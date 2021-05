Starrkirch-Wil «Ein Umdenken muss bei allen stattfinden»: Das sagt die neue CVP-Kantonsrätin über das CO2-Gesetz Am 13. Juni wird über das Co2-Gesetz abgestimmt: Im Komitee sitzt die 30-jährige neue CVP-Kantonsrätin Sarah Schreiber aus Starrkirch-Wil. Cyrill Pürro 07.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sarah Schreiber liegt viel an der Natur. Bruno Kissling

Sie haben einen zweijährigen Sohn. Ein Kind belastet die Umwelt stark. Wie lösen Sie dieses Dilemma?

Sarah Schreiber: Es ist kein Geheimnis, dass ein Kind die Umwelt zusätzlich belastet und das ist uns durchaus bewusst. Gleichzeitig können die Klimaziele aus meiner Sicht nicht über eine Dezimierung der Menschheit erreicht werden. Eine Familie zu gründen war aber schon immer ein Lebenswunsch von mir und meinem Mann.

Können Sie mir ein paar Beispiele schildern, wie Sie den Kinderwunsch kompensieren?

Wir wollen unseren Sohn darauf aufmerksam machen, möglichst wenig Nahrungsmittel zu verschwenden und der Natur Sorge zu tragen. Ich lebe seit 19 Jahren vegetarisch. Beim Einkauf von Esswaren achten wir auf inländische Produkte. Mir ist es ein Anliegen, meinem Sohn die Vielfalt der Natur näher zu bringen.

Weshalb ist das Ihnen ein Anliegen?

Ich bin sehr naturverbunden aufgewachsen und auch mehrmals in der Woche im Wald gewesen. Das waren schöne Momente in meiner Kindheit. Bei schwierigen Entscheidungen oder Problemen habe ich die Zuflucht in die Natur gesucht. Die Bäume in der Umgebung könnten also ein Liedchen von meinen Höhen und Tiefen singen. In der Natur deponiere ich meine Anliegen. Ich finde, die Natur ist für uns alle ein Zufluchtsort. Deshalb beschämt es mich manchmal zu sehen, in welchem Masse unsere Erde ausgebeutet wird.

Ich habe gesehen, Sie sind mit dem Auto gekommen.

Ja, das stimmt. Früher war ich stets ein «Velo-Fuchs». Noch heute lege ich kurze Strecken wenn möglich mit dem Fahrrad oder dem ÖV zurück. Mit Kindern gibt es zusätzliche tägliche Herausforderungen, die einfach besser mit einem Auto bewältigt werden können.

Und wenn Sie mit der Familie irgendwohin fahren, benutzen Sie dann den Zug?

Es ist praktischer mit dem Auto weite Strecken zu fahren, wegen all dem Gepäck, wie dem Reisebettchen für unseren Sohn. Auf der Fahrt mit dem Auto kann er schlafen. Ich möchte mir schon lange ein E-Auto zulegen, das ist aber eine kostspielige Investition. Definitiv richte ich in Zukunft meinen Blick auf alternative Fortbewegungsmöglichkeiten.

Wenn wir schon beim Thema Ferien sind: Gerade das Fliegen ist ja eine ziemliche Umweltsünde.

Ich mache mir im Erwachsenenalter definitiv mehr Gedanken ums Fliegen. Als ich jünger war, bin ich schon auch oft geflogen. Da gab es ein Jahr, da flog ich nach Südafrika und wenig später nach Irland. Jetzt setze ich aber auf Ausflüge in der Schweiz. Schliesslich gibt es hier viele schöne Orte, um Ferien zu machen.

Was denken Sie, was erwartet Ihr Sohn in 30 Jahren?

Ich bin in dieser Hinsicht optimistisch und habe grosse Erwartungen in künftige Erfindungen. Ich kann mir vorstellen, dass es bald effiziente Maschinen zur Umwandlung von CO2 gibt sowie neue Formen der Energiebeschaffung. Trotzdem sollten wir uns nicht nur darauf verlassen. Das Ziel ist ja eine klimaneutrale Schweiz bis 2050.

Betrachten Sie das als realistisch?

Ich habe Zweifel daran, dass die Schweiz bis in 30 Jahren vollkommen klimaneutral sein wird. Ich bin der Meinung, wir sollten das grosse Ganze in kleineren Schritten sehen. Mit jeder Optimierung kommen wir zum Ziel.

Können Sie das etwas ausführen?

Jede erneuerbare Energie, jedes Umdenken bei Themen wie Foodwaste hilft mit, das Klima auf Dauer zu verbessern. Ich sehe es ausserdem als CVP-Politikerin nicht als meine Aufgabe, mit dem Zeigefinger zu politisieren. In einer liberalen Gesellschaft soll sich der Mensch meiner Ansicht nach frei entfalten können.

In der Parole des kantonalen Komitees steht aber: «Gemeinwohl steht über Sonderinteressen, wir handeln gemeinsam und fair.»

In meinem Verständnis sieht eine liberale Gesellschaft vor, dass der Mensch auch Eigeninteressen verfolgen darf. Als Beispiel der Kinderwunsch. Solche Lebensentscheidungen sollte man nicht in einem Gesetz festschreiben müssen. Man kann nicht auf alles verzichten, trotzdem fordern viele den radikalen Wandel. Ein Umdenken muss aber bei allen stattfinden, das benötigt Zeit. Die Verbesserung des Klimas ist ein Gemeinwohl, weshalb alle dazu angehalten sind, ihr Bestmögliches zu tun. Die Mitte-Partei setzt sich für eine konsequente aber eben auch massvolle Klimapolitik ein, welche die Interessen der Menschen und der Wirtschaft insgesamt berücksichtigt. Da wäre beispielsweise die Stärkung des Wirtschaftsstandorts Schweiz. In dieser Hinsicht setzt sich unsere Partei für den Handel mit Umweltzertifikaten ein. So wird der Umwelt und der Wirtschaft gleichermassen geholfen.

Wieso politisieren Sie in der CVP respektive Mitte und nicht in der GLP oder gar bei den Grünen?

Mit den christlichen Werten kann ich mich vollständig identifizieren. Ich komme aus einer liberalen Familie. Daher setze ich sehr auf die Freiheit und glaube daran, dass der Mensch vernünftig handelt. Auch ohne dass ihm etwas vorgeschrieben wird. In der Politik liegt mir nicht nur die Umwelt am Herzen. Auch Themen im Zusammenhang mit der CVP-Familienpolitik sind für mich sehr wichtig. Das fängt bei der finanziellen Entlastung von Familien an und reicht bis zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die Ausgangslage für Mütter und allgemein Frauen in der Arbeitswelt ist noch immer völlig unzureichend, obwohl auch da langsam ein Umdenken stattfindet. Es braucht Frauen, die sich nicht scheuen, für ihre Rechte zu kämpfen und Arbeitgeber, die attraktive Teilzeitstellen anbieten. Gleichzeitig braucht es Männer, die sich mit einem guten Gefühl zum Hausmann erklären sowie Betreuungsmöglichkeiten, welche flexibel und zahlbar sind. Für all das setzt sich die unsere Partei ein. Mir sagt ausserdem die Suche nach sinnvollen Kompromissen in der Politik zu.

Hatten Sie denn nie den Wunsch, ein Themenfeld radikaler zu verändern?

In jüngeren Jahren habe ich an ein, zwei Juso-Sitzungen teilgenommen.

Interessant, wie kam es dazu?

Das war in meiner Kanti-Zeit. Es war inspirierend in die Welt der jugendlichen Grenzenlosigkeit und idealistischen Ideen hineinzusehen. Schon damals, das war 2008, wurde der sofortige Atomausstieg gefordert. Ich finde es schön, wenn gerade Jugendliche in einer Sache Vollgas geben wollen. Zu dieser Zeit war ich politisch noch nicht aktiv.

Sie haben den Weg in die CVP gefunden, nun sind Sie im Kantonsrat. Haben Sie schon Pläne?

In der Umweltkommission der Gemeinde setze ich mich für die Biodiversität durch Erhaltung von ökologisch wertvollen Flächen oder die Förderung von Renaturierungsprojekten ein. Auf kantonaler Ebene sehe ich eine Stärke in meiner Ausbildung als Juristin, da mir die rechtlichen Möglichkeiten und Abläufe bekannt sind. Ich freue mich auf die kommenden Herausforderungen und werde mich insbesondere im Bereich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie voll einsetzen. Grosse Anliegen meinerseits sind der Ausbau des Krippenangebotes und der Betreuungsgemeinschaften innerhalb der Dörfer. Tätig sein werde ich in der Justizkommission, da stehen sicherlich erste Projekte an.