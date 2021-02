Stadtratswahlen Olten Thomas Rauch stellt sich auch fürs Stadtpräsidium zur Verfügung Der Unabhängige sieht sich als Alternative für die Vakanz in der Chefetage. Urs Huber 11.02.2021, 17.25 Uhr

Thomas Rauch, Unabhängiger und ex-FDP, will gegebenenfalls auch ums Stadtpräsidium mitkämpfen. Zur Verfügung Gestellt / Oltner Tagblatt

Mitten im virtuellen Wahlkampf um die Stadtratsmandate in Olten lässt der unabhängige Kandidat Thomas Rauch eine kleine Bombe platzen. Im Fall seiner Wahl in den Stadtrat, so Rauch, biete er «den Oltner Wählerinnen und Wählern auch eine Alternative für die Vakanz im Stadtpräsidium an», lässt er in einer Medienmitteilung verlauten.