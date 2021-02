Stadtratswahlen Olten Benvenuto Savoldelli: «Die Alternative zur Steuererhöhung sind mehr Schulden» Stadtratskandidat Benvenuto Savoldelli sieht Steuererhöhungen auf Olten zukommen. Ebenso die Frage, was sich die Stadt (noch) leisten kann.

Urs Huber 12.02.2021, 05.00 Uhr

Benvenuto Savoldelli in seiner "alten Heimat", dem Erlimattquartier droben im Kleinholz. Bruno Kissling

Benvenuto Savoldelli (FDP) ist in Rovetta (I) nahe Bergamo und ab 1971 in Olten aufgewachsen. Der 58-jährige Rechtsanwalt und Notar ist verheiratet, Vater zweier erwachsener Töchter, sammelt Briefmarken, Ansichtskarten aus den Kantonen Solothurn und Aargau sowie alles, was mit Olten in Verbindung steht. Sein Rennvelo nutzt er auch regelmässig. Über seine beiden Töchter meint er: «Ach, sie wurden so wahnsinnig schnell erwachsen.»



Warum wollen Sie in der Erlimatt fotografiert werden?

In der Erlimatt bin ich aufgewachsen. Eine spezielle Strasse, ein bisschen ab vom Schuss. Wir hatten es dort ausgezeichnet, konnten viel erleben. Ich verbinde damit viele sehr gute und schöne Erinnerungen. Die Buben aus der Erlimatt waren gefürchtet und zudem harte Gegner bei Strassenhockeyturnieren. Auch der Zusammenhalt untereinander liess nichts zu wünschen übrig. Noch heute drehen sich die Gespräche darum, wenn wir uns als mittlerweile doch schon gesetzte Männer gelegentlich treffen.

Sie würden wiedergewählt: Welches Thema gehört Ihrer Ansicht warum aufs politische Tapet?

Ich glaube, um das Thema Finanzen kommen wir nicht herum. Denn die Vorstellungen darüber gehen in der politischen Landschaft der Stadt weit auseinander. Man will Investitionen zwar nachhaltig finanzieren und die Stadt attraktivieren, ist aber nicht bereit, dafür auch einen Preis zu bezahlen. Das Ganze gleicht manchmal einem Wunschkonzert. Wollen die einen keine Liegenschaften verkaufen, so versuchen andere die Steuern möglichst tief zu halten. Versucht man über Einsparungen die Finanzen zu optimieren, erhebt sich in schöner Regelmässigkeit geballte Opposition. Dabei ist’s eigentlich klar. Egal wo man spart: Es trifft immer jemanden.

Die Coronakrise beherrscht derzeit unseren Alltag. Hätte der Stadtrat zusätzliche Unterstützungsmassnahmen neben Bund und Kanton etwa für Kultur- und Gastrobetriebe ergreifen müssen?

Das will ich nicht so unkommentiert stehen lassen. Natürlich hat die Stadt Massnahmen ergriffen, gewährt Zinserlasse, ebenso Gebührenerlasse. Wir haben die abendlichen Öffnungszeiten verlängert, den Gastrorayon erweitert, prüfen Beiträge für solche Institutionen, die am härtesten getroffen wurden. Im Rahmen unserer Kompetenzen haben wir doch viel gemacht. Im Übrigen aber bin ich schon der Meinung, dass jene Körperschaften, welche durchaus zurecht zwar, aber doch quasi Arbeitsverbote aussprechen, auch die Folgen daraus zu kompensieren haben. Und das sind bekanntlich Bund und Kanton.

Müsste Olten generell die Kultur und Sportvereine stärker unterstützen?

Wir machen dazu nicht wenig, geben dafür jährlich rund 10 Millionen Franken aus. Das sind knapp 9 Prozent des städtischen Haushalts. Im Vergleich zu andern Städten dieser Grösse ist das durchaus respektabel. Betrachtet man übrigens die durch Gebühren angestrebte Kostendeckung im Sportbereich, so stellt man fest: Jene durch die Eissportvereine sind noch die besten. Hinsichtlich Kultur haben wir vor allem alles Interesse daran, Produktionen wie Kabarett- und Tanztage, Buchfestival, oder das Internationale Fotofestival Olten zu unterstützen, welche eine nationale oder internationale Ausstrahlung haben. Aber klar ist auch: Einfach nur bei der Stadt um Unterstützung anklopfen; das ist halt auch kein Weg. Den städtischen Unterstützungsbeitrag fürs Coq d’Or halte ich für unpassend. Das ist ein kommerzieller Betrieb.

Die Stadt Olten muss in den nächsten Jahren mit dem Neubau Schulhaus Kleinholz und dem neuen Bahnhofplatz zwei wichtige Infrastrukturvorhaben stemmen. Ist dazu eine Steuererhöhung nötig?

Ja, das war immer schon klar und wurde vom Stadtrat auch so kommuniziert. Denn die Alternative dazu sind mehr Schulden. Ich zweifle übrigens daran, ob Steuern grundsätzlich projektbezogen erhöht werden können, wie das häufig ins Feld geführt wird. Denn der Steuerfuss wird jedes Jahr neu bestimmt.

Wie soll die Stadt die Ausfälle durch die Unternehmenssteuerreform kompensieren?

Wie hoch die Ausfälle letztlich sind, ist noch unklar. Wir rechnen ab den späten 2020er-Jahren allgemein mit rund 3 bis 5 Millionen Franken weniger Einnahmen. Aber eigentlich will ich die Steuerreform nicht als Sündenbock hinstellen. Schliesslich wurde darüber an der Urne entschieden. Es ist im Gegenzug denkbar, dass im Zuge dieser Reform vermehrt Betriebe nach Olten ziehen. Gleiches gilt übrigens für Verbände. Festzuhalten ist aber auch, dass natürliche Personen im Kanton Solothurn steuertechnisch im gesamtschweizerischen Vergleich recht hoch belastet sind.

Welche weiteren Grossprojekte soll sich Olten leisten?

Über das Schulhaus Kleinholz müssen wir nicht mehr reden; der Bedarf danach ist unbestritten. Ich stehe für einen Ausbau mit der Dreifachturnhalle ein. In diesem Zusammenhang stellt sich dann die Frage, was mit der Stadthalle zu geschehen hat. Dort ist eine Sanierung mit hohen Investitionen zu erwarten. Wollen wir die? Können wir uns diese leisten? Ich kann mir einen Rückbau der Stadthalle durchaus vorstellen. Auch die Personenunterführung Hammer ist zwingend. Das Gebiet gehört ordentlich an die Stadt angeschlossen. Ganz zuletzt auf der Prioritätenliste folgt für mich das Garderobegebäude in der Badi. Beim Bühnenhaus Stadttheater ist im Finanz- und Investitionsplan erst ein Abklärungskredit von 550000 Franken eingestellt. Käme diese Investition zusätzlich hinzu, müsste meines Erachtens auf etwas anderes verzichtet werden. Mit 116,3 Millionen geplanten Nettoinvestitionen in den Jahren 2021–2027 sind wir bereits klar über dem möglichen Limit.

Was soll mit dem Ex-Kunstmuseumsgebäude geschehen?

Ich möchte nicht, dass sich die Stadt dort gross finanziell engagiert. Einen Verkauf der Liegenschaft halte ich für eine reelle Option. Mit Erträgen aus dem Verkauf städtischer Liegenschaften rechnet die Finanzplanung ohnehin. Ich bin sehr gespannt, was die aktuell laufenden Projektwettbewerbe an Ideen und Machbarkeiten hervorbringen. Interessenten mit publikumswirksamen Nutzungsideen werden sich, so meine Einschätzung, für die Liegenschaft problemlos finden.

Am 25. April stimmt die Bevölkerung über den Weiterbetrieb des Krematoriums ab: Wie ist Ihre Haltung?

Ich hoffe darauf, die Schliessung realisieren zu können. Denn auch Erhalt und Sanierung der Einrichtung Krematorium sind mit hohen Investitionen verbunden, die meiner Ansicht nach nicht zwingend notwendig sind. Schon gar nicht in einem Bereich, dessen Angebotsdichte hoch ist. Wir haben in der Region Krematorien, die den üblichen regionalen Bedarf bei weitem abdecken können. Es stellt sich in diesem Zusammenhang auch die Frage, ob der Betrieb eines Krematoriums wirklich zu den Kernaufgaben einer Einwohnergemeinde gehört. Ich finde nicht.

Nach dem Aus des Ballsport-Centers im Kleinholz: Was soll auf dem Ex-Minigolfareal entstehen?

Aktuell ist eine Pumptrack-Anlage im Gespräch. Meiner Einschätzung nach ist diese Idee durchaus prüfenswert. Der Gedanke, die Minigolf-Angebot wieder zu beleben, ist zwar noch immer präsent. Aber die Vergangenheit hat gezeigt: Ein Minigolfbetrieb dort oben lässt sich nicht rentabel aufrechterhalten.

Im Entwicklungsgebiet Olten SüdWest steht der angepasste Gestaltungsplan, der ein durchmischteres Quartier vorsieht, wegen Einsprachen vor dem Regierungsrat und in der bisherigen Überbauung sind rund 150 von 420 Wohnungen leer. Wie kann man das Quartier beleben?

Ich kenne Leute, die dort wohnen und eigentlich wenig zu klagen haben. Natürlich sind die Bauten ohne Balkone äusserst unglücklich. Aber mit dem überarbeiteten Gestaltungsplan lässt sich durchaus mehr gestalterische Vielfalt realisieren, zumal sich der Grundeigentümer kooperativ zeigt. Was noch fehlt, ist die Anbindung an die Stadt. Daran arbeiten wir. Und so nebenbei bemerkt: Die Strassennamen im besagten Quartier sind auch nicht übermässig gelungen ausgefallen.

Die Stadtverwaltung und ihre Tätigkeiten sollen bis 2040 klimaneutral sein. Was halten Sie davon?

Wenn sich der Vorstoss als Anfang einer Idee verstehen lässt, dann ist das Vorhaben in Ordnung. Aber: Bloss die Verwaltung mit ihren Tätigkeiten bis 2040 zu Klimaneutralität zu verpflichten, greift dann doch zu kurz. Die jährlich knapp 1700 Tonnen an CO2-Ausstoss entsprechen 0,003 Prozent des landesweiten Ausstosses. Etwas Luft haben wir uns verschafft durch die Verlängerung der Frist um 10 Jahre auf 2040. So lassen sich etwa technische Neuerungen besser in Lösungen integrieren, der normale Erneuerungsrhythmus mehr oder weniger stark beibehalten.

Olten kennen viele nur vom Umsteigebahnhof und hat vielfach immer noch einen schlechten Ruf. Welches wäre Ihr Gegenmittel?

So unter uns gesagt: Wie sollen Auswärtige ein angenehmes Bild der Stadt bekommen, wenn die Einheimischen häufig mit negativem Unterton über ihre Stadt berichten? Meiner Ansicht nach lässt es sich hier gut leben. Die Naturerlebnisse beginnen quasi vor der Haustür, die Anonymität ist eher gering. Natürlich ist Olten eine Kleinstadt. Aber sie muss sich oft an Erwartungen messen lassen, die an grosse oder mittelgrosse Städte gestellt werden. Aber zum Gegenmittel: Ich stelle einfach die Vorzüge Oltens den Nachteilen voran.

Sie hätten einen Wunsch frei für Olten. Welcher wäre das?

Ich wünsche mir mehr Gesprächskultur und ein weniger polarisierendes Politklima. Letzteres hat sich in den vergangenen Jahren doch massiv zugespitzt.