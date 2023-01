Olten: Energieversorgung soll nachhaltiger werden

Städtischen Betriebe Olten Im «dritten Anlauf» könnte es klappen: So soll der Oltner Energieversorger grüner werden Schon vor über vier Jahren wurde der Vorstoss dazu eingereicht: Nun präsentiert der Oltner Stadtrat dem Gemeindeparlament die Statutenänderungen, welche die Städtischen Betriebe Olten zu mehr Nachhaltigkeit verpflichten. Zudem ist eine weitere wichtige Änderung vorgesehen. Adrian Kamber Jetzt kommentieren 06.01.2023, 05.00 Uhr

In den Statuten der Städtischen Betriebe Olten soll die Nachhaltigkeit nun verstärkt Eingang finden. Bruno Kissling

Der Oltner Energieversorger, die Städtischen Betriebe Olten (sbo), soll nachhaltiger werden. Und so schnell wie möglich den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern anstreben. So ist es zumindest in den angepassten Statuten der sbo zu lesen, die der Stadtrat dem Gemeindeparlament in seiner Sitzung vom 26. Januar vorlegt.

«Eigentlich ist es nun schon der dritte Versuch, das Geschäft durchs Parlament zu bringen», sagt Stadtpräsident Thomas Marbet auf Anfrage. Schon seit rund vier Jahren beschäftigt das Thema nun Stadtrat und Parlament. Eher ungewöhnlich, gilt doch für Motionen grundsätzlich eine Frist von zwei Jahren. Innert dieses Zeitrahmens sollte der Stadtrat grundsätzlich dem Parlament einen Vorschlag präsentieren, der dann genehmigt werden kann.

Thomas Marbet, Stadtpräsident Olten. Bruno Kissling

Stein des Anstosses ist eine 2018 eingereichte Motion des damaligen Grünen-Gemeindeparlamentariers Felix Wettstein. Er forderte den Stadtrat auf, die Statuten des städtischen Energieversorgers dahingehend zu revidieren, dass die Energiestrategie 2050 des Bundes darin verankert wird. Namentlich seien die Energieeffizienz und die erneuerbaren Energien aktiv zu fördern und zu entwickeln.

Nachdem die Motion 2019 vom Gemeindeparlament für erheblich erklärt worden war, geschah nichts. So lange, dass sich zwei Parlamentarier Ende 2021 dazu veranlasst sahen, beim Stadtrat nachzufragen, wie es denn nun aussehe. Schliesslich sei ja die zweijährige Frist schon abgelaufen.

Geschäft ist «bedeutend für die Existenz des Unternehmens»

Schon Mitte 2021 war das Geschäft übrigens traktandiert, der Stadtrat zog es dann aber kurzerhand wieder zurück, weil man es noch eingehender beraten wollte. Laut Marbet aus dem Grund, dass es «wirklich sehr bedeutend für die Existenz des Unternehmens ist.»

Auf Nachfrage wurde dem Parlament dann im Mai 2022 die geforderte Statutenänderung zur Genehmigung präsentiert. Diesmal schien aber das Parlament überrumpelt gewesen zu sein, und zwar durch Abänderungsanträge der Geschäftsprüfungskommission. Im aktuellen Antrag heisst es dazu: «Das Parlament hatte dann entschieden, das Geschäft mangels Vorbereitungszeit zu verschieben.»

Daraufhin lud der Stadtrat zu einem runden Tisch. Vertreter aus allen Fraktionen sowie der Stadtpräsident verständigten sich auf einen Kompromiss, wie er jetzt dem Parlament vorgelegt wird. Die sbo kennt den Vorschlag laut Marbet bereits, sie wurde in den Prozess miteinbezogen.

«Keine unmittelbaren Auswirkungen auf Geschäftspolitik»

«Was lange währt, wird endlich gut», sagt Marbet lachend. Er sei jetzt «zuversichtlich, dass die Statutenänderung auch grossmehrheitlich genehmigt wird». «Das Thema hat schon eine gewisse Sensibilität, aber vor allem auch eine grosse Aktualität», so der Stadtpräsident weiter.

Inhaltlich geht es darum, den Zweckartikel in den sbo-Statuten anzupassen. Es soll hinzugefügt werden, dass die sbo die Energie neu auch «unter Berücksichtigung der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit» liefern. In einem weiteren Artikel soll ergänzt werden, dass der Energieversorger «so schnell wie technisch möglich und wirtschaftlich tragbar den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern» anstreben soll.

Zur Erinnerung: Die sbo gehören zu 100 Prozent der Stadt Olten. Diese hat aber keine eigenen Angestellten. Die operative Führung wird stattdessen vollständig von der Aare Energie AG (a.en) wahrgenommen. Die a.en gehört aber wiederum zu hundert Prozent den sbo.

Stadtpräsident Marbet macht deutlich: «Auf die unmittelbare Geschäftspolitik werden die Statutenänderungen keine Auswirkungen haben. Aber die Strategie wird präzisiert. Ich spüre von den sbo auch das klare Bekenntnis und den Willen, die Klimaziele zu unterstützen.» Als Beispiel nennt er den Ausbau der Fernwärme und der Photovoltaikanlagen.

Klimarappen in Zukunft wieder ein Thema?

Was zudem auffällt: Artikel 5 der Statuten soll ersatzlos gestrichen werden. Dieser verbietet es den sbo aktuell, «kommunale zweckgebundene Energiepreiszuschläge» zu erheben. Darunter wäre etwa der sogenannte «Klimarappen» zu verstehen. Dabei würde pro verbrauchter Kilowattstunde ein Zuschlag verrechnet, der beispielsweise für den Ausbau von Photovoltaikanlagen verwendet werden könnte.

Im Dezember 2022 wurde die Einführung des Klimarappens vom Stadtrat in einem entsprechenden Vorstoss noch abschlägig beantwortet. Warum jetzt also die Kehrtwende? Schliesslich wurde dies auch in der Motion von 2018 nicht gefordert. Marbet sagt: «Der Stadtrat will den umstrittenen Klimarappen damit nicht explizit einführen. Wir wollen mit der Änderung nur die rechtliche Möglichkeit dazu im Falle eines politischen Konsenses schaffen.»

