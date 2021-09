Corona beschäftigt Stadttheater Olten auch in der Saison 2021/22

Stadttheater Olten Edith Scott trotzt Corona: «Unser Ziel ist es weiterhin, ein vielseitiges und qualitativ hochwertiges Programm zu bieten» Die Oltner Stadttheater-Saison ist am Freitagabend mit einem Musical eröffnet worden. Direktorin Edith Scott geht davon aus, dass sich die Lage in der Branche wegen der Coronapandemie nicht so rasch normalisiert. Doch es gibt auch einen Lichtblick. Interview: Fabian Muster 18.09.2021, 05.00 Uhr

Am Freitagabend begann mit dem Musical «Tribute to Woodstock» die neue Stadttheater-Saison 2021/22; dies in der Inszenierung von Hanna Scheuring unter anderem mit Daniel Rohr in einer der Hauptrollen (bekannt aus den Filmen «Ernstfall in Havanna» oder «Sennentuntschi»). Im zu zwei Dritteln besetzten Theatersaal hat das Theater Rigiblick aus Zürich aus Sicht von zwei Insidern die weniger bekannten Perspektiven des dreitägigen Woodstock-Festivals aus dem Jahr 1969 beleuchtet. Im Interview sagt Direktorin Edith Scott, wieso das Stadttheater trotz Zertifikatspflicht Masken empfiehlt und welches die Gründe für die neu geschaffenen Abos sind.

Die vergangenen beiden Stadttheater-Saisons mussten wegen der Coronapandemie vorzeitig abgebrochen werden. Wie lange geht es, bis es auch in dieser Saison so weit kommt?

Edith Scott (überlegt): Ich hoffe, dass wir mithilfe der Massnahmen so weit sind und die Lehren aus den vergangenen Monaten gezogen haben, dass die Saison ganz durchgeführt werden kann. Und ich hoffe, dass wir nicht wieder so stark eingeschränkt werden, dass wir sagen müssen: Nein, jetzt ergibt ein Weiterspielen keinen Sinn mehr.

Sie haben bereits vor dem bundesrätlichen Entscheid, dass für Freizeitbetriebe nur noch eingelassen wird, wer ein Covid-Zertifikat besitzt, auf 3G (geimpft, getestet oder genesen) gesetzt. Wie kam das bei den Stammgästen und im Aboverkauf an?

Grösstenteils gut. Wir hatten selbstverständlich einzelne Kündigungen – damit haben wir aber gerechnet. Wir stellten den Leuten frei, ob sie das Abo weiterführen wollen oder nicht.

Wie stark ist der Rückgang bei den Aboverkäufen?

Vergangenes Jahr massiv, in diesem Jahr nicht mehr ganz so stark. Glücklicherweise konnten wir einige Neuabonnenten gewinnen, was die Verluste zum Teil ausgeglichen hat. Man merkt allerdings, dass wegen der Pandemie noch eine grosse Zurückhaltung da ist, auch beim Einzelkartenverkauf, der seit Ende August läuft.

Wie lange geht es aus Ihrer Sicht, bis sich die Zahlen wieder normalisieren?

Ich glaube, das dauert mehrere Jahre. Auch unter der Voraussetzung, dass wir Corona in den Griff kriegen, können wir nicht davon ausgehen, dass alles ab nächster Saison wieder normal verlaufen wird. Die gesamte Veranstaltungsbranche wird die Folgen der Pandemie noch lange spüren: An Veranstaltungen treffen sich Menschen, es gibt Ansammlungen und die Leute gewöhnten sich an einen ruhigeren Rhythmus. Damit unser älteres Publikum sich wie vor Corona verhält, braucht es einen grossen Schritt. Das heisst für uns: Wir müssen neue und jüngere Leute dazugewinnen – das ist aber ein längerer und schwierigerer Prozess als die bisherigen Stammgäste zurückzuholen.

Nun kommt sowieso nur rein, wer ein Zertifikat hat. Auf welche Einschränkungen müssen sich die Stadttheater-Besuchenden noch gefasst machen?

Wir halten uns daran, was das Bundesamt für Gesundheit sagt. Zurzeit gibt’s neben der Zertifikatspflicht keine weiteren Einschränkungen. Auch eine Pause ist während der Vorstellungen wieder vorgesehen – sofern diese im Stück überhaupt eingeplant ist. Auch die Bar ist geöffnet.

Trotz Zertifikatspflicht empfiehlt das Stadttheater laut Schutzkonzept weiterhin, eine Maske zu tragen. Warum?

Wir können besonders in den Bereichen, in denen sich das Publikum frei bewegt wie Foyer und sanitäre Anlagen, den Abstand von 1,5 Metern bei normaler Auslastung nicht einhalten. Daher ist es aus unserer Sicht sinnvoll, dass eine Maske getragen wird. Es ist allerdings eine Empfehlung und keine Vorschrift. Auch unsere Mitarbeitenden werden eine Maske tragen – weil wir die Abstände etwa bei der Ticketkontrolle nicht einhalten können.

Sie haben die Abonnementsstruktur angepasst. Neu gibt es diese Saison etwa vier Konzerte am Sonntagnachmittag mit Kaffee und Kuchen. Warum dieses Angebot?

Diese Konzerte sind aus den Kulturtupfer-Vorstellungen mit 30 Personen während des zweiten Lockdowns entstanden. Im Stadttheater gab es bisher kaum eine Möglichkeit, dass sich regionales Schaffen zeigen konnte. Das finde ich sehr schade – gerade in einer Zeit, in der man sich auf das Lokale und Regionale besinnt. Wir wollen so Künstlerinnen und Künstlern aus der Region eine Auftrittsmöglichkeit bieten und zeigen, dass das der Qualität keinen Abbruch tut. Wir haben dies auf den Musikbereich beschränkt, weil es dort noch weniger Angebote in Olten gibt.

Sie sprachen zu Beginn Ihrer Amtszeit auch davon, neue Kundensegmente ansprechen zu wollen. Ist die Anpassung der Abonnementsstruktur ein Versuch in diese Richtung?

Selbstverständlich! Es ist ein Ziel jedes Kulturhauses, ein jüngeres Publikum zu finden und an sich zu binden. Der primäre Grund für die Anpassung war aber, dass es einzelne bisherige Abos gab, die aus meiner Sicht zu bunt durchmischt waren und ich keinem Publikumssegment zuordnen konnte. Es soll zielgruppenspezifischere Angebote geben. Mit dem Abo «das Leichte» etwa bieten wir für ein jüngeres Publikum einen Einstieg mit zugänglicheren Stücken aus verschiedenen Genres an.

Gibt’s andere Ideen, um ein neues Publikum fürs Stadttheater zu begeistern?

Es gibt kleinere und grössere Massnahmen, die wir getroffen haben. Wir waren beispielsweise auf dem Wochenmarkt am Donnerstagmorgen in der Kirchgasse; wir machten eine grössere Marketing-Abo-Kampagne, um die neu geschaffenen Abos mit auffälligen bunten Plakaten zu bewerben; wir peppten unsere Fassade auf, damit die Leute merken, an welchem Gebäude sie vorbeigehen. Die derzeit wieder unsichere Lage der Pandemie führt aber dazu, dass wir viel Zeit und Geld investieren, aber noch nicht so viel zurückkommt, wie wir uns erhoffen würden.

Im Jahr 2020 hat es dank der Finanzhilfen des Kantons und den abgesagten Vorstellungen zu einer schwarzen Null gereicht. Wie sieht das Budget für diese Saison aus?

Weil wir von Januar bis April wegen des Lockdowns keine Vorstellungen geben konnten, nahmen wir zwar nichts ein, gaben aber auch kaum Geld aus. Wir werden jetzt sehen, wie es weiterläuft: Klar ist, dass die Nachfrage nicht dieselbe ist wie vor Corona. Trotzdem zeigen wir ein Programm mit der gleichen Qualität wie vorher. Das heisst: Es wird für uns teuer.

Die Stadt Olten unterstützt das Stadttheater mit jährlich rund 560'000 Franken. Ist eine Anpassung bei den Leistungen diskutiert worden?

Bisher nicht. Ich hoffe, die Stadt hat ein gewisses Verständnis dafür, dass wir jetzt abwarten müssen, bis absehbar ist, wie die neue Normalität nach Corona aussieht. Dann wird klarer, was wir noch brauchen und was vielleicht nicht mehr. Aber unser Ziel ist weiterhin – und ich hoffe, dass wir dies auch so in den nächsten Jahren weiterverfolgen können –, ein vielseitiges und qualitativ hochwertiges Programm zu bieten. Und das schaffen wir nicht, wenn die Stadt ihre finanzielle Unterstützung kürzen würde. Wir haben zwar eine gute Rückendeckung von Sponsoren, Gönnern und Mäzenen, aber nur mit diesen Mitteln kann ich das vorhin formulierte Ziel nicht erreichen.

Sie sprachen vor einem Jahr auch von Sparmassnahmen. Mussten Sie auf dieses Mittel zurückgreifen?

Bisher zum Glück nicht – dank den Finanzhilfen des Kantons. Auch für diese Saison dürfen wir die Ausfallentschädigung beantragen, falls sich ein Defizit abzeichnet.

Corona beschäftigt die Kulturszene weiterhin. Was hat der Virus für einen Einfluss auf die Programmgestaltung?

Ausgefallene Veranstaltungen aus der vergangenen Saison werden mich noch beschäftigten bis in die Saison 2022/23: Einige werden erst dann nachgeholt, weil die nun gestartete Saison 2021/22 bereits fertig geplant war, als es in diesem Jahr zum zweiten Lockdown kam.

Der Tagungsbetrieb ist ebenfalls von Corona betroffen. Wie sieht es dort aus?

Es läuft wieder, obwohl man jeweils die Folgen der aktuellen Massnahmen des Bundes spürt. Im September beispielsweise haben wir eine ähnliche Auslastung wie in den drei Jahren vor der Pandemie. Auch im Oktober und November kommen wir nahe an die Auslastung der Vorjahre. Das Covid-Zertifikat gibt den Veranstaltern wieder die Freiheit, nicht nur den geschäftlichen Teil physisch vor Ort durchzuführen, sondern auch den sozialen: Apéros, Mittagessen oder Kaffeerunden finden statt. Sollte es aber wieder zu Verschärfungen kommen, dann werden wir rasch spüren, wie die Nachfrage wieder zurückgeht.