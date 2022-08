Schulstart am BBZ Olten: Direktor Berger zum Stand der Lehre

Start in die Lehre Direktor des Berufsbildungszentrums Olten: «Mich dünkt, die Gesellschaft sieht den Wert des Handwerks nicht mehr» Für über 1400 Jugendliche startet diese Woche ein neuer Lebensabschnitt am Berufsbildungszentrum Olten. Im Interview äussert sich Direktor Georg Berger zum Image der Lehre und erklärt, was die Schule gegen die zunehmende psychische Belastung der Lernenden tut. Rahel Künzler Jetzt kommentieren 15.08.2022, 14.00 Uhr

BBZ-Direktor Georg Berger bewarb sich als Jugendlicher vergebens für eine Lehrstelle. Heute macht er sich für den Berufsweg stark. Bruno Kissling

Pünktlich um 10 Uhr wartet Georg Berger, Direktor des Berufsschulbildungszentrums (BBZ) in Olten, an der offenen Türe seines Büros. Ein Dossier mit Unterlagen fürs Gespräch liegt auf dem Tisch bereit. Gerade eben habe er die Lehrpersonen begrüsst, so Berger. Diese besuchen in der letzten Woche vor Schulstart jeweils eine zweitägige Weiterbildung. Am Dienstag startet nun der Unterricht. Für 1428 Jugendliche beginnt damit ein neuer Lebensabschnitt. Sie werden einen von insgesamt 52 am BBZ angebotenen Berufen erlernen.

Herr Berger, erinnern Sie sich noch daran, wie es Ihnen bei der Wahl zwischen Gymi und Berufslehre ergangen ist?

Georg Berger: Ich erinnere mich sogar sehr gut, auch wenn das über 40 Jahre her ist. Ich ging an die Bezirksschule in Trimbach. Zur Berufsfindung besuchten wir mit der Klasse mehrere Firmen, etwa die Jura in Niederbuchsiten. Wegen dieser Eindrücke und weil mich die Wirtschaft eh interessierte, wollte ich eine Berufslehre machen. Als Babyboomer hatte ich wegen des knappen Lehrstellenangebots aber keine Chance, eine Stelle zu ergattern. Ich war damals bitter enttäuscht, entschied mich dann aber, in Richtung Allgemeinbildung zu gehen und das Lehrerseminar zu besuchen.

Zur Person Georg Berger (58) ist seit 1992 am Berufsbildungszentrum Olten tätig. Zunächst unterrichtete er als Lehrer für allgemeinbildende Fächer an der gewerblich-industriellen Berufsfachschule (GIBS); 2004 wurde er zum Rektor der GIBS ernannt. 2009 erfolgte die Wahl zum BBZ-Direktor. Seit vier Jahren präsidiert Berger zudem die Dachkonferenz aller Berufsfachschulen der Schweiz. Georg Berger ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Er wohnt mit seiner Familie in Lostorf. (kür)

Georg Berger ist kein Fan der Idee eines Bachelor-Titels in der Berufsausbildung. Bruno Kissling

Wieso soll man denn heute eine Berufslehre machen?

Weil man dadurch von Anfang an einen direkten Zugang zur Arbeitswelt hat. Ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, dass man den Wechsel von der Schule ins Erwerbsleben problemlos schafft. Ein gewisser Praxisschock stellt sich immer ein. Mit einer Berufslehre ist dieser Schock aber kleiner. Im Lehrbetrieb gibt dir jemand die Hand, begleitet dich über drei oder vier Jahre bis zur Selbstständigkeit. Und noch etwas finde ich wichtig.

Bitte.

Nirgendwo kann man unternehmerisches Denken und Handeln besser lernen als in der Lehre. Heute hingegen sind es immer mehr Kantons- und Hochschulen, die mit Entrepreneurship-Programmen punkten oder zur Gründung von Start-ups anregen. In der Berufsbildung haben wir hier im Moment noch ein Defizit, gewissermassen einen blinden Fleck.

Inwiefern?

Unternehmertum – sprich eine Idee in einen festen Wert für Wirtschaft oder Gesellschaft umzuwandeln – lernt man über die Berufspraxis viel besser und direkter. Das müssen wir besser sichtbar machen.

Der gymnasiale Weg scheint in der Gesellschaft ein grösseres Ansehen zu geniessen. Hat die Berufslehre ein Imageproblem?

Dass der akademische Weg favorisiert wird, ist ein grosses Thema in der öffentlichen Debatte. Das erlebe ich auch auf der obersten Steuerungsebene der Berufsbildung. Aktuell wird beispielsweise diskutiert, ob auf der Stufe der höheren Fachschulen statt eines Berufsdiploms ein «Professional Bachelor» verliehen werden soll. Hinter der Titelfrage steckt die Überlegung, für die Berufsbildung wieder mehr Wertschätzung zu gewinnen. Ich habe mich von diesem Ansatz aber von Anfang an distanziert.

Wieso?

Ich finde, der «Bachelor» ist für den akademischen Weg reserviert und repräsentiert diesen auch. Bei der Berufsbildung soll hingegen die Berufsfähigkeit aus dem Titel herauszulesen sein. Zudem glaube ich nicht, dass Schülerinnen und Schüler auf individueller Ebene das Gymi per se als den besseren Weg anschauen. Das zeigen auch die Zahlen. Gemäss Monitoring des Bundes sagen schweizweit 58 Prozent der Buben in der Oberstufe, dass sie den Berufsweg favorisieren. Bei den Mädchen sind es etwas weniger. Wenn, dann sind es die Eltern, die für den akademischen Weg votieren.

Können Sie das genauer erklären?

Wir kennen das im Kanton mit der Sek-P-Problematik. Man will die Kinder in die Sek-P schicken, um ihnen die Wahlfreiheit zu ermöglichen. Haben sie diesen Weg aber einmal eingeschlagen, entscheiden sie sich kaum noch für eine Berufslehre. An der ewigen Diskussion, ob wegen des Drucks der Eltern die falschen Jugendlichen ins Gymi gehen, störe ich mich. Letztlich glaube ich, die Wahl für das Gymi ist nicht nur eine Frage der Intelligenz.

Sondern?

Jeder junge Mensch sollte sich doch die Frage stellen, wo er in seinem Leben hin will. Der eine will sich mit 16 Jahren noch nicht beruflich festlegen und stattdessen eine breitere Allgemeinbildung erlangen. Ein anderer sucht den direkten Einstieg in die Praxis und will sich in einem Beruf vertiefen. Für mich sind das gleichwertige Wege. Fakt ist: Zwei Drittel der Jugendlichen im Kanton Solothurn entscheiden sich nach wie vor für den Berufsweg.

Georg Berger glaubt, dass die Lehre des Kaminfegers für Jugendliche derzeit zu wenig attraktiv ist. Nur zwei Lernende beginnen dieses Jahr. Bruno Kissling

Während das KV seit Jahren die beliebteste Lehre ist, haben vor allem handwerkliche Berufe zunehmend Mühe, Nachwuchs zu finden. Ist das eine Folge unserer Wohlstandsgesellschaft?

Es stimmt, dass Bürojobs heute sehr gefragt sind. Die Tendenz, sich die Hände nicht dreckig machen zu wollen, ist sicher da. Die Baubranche oder auch Berufe wie Bäckerin oder Metzger leiden darunter. Die harte körperliche Arbeit und die Arbeitszeiten schrecken ab. Schade. Mich dünkt, die Gesellschaft sieht den Wert des Handwerks nicht mehr. Dann gibt es aber auch strukturelle Veränderungen.

Können Sie dazu ein Beispiel geben?

Immer mehr Dorfbäckereien verschwinden; heute decken Grossunternehmen das Angebot ab. Man weiss, dass Jugendliche gerne eine Lehre vor Ort machen. Wenn der Holzbauer oder der Beck im Dorf verschwinden, nimmt auch das Interesse an diesen Berufen ab. Hier liegt es an den Verbänden, die positiven Seiten des Berufes und auch dessen Zukunftsfähigkeit aufzuzeigen.

Gibt es denn Berufe am BBZ, für die Sie langfristig keine Zukunft sehen?

Nein, da fällt mir keiner ein. Die Zahl der Lehrlinge in den verschiedenen Berufen blieb in den vergangenen Jahren relativ stabil. Einzig beim Beruf des Kaminfegers ist die Nachfrage aufs neue Schuljahr eingebrochen. Das liegt meiner Ansicht nach vor allem daran, dass die Abkehr von Öl- und Gasheizungen aktuell wegen der Energiekrise noch breiter diskutiert wird. Zwar lernen angehende Kaminfeger nebst fossilen Heizungen heute bereits Lüftungsanlagen zu warten – nicht aber Wärmepumpen. Im Moment sehen Jugendliche in diesem Beruf wohl zu wenig Perspektiven.

Interview zum Schulstart in der BerufsschuleBilderBild von Georg Berger im Gespräch Bruno Kissling

Auf der anderen Seite nehmen Digitalisierung und Technologisierung zu. Besteht die Gefahr, dass die Anforderungen für einen Beruf wie jenen des Automatikers irgendwann zu komplex sind?

Klar erleben wir einen schnellen Fortschritt. In der sogenannten «Industrie 4.0» sind Bestellvorgang und Produktion direkt verbunden – durch digitale Geräte, die selbstständig miteinander kommunizieren. Dadurch verändert sich natürlich auch die Arbeitsumgebung des Automatikers. Die Basics – Programmierung, Steuertechnik und Pneumatik – bleiben aber die gleichen. Am Schluss können die Geräte einfach mehr. Festhalten möchte ich, dass sämtliche Lehrpläne alle fünf Jahre überprüft werden. Sind die Anforderungen stark gestiegen, besteht die Möglichkeit, die Lehre zu verlängern oder mehrere Vertiefungsrichtungen zu wählen.

Gibt es dazu ein Beispiel?

Die Lehre des Glasers wurde beispielsweise von drei auf vier Jahre verlängert. Dies, weil unter anderem in der Produktion immer komplexere Maschinen bedient werden müssen und auch die Anforderungen an die Sicherheit der Produkte stark gestiegen sind.

Wie passt sich die Berufsschule an die zunehmende Digitalisierung an?

Ein grosses Projekt, das wir seit vier Jahren umsetzten, heisst «Bring your own device». Die Idee: Schülerinnen und Schüler verwenden ihren eigenen Laptop im Unterricht und lösen damit selbstständig Arbeitsaufträge. An den Hochschulen ist das seit über zehn Jahren Standard. Wir sind also etwas spät in der Entwicklung. Corona hat uns aber einen Schub gebracht.

Die Pandemie hat den Schulbetrieb zwei Jahre geprägt. Aktuell ist die Lage ruhiger. Welche Folgen der Covid-Zeit spüren Sie bis heute?

Vor allem, dass der psychische Druck auf junge Menschen extrem gestiegen ist. Das selbstständige Arbeiten im Lockdown, der fehlende soziale Austausch und die ständig wechselnden Schutzkonzepte haben an den Ressourcen gezehrt. Vor einem halben Jahr waren beispielsweise fünf KV-Lernende gleichzeitig in stationärer Behandlung. Auch in der schulinternen Beratungsstelle hatten wir viel mehr Anfragen.

Was unternehmen Sie dagegen?

In der diesjährigen Weiterbildung besuchen die Lehrpersonen eine Schulung mit einem Arbeitspsychologen zum Thema psychische Widerstandskraft. Damit wollen wir die Lehrpersonen für die Befindlichkeiten ihrer Schülerinnen und Schüler sensibilisieren. Wenn jemand Auffälligkeiten im Unterricht zeigt, sollten wir heute von der Grundannahme ausgehen, dass tatsächlich ein Problem besteht.

