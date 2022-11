Notkredit für neue Stadtteilverbindung: Oltner Stadtrat lenkt ein

Stadtteilverbindung Hammer Der Stadtrat lenkt «im Dienste der Sache» ein: Nun kommt der dringliche Zusatzkredit doch noch ins Parlament Wegen einer eingereichten Beschwerde der FDP: Der Stadtrat hatte einen Kredit in Höhe von 600'000 Franken ohne Rückgriff aufs Parlament mit Hinweis aufs kantonale Gemeindegesetz als dringlicher Zusatzkredit abgesegnet. Nun krebst die Oltner Regierung zurück. Fabian Muster Jetzt kommentieren 07.11.2022, 16.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Unterführung Hammer wurde durch den Bahnhof Hammer und über die ERO ins neue Quartier Olten SüdWest führen. Bruno Kissling

Der Oltner Stadtrat hat «im Dienste der Sache» seinen Entscheid vom 24. Oktober, für das Vorprojekt zur Stadtteilverbindung Hammer einen dringlichen Zusatzkredit von 600’000 zu sprechen, in Wiedererwägung gezogen und legt nun dem Gemeindeparlament am 23./24. November eine entsprechende Vorlage vor, wie es in einer Mitteilung von Montagnachmittag heisst. Werde diese genehmigt, sei der Stadtratsbeschluss vom 24. Oktober aufgehoben, und es könne zumindest die SIA-Phase 31 weitergeplant und eine detaillierte Vorlage für die nächsten Phasen vorbereitet werden.