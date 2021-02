Stadtratswahlen Olten Beat Felber mutmasst: «Vielleicht wird die Stadt einfach unterschätzt» Der Stadtratskandidat Beat Felber (CVP) findet Oltens Image ganz in Ordnung; aber daran zu arbeiten, meint er, lohne sich dennoch auf jeden Fall. Urs Huber 15.02.2021, 05.00 Uhr

Beat Felber auf der Bahnhofterrasse; der Ort steht für ihn stellvertretend fürs Projekt Neuer Bahnhofplatz. Bruno Kissling

Beat Felber (CVP) ist in Egerkingen aufgewachsen und seit 2003 in Olten wohnhaft. Der 40-jährige Architekt ist verheiratet, Vater dreier schulpflichtiger Kinder und bezeichnet Familie, Wandern und Velo fahren als seine Hobbys. Beat Felber gehört zu jenen, die nur alle vier Jahre Geburtstag feiern können. Aber, kein Problem: «Ich bin nicht unbedingt einer, der den Geburtstag gross feiert», sagt er.

Warum wollen Sie auf der Bahnhofterrasse fotografiert werden?

Beat Felber: Weil ich diesen Ort stellvertretend für das Projekt Neuer Bahnhofplatz ausgesucht habe. Ein wichtiges Projekt für unsere Stadt, welches den Zugang zur Aare verbessert, den Bahnhof altstadtseitig für den Langsamverkehr via Aaresteg gut erschliesst und als Visitenkarte für die Stadt sicher etwas hermacht. 80 000 Fahrgäste frequentieren dieses Terrain täglich. Die Bewilligung des Souveräns für den notwendigen Kredit ist meiner Einschätzung nach aber kein Selbstläufer. Deshalb ist es notwendig, möglichst transparent zu informieren und das Projekt gut zu erklären.



Sie würden gewählt: Welches Thema gehört Ihrer Ansicht nach warum aufs politische Tapet?

Ich halte die Ortsplanungsrevision für ein wichtiges Thema; grundsätzlich ein Planungsleitfaden, der die Möglichkeiten etwa zur Konkretisierung von Umweltschutzbemühungen bietet. Wo darf man Solaranlagen auf dem Dach montieren? Wärmepumpen installieren? Fassaden isolieren? Meiner Einschätzung nach wird zu häufig alte Bausubstanz geschützt, deren Erhalt mit gewissen Einschränkungen auf ökologischer Ebene einhergeht. Hier gilt es, Standards zu definieren. Auch die Investitionsplanung ist im Auge zu behalten. Die derzeitige Planung 2021 bis 2027 erfordert unbedingt eine Priorisierung.

Die Coronakrise beherrscht derzeit unseren Alltag. Hätte der Stadtrat zusätzliche Unterstützungsmassnahmen neben Bund und Kanton etwa für Kultur- und Gastrobetriebe ergreifen müssen?

Die Betreiber sind unverschuldet in eine heikle Lage geraten. Wo die Hilfe von Bund und Kanton unzureichend ist, soll die Stadt unkompliziert helfen und zum Beispiel Gebühren erlassen. Und die Aktionen sind auch durchzuziehen.

Müsste die Stadt generell die Kultur und Sportvereine stärker unterstützen?

Bezüglich der Sportvereine ist die Stadt auf gutem Weg. Ich finde, das ist auch gut so, weil Vereine für den notwendigen Kitt einer Gesellschaft sorgen. Hinsichtlich kultureller Unterstützung stehe ich vor allem für den Support institutioneller Anbieter. Verstärkte städtische Hilfeleistungen an private Anbieter sehe ich eher skeptisch. Es gibt eine betriebswirtschaftliche Sicht, der hat man letztlich auch zu folgen. Den vom Parlament gesprochenen Beitrag ans Coq d’Or halte ich deshalb für sehr problematisch.

Die Stadt Olten muss in den nächsten Jahren mit dem Neubau Schulhaus Kleinholz und dem neuen Bahnhofplatz zwei wichtige Infrastrukturvorhaben stemmen. Ist dazu eine Steuererhöhung nötig?

Persönlich bin ich eher der Auffassung, die Steuern dafür zu erhöhen, auch wenn mit einer Priorisierung der Aufgaben eine solche vielleicht eher umgangen werden kann. Eine Steuererhöhung hat paritätisch zu erfolgen, also eine gleich stark anwachsende Belastung bei juristischen wie natürlichen Personen. Natürlich trifft eine Steuererhöhung dennoch nicht alle im gleichen Ausmass. Wenn ich gelegentlich das Argument höre, eine Erhöhung schlage jährlich lediglich mit 200 bis 300 Franken pro Haushalt zu Buch, finde ich immer: 200 bis 300 Franken sind wohl in vielen Haushalten eine echte Zusatzbelastung. Deshalb müssen Steuererhöhungen auch gut und verständlich erklärt werden.

Wie soll die Stadt Ausfälle bedingt durch Unternehmenssteuerreform kompensieren?

Ich gehe davon aus, dass die Höhe der Ausfälle noch nicht endgültig feststeht. Allenfalls ist eine leichte Steuererhöhung ins Auge zu fassen. Bevorzugen würde ich allerdings eher ein homogenes Parlament, welches die Ausfälle durch geschickte und verantwortbare Massnahmen zu kompensieren weiss. Aber in der Praxis ist das schwierig, wie ich weiss.

Welche weiteren Grossprojekte soll sich Olten leisten? Schulhaus Kleinholz mit/ohne Dreifachturnhalle, das Badi Garderobegebäude, das neue Bühnenhaus fürs Stadttheater oder die PU Hammer?

Keine einfach Frage. Dringlich sind die Projekte alle. Am wenigsten zwingend scheint mir die Personenunterführung Hammer zu sein, auch wenn dadurch Olten SüdWest vorläufig ohne eigentlichen Anschluss an die Stadt bleibt. Das Bühnenhaus des Stadttheaters sehe ich da schon dringender. Wir haben mit der ersten Sanierungsetappe Ja zum Stadttheater gesagt, so gilt das auch für das Bühnenhaus. Die Dreifachturnhalle im Kleinholz ist für mich völlig unbestritten. Grundsätzlich gehört zu einem Schulhaus eine Turnhalle. Lediglich eine Turnhalle ist in diesem Fall aber nicht bedarfsgerecht, eine Zweifachhalle wäre ein Mittelding mit wahrscheinlich noch nicht mal deutlich weniger Kosten als würde eine Dreifachturnhalle gebaut. Und die Dreifachturnhalle steht erst noch am richtigen Ort. An erster Stelle aber steht das Garderobegebäude der Badi. Die Badi ist Kult, ein regelrechter Treff im Sommer mit einem hohen Nutzen für sehr viele Besuchende. Deshalb steht die Sanierung des Garderobengebäudes für mich an erster Stelle.

Was soll mit dem Ex-Kunstmuseumsgebäude geschehen?

Im Idealfall nicht verkaufen, das ist klar für mich. Denn wenn wir auf öffentlichen Besitz an einem derart exponierten Ort verzichten, geben wir einen städtebaulichen «Trumpf» aus der Hand und verlieren so erheblich an Gestaltungseinfluss. Publikumsverkehr dort ist für mich Voraussetzung. Dazu eignen sich sogenannte Ankermieter, die Frequenzen generieren. Vielleicht H&M oder Zara? Im Übrigen bin ich gespannt, was der aktuell laufende Projektwettbewerb an möglichen Nutzungen hervorbringt. Vielleicht ergeben sich dadurch neue Ideen für neue Wege.

Am 25. April stimmt die Bevölkerung über den Weiterbetrieb des Krematoriums ab: Wie ist Ihre Haltung?

Ein sehr emotionales Thema. Auch wenn ich Verständnis für Argumente zum Weiterbetrieb des Krematoriums habe. Ich bin für dessen Stilllegung. Positiv finde ich, dass mit der Schliessung der Gedanke einer regionalen Zusammenarbeit aufblüht. In die Friedhofinfrastruktur auf dem Meisenhard würde ich trotzdem investieren. Die Neugestaltung der Aufbahrungshalle angehen oder den Waldfriedhof für neue Bestattungsformen öffnen etwa.

Nach dem Aus des Ballsport-Centers im Kleinholz: Was soll auf dem Ex-Minigolfareal entstehen?

Eine Gesamtschau bezogen auf das Grundstück und dessen Nutzung wäre sicher hilfreich. Derzeit ist auch eine Pumptrack-Anlage im Gespräch. Die würde ich eigentlich lieber nahe der Stadt ansiedeln, denn auch eine solche Anlage ist Teil von Belebung. Die Minigolf-Idee ist meiner Ansicht nach vom Tisch. Dieser Sport beziehungsweise Minigolf als Freizeitspass findet wohl nicht mehr jenes breite Publikum, welches die Wiederbelebung der Anlage rechtfertigen würde.

Im Entwicklungsgebiet Olten SüdWest steht der angepasste Gestaltungsplan, der ein durchmischteres Quartier vorsieht, wegen Einsprachen vor dem Regierungsrat und in der bisherigen Überbauung sind rund 150 von 420 Wohnungen leer. Wie kann man das Quartier beleben?

Konkret erachte ich die Wohnungen aufgrund fehlender Balkone als unattraktiv. Zudem sind die Aussenräume viel zu steril materialisiert. Der Eigentümer wäre sich selbst lieb, grosszügige Balkone anzubauen und die Umgebung naturnahe umzugestalten. So könnte man die Aufenthaltsqualität auch für Familien und ältere Menschen erhöhen, die so tagsüber das Quartier beleben.



Die Stadtverwaltung und ihre Tätigkeiten sollen bis 2040 klimaneutral sein. Was halten Sie davon?

Im Grundsatz geht die Idee in Ordnung, allerdings fehlt noch das Preisschild. Die Umsetzung hat meiner Ansicht nach nicht um jeden Preis zu erfolgen. Es kann nicht sein, dass im Zeichen der Umsetzung Werte vernichtet werden. Aber die Idee an sich ist durchaus eine noble. Wenn sie dazu dient, auch die Privatinitiative Richtung Klimaneutralität anzustossen, dann umso besser.

Olten kennen viele nur vom Umsteigebahnhof und hat vielfach immer noch einen schlechten Ruf. Welches wäre Ihr Gegenmittel?

Ist der wirklich so schlecht? Wenn ja, dann glaube ich, muss man dem Umstand mit einer gewissen Gelassenheit und entspannt entgegentreten. Wenn wir konsequent an unserer Visitenkarte arbeiten, wird sich das mit Sicherheit ändern. Ich kenne viele Oltnerinnen und Oltner, die sehr gerne hier leben und wohnen. Das ist doch ein gutes Zeichen. Vielleicht wird die Stadt auch ein bisschen unterschätzt; ein Umstand, den ich eigentlich noch mag. Lieber die Besuchenden positiv überraschen als sie mit einem zu hoch angesetzten Image enttäuschen. Letztere kommen sicher nicht mehr.

Sie hätten einen Wunsch frei für Olten. Welcher wäre das?

Ich wünsche mir ein kooperatives Gemeindeparlament ohne Hang zur Blockbildung und damit zur Polarisierung. Und ich möchte, dass sich dieses Parlament weniger des weltpolitischen Geschehens annimmt, dafür die Stadt als jenes Zentrum wahrnimmt, für welches Probleme zu lösen sind.