als 25 Jahren forschen Choreografinnen und Choreografen in ihren Tanz-Labors. Und Olten weiss deren Ergebnisse zu schätzen.

«Ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem, was wir im vergangenen Vierteljahrhundert aufgebaut und erreicht haben»,

so Ursula Berger. Und mit «wir», gibt sie zu verstehen, meine sie auch den Vereinsvorstand. Aktuell zeigt sich dieser fast rundumerneuert. Fünf von acht Positionen sind frisch besetzt.

Der Etiketten sind da viele

Vom 9. bis 18. November, an sieben Aufführungstagen, präsentiert das Festival auf der Schützi-Bühne abermals ein Feuerwerk. Zum 26. Mal. Berger kennt für jedes der auftretenden Ensembles, im Jargon meist Compagnie genannt, eine Kurzbeschreibung. Ihre Etikettierungen reichen von «hypnotisch» über «explosiv» oder «genial» bis hin zu «brillant auflehnend» oder – schon fast symbiotisch wirkend – «Klingend – klug – cool».

Tanzaffine und solche, die es werden wollen, erleben also einmal mehr das euphorisierende Erlebnis mit Bewegung, das zu inneren Bildern gerinnt.

«Moving Matters» – Substrate des Experiments

Berger hält inne, was eine Frage erlaubt. «Moving Matters – bewegende Materie» lautet die Prämisse der heurigen Ausgabe. Was darunter zu verstehen ist? «Ja eben, in Tanzlabors entsteht Materie, die bewegt. Physisch wie psychisch», meint sie. Etwas prosaisch ausgedrückt: Aus Experimenten mit Raum, Zeit und Sein entstehen neue Bewegungsabläufe aus rohen Flieh- und feinen Adhäsionskräften. Tanz – nicht nur Ausdruck innerer Befindlichkeit, sondern auch Physik.

Programm der 26. Oltner Tanztage 2022 Mi, 9. November, 20 Uhr Cie. Linga & L’Ombre de la Bête «Cosmos»

Fr,11. November, 20 Uhr Ballet Junior de Genève «Moving Still» (Choreografie: Cathy Marston), «tHE bAD» (Choreografie: Hofesh Shechter)

Fr, 11. November, 22 Uhr Schweizer Erzählnacht: Der getanzte Zauberhain, Kunstmuseum

Sa, 12. November, 20 Uhr Company MEK/Muhammed Kaltuk «Father Politics», anschliessend Künstlergespräch

So, 13. November, 10.30 Uhr Tanzfilm-Matinée «En Corps» von Cédric Klapisch; Französisch m. deutschen Untertiteln im Kino Capitol

So, 13. November, 17 Uhr Dschungel Wien/Joachim Schloemer «In der Dunkelwelt» (ab 10 Jahren)

Mo, 14. November, 10 Uhr Dschungel Wien/Joachim Schloemer «In der Dunkelwelt» (ab 10 Jahren)

Mi, 16. November, 20 Uhr Tanzfaktor 2022 – Ein Projekt von Reso – Tanznetzwerk Schweiz mit anschliessender Preisverleihung

Fr, 18. November, 20 Uhr Cie. ZOO / Thomas Hauert «Quatuor» (Schweizer Premiere), anschliessend ein Künstlergespräch

11. bis 18. November Ausstellung mit Fotografien von Franz Gloor und Hansruedi Aeschbacher, Künstlerplakate, Tanz-Zeichnungen. Vernissage: Freitag, 11. November, 18 Uhr, Kunstmuseum Olten.

Was Wunder, gehört seit Jahren auch ein erzieherisch vermittelndes Segment zu den Tanztagen. Schülerinnen und Schüler der Stadt werden dabei Teil des Festivals. Heuer tauchen sie, gemeinsam mit einem Choreografen und einer Tänzerin in die Produktion «In der Dunkelwelt» ein. Ein generationenübergreifender Akt, der sich um Überwindung von Angst dreht.

Und weil die Tanztage immer wieder für Neuerungen garantieren: voilà. Heuer sind’s gleich deren zwei. Die Erzählnacht bietet Gelegenheit, das persische Volksmärchen «Der Zauberhain» frei erzählt zu erleben. Wort, Rhythmus und Tanz spielen dabei die tragende Rolle. Die mitwirkende Tänzerin Mirjam Barakar ist in Olten keine Unbekannte. Ursula Berger sagt:

«Es ist immer interessant, die Entwicklung von Tanzenden mitverfolgen zu können.»

Denn in Olten hat schon manche internationale Karriere begonnen. So wie jene Barakars. Auch diejenige von Thomas Hauert hat ihren Ursprung im Kanton Solothurn, der mit seinem Schweizer Premierenstück in Olten sein 25-jähriges Bestehen als Compagnie feiert.

Eine Hommage an zwei Fotografen

Aber der Premieren nicht genug. Die Ausstellung im Oltner Kunstmuseum zeigt Fotografien von Franz Gloor und Hansruedi Aeschbacher. Zwei Männer, welche die Tanztage über lange Jahre begleitet haben. Daneben etwa öffnet sich auch der Blick auf das Panoptikum der Plakate, welche die Botschaft der Tanztage in der Vergangenheit grossformatig in die Welt hinaustrugen.

Doch zurück in die Gegenwart. Noch ist Ursula Berger als Initiatorin der Tanztage mit Leib und Seele dabei. Immer wieder erfährt das Energiebündel, wie sehr die Szene des zeitgenössischen Tanzes bewundernd vom Phänomen «Oltner Tanztage» redet. Eine Kleinstadt im nationalen, ja internationalen Licht. «Möglich ist das nur durch sehr viel ehrenamtliche Arbeit», schickt Ursula Berger hinterher. Was hat sich in den letzten Jahrzehnten denn verändert?

«Im Wesentlichen ist alles anspruchsvoller geworden»,

gibt sie zu verstehen. Die mittlerweile breit gefächerte Medienarbeit, die technische Infrastruktur und so weiter. Eine andere Art der Professionalisierung schreitet also voran. Ein Zeichen dafür: Demnächst schreibt der Verein die Stelle der künstlerischen Leitung aus. «Es braucht sicher auch neue Vorstellungen über die Frage, wie sich die Tanztage künftig weiterentwickeln wollen», so Ursula Berger.

Ob sie kürzertreten will? «Im kommenden Jahr bin ich sicher an vorderster Front noch dabei», lacht sie mit grossen Augen.

