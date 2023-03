Ksenja Sidorova und Avi Avital gastierten im Oltner Stadttheater

Stadttheater Olten Weltklasse-Duo in Olten: Mandolinist und Akkordeonistin begeistern Publikum – alles klingt vollkommen anders, aber aufregend Der Mandolinist Avi Avital und die Akkordeonistin Ksenija Sidorova gaben im Stadttheater Olten ein begeisterndes Konzert. Es gab Überraschungen in Hülle und Fülle. Elisabeth Feller Jetzt kommentieren 24.03.2023, 18.00 Uhr

Mandolinist Avi Avital und die Akkordeonistin Ksenija Sidorovan gaben eine begeisternde Vorstellung in Olten. Bild: zvg/Stadttheater Olten

Mandoline und Akkordeon könnten unterschiedlicher nicht sein. Jedes Instrument für sich ist grandios. Aber: Funktioniert ein Zusammengehen? Und ob. Selbst dann, wenn die Mandoline klanglich nicht derart mächtig «aufdrehen» kann wie das Akkordeon. Denn sitzen einander zwei Weltklasse-Interpreten wie die lettische Akkordeonistin Ksenija Sidorova und der israelische Mandolinist Avi Avital gegenüber, dann gibt es keine Konkurrenz.

Beide kennen die Stärken ihres Instruments aus dem Effeff und spielen diese voll aus – stets im Wissen, dass die Partnerin oder der Partner jede Schwingung und Akzentuierung sofort aufnimmt und weiterspinnt. So ist das Zupfen der Saiten unter Avitals Hand ein ebenso dynamisch-virtuoser wie berührend zarter Vorgang.

So gibt die links rauf und runter sausende Hand auf die dem Klavier ähnelnden Tasten des Akkordeons einen mitunter peitschenden Rhythmus vor. So wird rechts die Knopftastatur mit der Hand gestreichelt und so plustert sich das Akkordeon immer wieder zur Übergrösse auf. Damit entfaltet es eine Klangfülle, die den Mandolinen-Klang unterstützt oder kontrastiert. Das Treffen der beiden Instrumente, vielmehr deren Meisterinterpreten: eine Wonne.

Überraschungen in Hülle und Fülle

Natürlich gibt es für diese alles andere als alltägliche Instrumentenkombination (unseres Wissens) noch keine Literatur. Deswegen transkribieren die beiden grosse klassische Werke wie etwa Mozarts Sonate für Violine und Klavier Nr. 21 in e-Moll, KV 304. Die Unterschiede zum Original sind frappant.

Die neue Version hat anderes als einen schmeichelnden Geigenklang und einen strömenden Melodiebogen zu bieten; nämlich einen leicht metallischen, vielfältig nuancierten Mandolinenklang, zu dem das Akkordeon einen dunklen Kontrast beisteuert. Alles klingt vollkommen anders, aber aufregend.

Unter diesem Motto hätte der Abend stehen können, denn auch Fritz Kreislers Präludium und Allegro im Stile von Gaetano Pugnani; in Strawinskys Suite Italienne; Bartóks Rumänische Volkstänze; Villa Lobos’ Aria Cantilena aus Bachianas Brasileiras Nr. 5 oder etwa Saint-Saëns’ Introduction und Rondo capriccioso bergen Überraschungen in Hülle und Fülle.

Man staunt, wie sehr sich etwa Bartóks anfängliche Schwermut bis zum Rauschhaften steigert; man ist hingerissen vom gegenseitigen Antreiben und von einer expressiven, in jeder Sekunde «beredt» wirkenden Ausdruckskraft.

Zu bewundern ist solches gerade in Villa-Lobos’ Bachianas: eine Komposition, die Bach’sche Einflüsse mit brasilianischer Musik verschmilzt. Permanent Spannung aufbauend, kosten Avi Avital – auch in der Rolle des Herzen gewinnenden Moderators überzeugend – und Ksenija Sidorova die sehnsüchtig tremolierenden Vokalisen und Effektfärbungen wunderbar aus.

Was auch auf Saint-Saens’ Introduction zutrifft. Gerade diese Komposition umweht seit je ein förmlich nach den Parfüms der Salons duftendes Fluidum. Es steckt vieles, in beträchtlichem Mass aber leichtlebiger Charme in diesem kapriziösen Rondo. Das lettisch/israelische Klasseduo spielt es federleicht und wiederum mit einer wechselseitigen Inspiration und einem sichtlichen Vergnügen am musikalischen Tun, das begeistert und – beglückt.

