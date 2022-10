Junge Wirtschaftskammer Olten organisiert «Wirtschaftszmorge»

Stadtentwicklung «Aus Donuts müssen wir wieder Berliner machen» – Architekt erklärt, wie Innenstädte wie Olten wieder attraktiver werden Die junge Wirtschaftskammer Olten lud für das diesjährige «Wirtschaftszmorge» den Architekten und Stadtentwickler Roland Gruber ein. Zahlreiche Vertreter aus Wirtschaft und Politik lauschten seinem Referat darüber, wie man Rezepte gegen aussterbende Innenstädte finden kann. Adrian Kamber Jetzt kommentieren 27.10.2022, 15.23 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Roland Gruber erklärt den Anwesenden, wie man gegen den Donut-Effekt vorgehen kann. Finja Basan

Wie macht man aus einem Donut einen Berliner? Und welche Marmeladenfüllung ist die beste dafür? Diese Fragen wurden beim diesjährigen «Wirtschaftszmorge» der jungen Wirtschaftskammer Olten nicht etwa von einem Profi-Bäcker beantwortet, sondern von einem diplomierten Architekten.

Wenn Roland Gruber, Gründer und Geschäftsführer des Architekturbüros Nonconform nämlich über Donuts und Berliner referiert, geht es ihm nicht um süsse Backwaren: Er redet von aktuellen Herausforderungen der Städteplanung.

Vom «Donut-Effekt» spricht man nämlich, wenn sich das Stadtleben immer mehr aus dem Zentrum entfernt. Während sich im Speckgürtel vieler Orte ein Ring aus Wohnblöcken, Einkaufszentren, Arbeitsplätzen und Freizeitangeboten gebildet hat, wurde die Stadtmitte immer leerer. Viele kleine und mittlere Städte wurden so zum Donut: aussen süss und voll, innen das Loch respektive der leere Stadtkern.

Beim Berliner dagegen befindet sich das Süsse in der Mitte: Eine Berliner-Stadt ist laut Roland Gruber also eine, bei der sich «das süsse Leben im Stadtkern abspielt.»

Der Österreicher Gruber hielt beim «Wirtschaftszmorge» für die zahlreichen Gäste aus der lokalen Wirtschaft und Politik also ein Referat darüber, wie man diesem Donut-Effekt entgegenwirken kann. In der Aula der Fachhochschule erklärte er den Zuhörerinnen und Zuhörern seine Rezeptideen, um aus einem Donut einen Berliner zu machen.

Die Gäste unterhalten sich angeregt bei Kaffee und Gipfeli am Wirtschaftszmorge. Finja Basan

Rezept für Berliner in drei Schritten

«Als Erstes sollten Politik und Verwaltung realisieren, dass die Innenentwicklung vor der Aussenentwicklung der Stadt gefördert werden muss», erklärt Gruber. «In einem zweiten Schritt müssen wir innovative Marmeladenfüllungen finden, die den Stadtkern beleben können. Bei der Ideenfindung sollte die Bevölkerung möglichst kreativ eingebunden werden», so der Experte für Stadtentwicklung weiter. «Und drittens müssen wir eine oder mehrere Personen finden, die sich dann hauptberuflich um diese Aufgabe kümmern.»

Gruber zeigt dem Publikum seinen 3-Stufen-Plan auch am Beispiel mehrerer Städte auf. Ausführlich geht er auf die Kleinstadt Trofaiach in der Steiermark ein: Im Zentrum habe es bis vor kurzem Dutzende leerstehende Immobilien gegeben. Viel gebauten Raum, der nicht genutzt wurde. Im Rahmen eines von Gruber angeregten Ideen-Festivals hätten sich die Stadt und die Bewohner daran gemacht, kreative Lösungen für die Aufwertung ihres Stadtzentrums zu finden.

In Trofaiach habe man mit diesem Programm einiges erreicht: Im leerstehenden ehemaligen Bankgebäude sei beispielsweise eine Musikschule entstanden. Weiter hat man in dem Städtchen ein neues Busterminal mit integriertem öffentlichen Bücherschrank gebaut. Und auch eine neue Begegnungszone im Zentrum soll wieder zum «Lädelen» und Verweilen einladen.

Erst beim Frühstück wird auch über Olten gesprochen

Am Ende seines Referats lädt Gruber die Zuhörerinnen und Zuhörer dazu ein, via Smartphone an einer Umfrage mitzumachen und Fragen zu stellen. Im Plenum bleibt für letzteres aber keine Zeit mehr. Es würden nämlich bereits die ersten Mägen knurren, wie Moderatorin Anic Lautenschlager bemerkt. So machen sich die Gäste an das von der jungen Wirtschaftskammer und Gewerbe Olten organisierte Frühstück.

Anic Lautenschlager moderierte das Wirtschaftszmorge. Hauptprogrammpunkt war das Referat von Architekt Roland Gruber. Finja Basan

Es wäre sicherlich spannend gewesen, Themen wie «Lädelisterben», Wegzug aus der Innenstadt oder Aufwertung des Stadtkerns auch im Bezug auf Olten im Plenum zu diskutieren. Aber wahrscheinlich unterhält man sich darüber tatsächlich lieber mit gefülltem Magen als mit einem Loch im Bauch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen