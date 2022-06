Stadtpolitik SP Olten ist derzeit führungslos: Nun soll vorläufig ein Teil der Geschäftsleitung die Aufgaben übernehmen Mit Anna-Lea Enzler und Laura Kunz treten gleich beide Co-Präsidentinnen zurück: Der mit der Jungpartei grösste politische Player in Olten ist damit führungslos. Das könnte auch politische Gründe haben, moniert ein Kritiker. Fabian Muster Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Die SP ist mit der Jungpartei die grösste Fraktion im Oltner Gemeindeparlament. Bruno Kissling

Die SP ist in der Stadt Olten nach der FDP die zweitgrösste Partei, zusammen mit der Jungpartei steht man sogar ganz an der Spitze. Seit der vergangenen Generalversammlung Anfang Juni gibt es aber kein Präsidium mehr: Die beiden Co-Präsidentinnen traten beide gleichzeitig ab: Anna-Lea Enzler definitiv, Laura Kunz tritt «vorläufig zurück», wie es in der Medienmitteilung der Partei heisst.

Laura Kunz. Zvg

Die erst vergangenen Herbst ins Amt gehievte 23-jährige Kunz wollte die SP ohne grosse politische Erfahrung nicht schon alleine führen, gemeinsam mit einer zweiten Person an der Spitze könnte sie sich aber ein Weitermachen vorstellen.

Anna-Lea Enzler. Zvg

Die 37-jährige Enzler macht für ihren Abgang persönliche Gründe geltend: Mit dem Job, der Familie und dem Mandat im Gemeindeparlament sei ein Co-Präsidium zeitlich nicht mehr vereinbar.

Auf die Generalversammlung Anfang Juni hat es die Partei nicht geschafft, eine Nachfolge für die zurückgetretene Co-Präsidentin zu finden. Die häufigsten Gründe für die Absage seien ähnlich wie bei ihr gewesen, sagt Enzler, die seit Sommer 2020 im Amt war.

«In meinem Alter sind die Leute familiär und beruflich stark eingespannt.»

Zudem wüssten einige nicht, ob sie in einem halben Jahr noch in Olten wohnten. Etwas mehr als ein halbes Dutzend Personen seien angefragt worden.

Zwei Absagen von prominenten Männern

Die Sozialdemokraten haben bei den vergangenen Gemeindeparlamentswahlen im April 2021 am meisten Sitze aller Parteien eingebüsst: Sie verloren zusammen mit ihrer Jungpartei gleich 3 von 12 Mandate. Vor allem die Bevorzugung der Frauen mit deren Doppelnennung auf der Wahlliste sorgte für Kritik, auch intern.

Florian Eberhard ist derzeit Parlamentspräsident. Patrick Lüthy

Der einzige Mann, der es damals auf der Stammliste unter lauter Frauen noch ins Parlament schaffte, kann sich derzeit ein Amt als Co-Präsident nicht vorstellen: Der 29-jährige Florian Eberhard will sich nach dem Jahr als Parlamentspräsident wieder voll auf seinen Job als Projektleiter Kampagnen bei der SP Schweiz konzentrieren – im Oktober 2023 stehen die eidgenössischen Wahlen an.

Ruedi Moor. Zvg

Auch der frühere Fraktionschef Ruedi Moor, der im vergangenen Jahr als Gemeindeparlamentarier abgewählt wurde, will das Amt nicht mehr ausüben: Er hat ab Sommer 2020 mit Enzler das Präsidium geführt. Der 68-Jährige ist zwar für das Amt angefragt worden, arbeitet aber immer noch Vollzeit und ist auch bei der Bürgergemeinde eingespannt. Zudem will er jüngeren Kräften nicht im Wege stehen.

Umbruch könnte auch Grund für Schwierigkeiten bei Präsidiumssuche sein

Gefragt, ob auch politische Gründe nach dem schlechten Abschneiden bei den Oltner Parlamentswahlen im vergangenen Jahr für die Schwierigkeiten bei der Co-Präsidentensuche einen Grund sein könnten, verneinen sowohl Eberhard wie Moor.

Dieter Ulrich. Zvg

Etwas anders sieht dies Dieter Ulrich, der bei den letzten Wahlen nicht mehr antrat.

«Auch bei einer geeinten Partei ist die Besetzung des Präsidiums eine anspruchsvolle Angelegenheit. Die Dissonanzen, die die letzten Wahlen ausgelöst haben, machen die Lösungsfindung sicher nicht einfacher»,

sagt der 45-Jährige, der seit der vergangenen Generalversammlung zumindest wieder als Revisor amtet.

Dass nun niemand das Co-Präsidium übernehmen könne, sei zudem teilweise eine Folge der Verjüngung: In der neunköpfigen Vertretung der SP gibt es sechs Personen, die 2021 neu ins Parlament gewählt wurden. «Mit dem erzwungenen Umbruch vor einem Jahr ist viel Erfahrung verloren gegangen.» Die Personalprobleme bei der SP hätten sich seiner Meinung nach ohne diese Vorgänge vor einem Jahr nicht so stark akzentuiert.

So geht es nun bei der SP vorläufig weiter

Wie geht es bei der SP Olten nun weiter? In einer Übergangsphase werden die Aufgaben des Präsidiums auf mehrere Köpfe in der Geschäftsleitung verteilt. Anfang Juli wird in der nächsten Sitzung bestimmt, welche Personen diese Funktion ad interim übernehmen werden.

Anna-Lea Enzler wird Anfang Juli das 120-Jahr-Geburtstagsfest mitorganisieren und danach nur noch für die Kommunikation der Stadtpartei verantwortlich sein. «Es ist aber klar, dass wir aus der Geschäftsleitung unsere ganze Energie auf die Suche nach einem (Co-)Präsidium konzentrieren werden, um diesen wichtigen Posten so bald wie möglich wieder zu besetzen.»

