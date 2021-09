Olten «Totale Transparenz» verlangt bei Bezügen für Verwaltungsräte und Kader bei den beiden regionalen Energieversorgern Der SVP-Kantonsrat Rolf Sommer hat genug: Der Oltner verlangt rechtlich via Öffentlichkeitsgesetz, dass alle Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung bekannt werden. Einen ersten Teilerfolg kann er feiern. Auch politisch wird er aktiv. Fabian Muster 22.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie viel verdienen die Mitglieder der sbo- und a.en-Verwaltungsräte sowie deren Geschäftsleitungen? Rolf Sommer fordert Transparenz bezüglich den Entschädigungen.







Bruno Kissling

Die Bezüge des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung der Städtischen Betriebe Olten (sbo) aber auch des regionalen Energieversorgers Aare Energie AG (a.en) sind immer wieder Gegenstand von kontroversen Diskussionen – sei es im Oltner Gemeindeparlament oder in den Leserbriefspalten. Vor allem dem Oltner SVP-Kantonsrat Rolf Sommer sind die aus seiner Sicht erhöhten Bezüge der Verantwortlichen schon länger ein Dorn im Auge. Vor zwei Jahren forderte er in dieser Zeitung den Rücktritt des damaligen Verwaltungsratspräsidenten Ernst Zingg, weil er wegen des Doppelkonstrukts sbo/a.en zu hohe Entschädigungen einstreiche. Zingg, auf den Sommer nicht gut zu sprechen ist, hat mittlerweile als Verwaltungsratspräsident auf Ende der Amtsperiode demissioniert; doch damit hat Sommer die Forderung nach mehr Transparenz noch nicht ad acta gelegt.

Rolf Sommer fordert Einsicht in die Entlöhnungen der sbo und der a.en. Bruno Kissling

Bisher weist der Geschäftsbericht der sbo jeweils nur das Honorar des Verwaltungsratspräsidenten separat aus und die Entschädigungen der übrigen Mitglieder werden summarisch angegeben. Doch Rolf Sommer reichen diese Angaben nicht. Er will «totale Transparenz» bei den sbo- und a.en-Entschädigungen, wie er in einem Gespräch mit dieser Zeitung sagt. Ihn stören zudem auch die Unterstützungsgelder der sbo und a.en an Vereine wie den EHC Olten oder an die damalige Kantonsratspräsidentenfeier für Ernst Zingg. Sommer hat deswegen Anfang Februar mit Verweis auf das kantonale Informations- und Datenschutzgesetz ein Zugangsgesuch beim sbo- und a.en-Verwaltungsrat gestellt. Laut dem Öffentlichkeitsprinzip hat jede Person Zugang zu amtlichen Dokumenten, sofern kein Gesetz, schützenswerte private oder wichtige öffentliche Interessen dagegen stehen. Sommer fordert, dass ihm Einsicht gewährt wird in alle Reglemente und Verwaltungsratsprotokolle beider Firmen und dass ihm detaillierte personenbezogene Auszüge der Entschädigungen inklusive Spesen der vergangenen zehn Jahre ausgehändigt werden. Er begründet dies damit, dass die sbo eine öffentlich-rechtliche Firma sind, die Gebührengelder verrechnet und so das Interesse der Öffentlichkeit an Transparenz bei den Entschädigungen sehr hoch ist. Die a.en ist zwar privatrechtlich organisiert, übt aber in den Augen Sommers auch öffentlich-rechtliche Aufgaben aus – unter anderem nimmt sie die operative Führung der sbo wahr, weil letztgenannte kein Personal haben – und untersteht daher dem Öffentlichkeitsprinzip.



sbo-Verwaltungsrat lehnt Sommers Zugangsgesuch ab

Der sbo-Verwaltungsrat hat Sommers Anliegen in der Sitzung vom 1. April komplett abgewiesen, wie aus dem Antwortschreiben hervorgeht, das dieser Zeitung vorliegt. Zum einen sei das gestellte Gesuch zu generell gehalten, was die Forderung nach Offenlegung der Reglemente und Verwaltungsprotokolle betrifft; zum anderen seien «die Gesetzescharakter aufweisenden Statuten der sbo sowie die Aussenwirkung zeigenden Reglemente der sbo im Internet herunterladbar». Die internen Reglemente hingegen seien nicht von öffentlichem Interesse. Und die Verwaltungsratsprotokolle seien «vom Grundsatz her in jedem Fall geheim und nur für den internen Gebrauch bestimmt». Auch bezüglich der personenbezogenen Entschädigungen sind die Bezüge des Gesamtverwaltungsrats und des Präsidenten bereits öffentlich, personenbezogene Daten indes würden nicht unter das Öffentlichkeitsprinzip fallen. Was die a.en betrifft, argumentiert der Verwaltungsrat, dass der regionale Energieversorger keine öffentlich-rechtlichen Aufgaben erfülle, keine Behörde sei und daher nicht unter das Öffentlichkeitsprinzip falle.

Doch Sommer hat bereits beim Zugangsversuch an den sbo-Verwaltungsrat angedroht, dass er bei einem negativen Entscheid ein Schlichtungsverfahren bei der kantonalen Datenschutzbeauftragten anstrebt. Die Schlichtungsverhandlung hat nun Mitte August stattgefunden. Sommer und die beiden Energieversorger haben eine «Teileinigung» erzielt, wie diese Zeitung weiss. Einsicht erhält Sommer in die Entschädigungen des sbo-Verwaltungsrats seit deren Selbstständigkeit im Jahr 2000 sowie in die Veränderungen im Laufe der Jahre. Ebenfalls öffentlich wird der Beschluss des a.en-Verwaltungsrats zu den Entschädigungen der Mitglieder von Anfang Juni. Keine Einigung erzielt werden konnte hingegen bezüglich Entschädigungen des a.en-Verwaltungsrats vor Juni 2021 und punkto Löhne der Geschäftsleitungen der sbo und der a.en (siehe Box).

sbo-Verwaltungsratspräsident: «Wir zahlen keine überrissenen Gehälter»

Daniel Probst, neuer Verwaltungsratspräsident der sbo und der a.en. Zvg

Der neue sbo-Verwaltungsratspräsident Daniel Probst kann das Bedürfnis der Politik nach Transparenz bei den staatlichen respektive staatsnahen Betrieben verstehen. Trotzdem sei es nicht möglich, alles öffentlich auszubreiten. Bis vor rund 20 Jahren wurden die sbo noch als Abteilung der städtischen Verwaltung geführt. Der Preis der Selbstständigkeit sei nun, dass nicht mehr alles dem Öffentlichkeitsgesetz unterstehe. Beispielsweise sind alle Angestellten – auch die Geschäftsleitung – privatrechtlich angestellt. Wenn die Löhne in diesem Bereich offengelegt würden, wäre dies ein Nachteil, weil die Leute von der Konkurrenz abgeworben werden könnten, so Probst. Er versichert aber, dass «wir keine überrissenen Gehälter zahlen, und ich vollumfänglich dahinter stehen kann». Ebenfalls keine Einigung haben die Parteien bei der Forderung Sommers nach Transparenz bei den a.en-Gehältern vor 2021 erzielt. Der regionale Energieversorger ist erst seit Ende 2017 zu 100 Prozent eine Tochter der sbo. Vorher gehörte die a.en zum Teil auch der Alpiq Versorgungs AG und der früheren Atel. Eine Veröffentlichung der Entschädigungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung lehnten die früheren Besitzer aber ab.



Sommer fordert mit Vorstoss im Kantonsrat mehr Transparenz

Sommer hingegen kann nicht verstehen, wieso die beiden Betriebe ein solches Geheimnis machen um die Bezüge ihrer Verantwortlichen. Er habe Daten zu den Bezügen der Stadtwerke in Solothurn und Aarau «ohne Probleme erhalten», wie er sagt. Er lässt nicht locker und will auch vor Gericht ziehen, um die Bezüge öffentlich werden zu lassen. Im Kantonsrat hat der SVPler zudem bereits vergangenen März einen Vorstoss eingereicht, um für mehr Transparenz bei den Entschädigungen der öffentlich-rechtlichen Unternehmungen und den staatsnahen Betrieben im Kanton zu sorgen. Mit dem Auftrag will Sommer den Regierungsrat dazu verknurren, die gesetzlichen Grundlagen für eine Veröffentlichung zu schaffen für «alle Entschädigungen, die an Mitglieder der Leitungs- und Aufsichtsorgane der mittelbaren Verwaltung auf kantonaler, überkommunaler und kommunaler Ebene fliessen». Zur mittelbaren Verwaltung zählt er «alle selbstständigen Anstalten, Stiftungen, Unternehmen und andere Organisationen des öffentlichen Rechts sowie von der öffentlichen Hand beherrschte Gesellschaften des privaten Rechts».

Im Oltner Gemeindeparlament hat Sommer einen Volksvorschlag eingereicht, mit dem er wie beim Zugangsgesuch die Offenlegung der Entschädigungen und Spesen der sbo- und a.en-Verwaltungsräte, der Geschäftsleitung und des Sekretariats fordert. Der Oltner Stadtrat lehnt den Vorstoss ab, weil «weder Stadtrat noch das Gemeindeparlament dazu zuständig sind». Die Exekutive verweist aber auf Sommers Vorstoss im Kantonsparlament zu den gesetzlichen Grundlagen, der derzeit hängig ist: «Eine allfällige Umsetzung dieses Vorstosses mit der Schaffung der gesetzlichen Grundlagen könnte auch Konsequenzen auf die Offenlegungspflicht auf kommunaler Ebene zur Folge haben.»

Anlässlich der Schlichtungsverhandlung präzisierte Sommer sein Zugangsgesuch bezüglich a.en. Er verlangt nun nur noch eine Globalübersicht der Geschäftsleitungs-Bezüge für die Jahre 2018, 2019 und 2020. Zu diesen Punkten wird die kantonale Datenschutzbeauftragte Judith Petermann Bütler demnächst eine Empfehlung abgeben.