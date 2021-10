Stadttheater Olten Ensemble Theaterlust zeigte ein starkes Stück über die legendäre Nobelpreisträgerin Marie Curie Das Oltner Ensemble Theaterlust widmet sich der Nobelpreisträgerin Marie Curie. Verdichtung heisst dabei das Konzept. Elisabeth Feller Jetzt kommentieren 01.10.2021, 05.00 Uhr

Das Leben der Marie Curie (Anja Klawun) auf der Bühne des Stadttheaters Olten: filmische Leinwand als Bühnenhorizont. Zvg/Stadttheater

Ob sie je herzhaft gelacht hat? Die Fotos, die von ihr überliefert sind, zeigen eine ernste, verschlossen wirkende Frau. Melancholie überschattet die Gesichtszüge von Marie Curie. Dabei hat die polnische Physikerin und Chemikerin, die durch ihre Heirat mit Pierre Curie zur Französin wurde, derart viel erforscht und erreicht, dass einen schwindelt, wenn man sich ihre Lebens- und Berufsstationen vergegenwärtigt. Marie Curie war Europas erste Doktorin der Naturwissenschaften und Frankreichs erste Professorin. Sie war die erste Frau, die einen Nobelpreis bekam, und der erste Mensch, der noch einen zweiten bekam. Nur 66-jährig ist sie 1934 gestorben. In «Marie Curie» wird lustvoll gespielt Marie Curie – was für eine Frau! Sie ist eine Legende und fasziniert noch immer – auch die Autorin Susanne Felicitas Wolf, die für das Ensemble Theaterlust mit «Marie Curie» ein Stück geschrieben hat, das vom Leben und Wirken einer starken, nie aufgebenden Frau erzählt. Sie ­erfuhr heftigen Widerstand seitens einer männlich dominierten Wissenschaftswelt.

Verdichtung heisst das Rezept

Figuren, die Marie Curies Leben und Schaffen mitprägten. Zvg/Stadttheater

Dieses Leben, sollte man meinen, ist zu vielschichtig, als dass man es in ein knapp zweistündiges Stück verpacken könnte. Man kann. Verdichtung heisst das Rezept. Will heissen: Susanne Felicitas Wolf rollt keine strikt an der Chronologie biografischer und beruflicher Daten orientierte Handlung auf, sondern greift einzelne, prägende Ereignisse auf und verzahnt sie miteinander: Sei es, indem die junge ­Marie in einem damals von Russland unterdrückten Polen von ihrem Vater gefördert wird; sie ihre nach einem Studium dürstende Schwester finanziell unterstützt, um ihr schliesslich nach Paris zu folgen; sie Pierre Curies langem Werben nachgibt oder indem sie am Ende – in einer ­Klinik – einer von ihr zunächst barsch behandelten Krankenschwester jenes Credo mit auf den Weg gibt, das sie selbst verinnerlicht hat: «Ich gebe nicht auf.» Mit diesem Satz fügt sich das letzte Teilchen eines Puzzles zusammen, das keiner üppigen szenischen Bebilderung bedarf, um Sogwirkung zu erzeugen.

Minimalismus packt seiner Chance

Arne Dewitz und Raymond Gantner vertrauen auf Minimalismus. Ihr Bühnenhorizont ist eine filmische Leinwand, die ­situativ mal in Weiss, Blau oder Rot (für den Ersten Weltkrieg) leuchtet. Das ist das eine; das ­andere sind unterschiedlich gestufte Holzelemente, auf denen sich die Schauspielerinnen und Schauspieler bewegen: schnell, aber mitunter auch fast quälend langsam – etwa dann, wenn sich der tote Pierre Curie in den Wachträumen seiner Frau Marie einnistet. Dergestalt ausgestattet lenkt nichts vom Text ab und so fällt es leicht, einem komplexen Stück mit komplexen Charakteren und einer nicht unbeträchtlichen Zahl von wissenschaftlichen Begriffen zu folgen. Theaterlust: Der Name ist Programm Regisseur Thomas Luft setzt Wolfs biografisches Schauspiel mit so viel spielerischer Fantasie in Szene, dass man versteht, weshalb es den Namen Theaterlust gibt. Dieser ist programmatisch, denn in «Marie Curie» wird lustvoll gespielt. Das mutet zwar banal an, ist es aber nicht. Luft kann die Puzzleteilchen ja nur dann verlebendigen, wenn sechs exzellente, mehrere Rollen verkörpernde Schauspielerinnen und Schauspieler (Anja Klawun, Johannes Schön, Amelie Heiler, Eva Wittenzellner, Andreas Joachim Hertel, Reinhold Behling) auf der Bühne stehen; solche, die nicht solistisch, sondern als Teil eines Ensembles glänzen wollen, selbst wenn Anja Klawun als Marie Curie herausragt.

Marie Curie erfuhr heftigen Widerstand seitens einer männlich dominierten Wissenschaftswelt. zvg/Stadttheater

Deshalb gibt es nie Kleinigkeiten. Auch wenn Grossvater Eugène Curie nur aus seiner Jacke schlüpft. Nur? Er faltet sie so, dass aus ihr ein Kleinkind wird, das er in seinen Armen wiegt – seine Enkelin Irène. Ein schöner Moment, der sich in eine Reihe weiterer Momente fügt, die von einer diskret geräuschhaft angereicherten Musik unterstützt wird. Anno Kesting zeichnet für diese ebenso unaufdringliche wie wirkungsvolle «Basslinie» verantwortlich und verfestigt damit den Eindruck einer feinen Inszenierung und einer starken Ensembleleistung.