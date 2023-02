Stadttheater Olten: Mit Jules Verne in 80 Tagen um die Welt

Auf der Bühne Stadttheater Olten: Jules Vernes Reise um die Welt als Zirkusspektakel Wie lange dauert eine Reise um die Welt? Mit einem Kreuzfahrtschiff heutzutage meist drei Monate, manchmal gar ein halbes Jahr. Mit dem Flugzeug und zwei, drei Übernachtungen schafft es der eilige Reisende innert einer Woche. Peter Kaufmann Jetzt kommentieren 03.02.2023, 14.00 Uhr

Zirkuswelt à gogo in Jules Vernes «In 80 Tagen um die Welt». zvg

«In 80 Tagen um die Welt» zu reisen schien vor 150 Jahren praktisch ein Ding der Unmöglichkeit. Und vor allem: Damals wie heute kostet eine Weltreise meist ein Vermögen. Dieses setzt im berühmten, mehrmals verfilmten und dramatisierten Abenteuerroman von Jules Verne der reiche britische Gentleman Phileas Fogg ein und aufs Spiel, um mit dem Zug, auf einem Segelschiff oder auch auf einem Elefantenrücken die Wette gegen die Zeit und böse Widersacher zu gewinnen.

Künstlerischer Hintergrund

«Die ganze Welt im Zirkuszelt»: Das Münchner Ensemble Persona, das in Olten gastierte, fasst die widrigen Umstände des Reisens von anno dazumal in zwei abwechslungsreichen Theaterstunden voller Zirkusartistik zusammen. Die junge Akrobatin und Kontorsionistin Daniela Maier steht den ganzen Abend auf der Bühne, ohne eine freie Minute zu haben.

Sie präsentiert unglaubliche Körperverrenkungen, verbindet Handstand und Spagat, jongliert mit Hula-Hoop-Reifen oder steht auch nur als Stunden-, Minuten und Sekundenzeiger auf einem Podest mit einer Weltkugel als Hintergrund – gewissermassen eine lebende, mondiale Standuhr.

Kontorsion im Weltformat. zvg

Daneben spielt die Band, die auch die passenden Reisegeräusche erzeugt. Die Akkordeonistin Annette Riessner und der Schlagwerker Donald Manuel sorgen handwerklich solide für diesen akustischen Hintergrund. Ein karges Karussell und ein abstrakter Schiffsmast mit grossen Rahen stehen auf der Bühne und können beklettert werden. In verschiedenen Sprechrollen und mit artistischen Einlagen – an der Accademia Teatro Dimitri erlernt – wirbelt auch Hannes Achim Langanky durch den Saal und über die Bretter des Oltner Stadttheaters.

Aktualisiertes Geschehen

Vor diesem vielfältig nutzbaren Hintergrund entfaltet sich nun ein lautstarkes, anekdotisches Spektakel, das erst nach der Pause auch ein paar poetischere, leisere Töne findet. In der aktualisierten und aus heutiger Sicht gegen den Strich gebürsteten Handlung hetzt statt des reichen Gentlemans die arrogante Londoner Lady Fogg (Anja Neukamm) rund um die Welt. Begleitet wird sie vom quirligen Diener Passepartout, der gezwungenermassen auf dieser turbulenten Reise zu sich selber findet.

Die Akkordeonistin Annette Riessner und der Schlagwerker Donald Manuel sorgen handwerklich solide für den akustischen Hintergrund. zvg

Der Bieler Schauspieler Yannick Zürcher spielt diesen sympathischen Kerl mit dem nötigen, der rasanten Inszenierung von Tobias Maehler angepassten Sprachtempo und Körperwitz. Das Geschehen ist aus heutiger Sicht aktualisiert. Nicht nur steht anstelle eines Mannes eine Frau im Mittelpunkt, es wird auch hie und da ganz sanft gegendert.

Kolonialbeamte und eben auch der unermüdlich Intrigen spinnende Detektiv von Scotland Yard (Korbinian Müller) sind deftig überzeichnete Karikaturen. Die schöne indische Witwe Aouda (Chiara Penzel) wird nicht vom Tode auf dem brahmanischen Scheiterhaufen bedroht, sondern wie Eva im Paradies von einer sich räkelnden goldenen Schlange. Ganz weggelassen sind die Szenen mit den US-Ureinwohnern, kabarettistisch aufgearbeitet hingegen die Frömmelei der Mormonen.

Bald bereit für den Abflug zum Mond. zvg

Die Schlusspointe Jules Vernes ist bekannt. In London verhaftet, kann Lady Philea Fogg die Wette nicht einlösen. Doch halt: Bei ihrer Reise immer gegen Osten hat sie einen ganzen Tag gewonnen und trifft dann buchstäblich in der letzten Sekunde und damit rechtzeitig in ihrem Club ein.

Ob sie nun wohl genug vom schnellen Reisen hat? Das Ensemble Persona blickt in die Zukunft: In einer kleinen, witzigen Zugabe heben alle acht Personen in einer Rakete vom Boden ab. Eine Reise vermögender Menschen hinauf zum Mond?

