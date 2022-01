Stadttheater Olten Eine Shakespeare-Tragödie wird in ein Musical transformiert: Hamlet rockt die Bühne in Olten Das Tourneetheater der Opernwerkstatt am Rhein zeigte im Stadttheater Olten das Musical «Rock me Hamlet» und brachte Shakespeares Tragödie mit Musik-Hits zum Rocken. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 22.01.2022, 14.32 Uhr

Farbintensives Licht: Tiefes Blau, sattes Grün sowie knalliges Lila unterstrichen die jeweils vorherrschenden Emotionen auf der Bühne. Remo Fröhlicher

«Etwas ist faul im Staate Dänemark.» Eines der berühmtesten Zitate aus dem Munde Prinz Hamlets geht seit rund vier Jahren im Rahmen eines Rock-Musicals auf Tournee. Das Drama stammt von niemand Geringerem als von William Shakespeare, der zu Beginn des 17. Jahrhundert die unglückliche Geschichte des jungen Prinzen von Dänemark verfasste – und damit eines der grössten literarischen Werke aller Zeiten schuf.

Das aus 15 Darstellenden bestehende Schauspiel-Ensemble der Opernwerkstatt am Rhein und die Crew dahinter stellen sich mit der Musicalversion des Allzeit-Klassikers einer grossen Herausforderung: Eine Shakespeare-Tragödie, die eher als Stoff für die klassische Bühne angesehen wird, glaubhaft in das Musical-Genre zu transformieren.

Viel Leidenschaft

Teils gelang dies sehr gut. So spielte der 31-jährige Carl Bruchhäuser die Rolle des Hamlet, der den Tod seines Vaters durch die Hand von dessen Bruder rächen will, mit viel Leidenschaft aber auch Witz und brachte das Publikum trotz der sich verselbstständigenden Reihe aus Mord und Totschlag immer wieder zum Lachen.

Carl Bruchhäuser als Hamlet. Remo Fröhlicher

Darstellerisch und gesanglich stach klar Peter Saurbier in der Rolle des Brudermörders und Königs Claudius heraus. Seine Performance des Riesenhits «Let me entertain you» von Robbie Williams sorgte für Gänsehaut. Seine von zunehmender Schuld zerfressene Person spielte er durchgehend authentisch und mit der nötigen psychologischen Tiefe.

An manchen Stellen wurde jedoch ersichtlich, dass sich der Geist Shakespeares etwas dagegen sträubt, in die leichtfüssige Musicalwelt hineingepresst zu werden. So gelang es dem Ensemble nicht immer ganz, die Brücke zwischen der tiefen Tragik, die bis hin zum Selbstmord von Hamlets geliebter Ophelia führt, und der Simplizität des Musicals zu schlagen.

Dies ist mitunter ein Grund, weshalb im US-amerikanischen Raum Shakespeares Theatergramme – also Grundkonzepte eines Theaterstücks – für die Musicalbühne traditionellerweise in ähnliche, aber eigenständige Geschichten überführt werden. So ist beispielsweise Bernsteins «West Side Story» nichts anderes als eine auf ganzer Ebene gelungene Musical-Adaption von «Romeo und Julia».

Optische Vielfalt war Programm

Optisch sorgte die Inszenierung mit interessanten Stilelementen für Abwechslung. Allein die Kostüme, welche ein Potpourri aus historischen Designs, Steampunk und «Used-Look» darstellten, sorgten beim Publikum für Staunen.

Dabei kam allerdings nicht klar heraus, warum beispielsweise Ophelia, Tochter eines Adligen, eher wie ein Punk-Rock-Dienstmädchen in silbernen Stiefeln und zerrissenen Strümpfen daherkam.

Die Rolle der Ophelia (rechts) in einem ausgefallenen Kostüm. Remo Fröhlicher

Möglicherweise wollte Regisseur Sascha von Donat mit diesen unkonventionellen Stilmitteln das schwere Stück etwas auflockern. Dramaturgisch genutzt wurden Ophelias Kleider denn auch kurz vor ihrem Selbstmord durch Ertrinken. Auf einmal stand sie ohne ihre punkigen Strümpfe da und brach barfuss zusammen.

Für die richtige Stimmung sorgte über das ganze Spektakel hinweg farbintensives Licht. Tiefes Blau, sattes Grün sowie knalliges Lila unterstrichen die jeweils vorherrschenden Emotionen. Bilder von Kronleuchtern, die im Hintergrund der sechsköpfigen Band – welche auf einer überdimensionalen Treppe auf der Bühne positioniert war – an die Wand projiziert wurden, gaben dem Ganzen eine edle Note.

Impressionen aus der Musicalversion des Allzeit-Klassikers. Remo Fröhlicher

Einen grossen Moment und richtig viel Action lieferte Prinz Hamlet am Schluss der Tragödie im Fechtkampf gegen Laertes, welcher Hamlet für den Tod seines Vaters Polonius und seiner Schwester Ophelia verantwortlich machte. Gebannt beobachtete das Publikum die akrobatische Kampfszene, in der sich aufeinanderschlagende Klingen und Kampfesrufe abwechselten.

Viel Action beim Fechtkampf. Remo Fröhlicher

Am Ende der Geschichte blieb jedoch nicht mehr viel übrig von der Manneskraft der beiden zornigen Jünglinge – beide starben durch die Klinge des anderen. Als wäre das nicht genug, starb auch Hamlets Mutter während des Fechtkampfes einen qualvollen Tod – durch einen Giftkelch, welcher König Cornelius eigentlich für Hamlet bereitgestellt hatte.

Hamlet, entbrannt vor Hass auf seinen Onkel und Schmerz über das Ableben seiner Königin Mutter, bäumte sich ein letztes Mal auf, um Cornelius mit Degen und Gift zur Strecke zu bringen. Danach versiegten seine Lebenskräfte und der junge Prinz starb in den Armen seines geliebten Freundes Horatio.

Das Ensemble bedankt sich beim Publikum. Ophelia steht nun ohne ihre punkigen Strümpfe da. Remo Fröhlicher

