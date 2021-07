Olten Allrounder gesucht: Das «Sälischlössli» braucht einen neuen Pächter Der Gastgeber Jürg Mosimann verlässt das Restaurant und Wahrzeichen Sälischlössli. Die Bürgergemeinde Olten sucht deshalb eine neue Wirtin oder einen neuen Wirt mit viel Leidenschaft. Felix Ott 14.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aktueller Pächter Jürg Mosimann im «Sälischlössli» bei der Übernahme 2018.

Bruno Kissling

Auf dem Säli kann man einen der schönsten Ausblicke in der Region Olten geniessen. Im Schloss auf der Spitze begrüsst seit 2018 der Gastgeber Jürg Mosimann die Restaurantgäste. Nun soll ab April 2022 eine neue Pächterin oder ein neuer Pächter eingesetzt werden. Nicht in etwa weil der 67-jährige aufhören will, sondern weil er sich frühzeitig um eine Nachfolgelösung kümmern will. «Ich muss nicht zwingend aufhören», berichtet Mosimann auf Anfrage. Aber er möchte das «Sälischlössli» für die Zukunft in guten Händen wissen und dabei keinen Schnellschuss riskieren.