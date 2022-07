Olten: Wo die über 100-jährigen Bäume zu finden sind

Stadtbäume Oltens Stadtgärtner Walter Egger ist mit über 100-jährigen Bäumen auf Du und Du Wo stehen die ältesten Bäume auf öffentlichem Oltner Grund? Viele von ihnen an einem ganz vertrauten Ort, wie das städtische Bauminventar zeigt. Urs Huber Jetzt kommentieren 28.07.2022, 19.00 Uhr

Rund 110-jährige Pappel vor der Badi zusammen mit Walter Egger (Stadtgärtner) Bruno Kissling

3932; 60; 332: Ein zufällig gewähltes Zahlentrio, das aus dem städtischen Baumarchiv von Olten stammt; geführt von der Stadtgärtnerei. Im Büro des Stadtgärtners Walter Egger findet sich dieses kleine und doch so grosse Schatzwerk. Nicht im Büchergestell natürlich, sondern im Computer.

Egger hat als Leiter der Stadtgärtnerei viele der Daten eigenhändig zusammengetragen. «Ein Archiv gab’s schon Jahre zuvor», meint er. «Aber eines, welches deutlich weniger Fakten und Zahlen zu jedem einzelnen Baum aufführen liess und diese geografisch weniger präzise verortete.»

Mit dem neuen Modell beziehungsweise Programm ist jeder Oltner Baum im öffentlichen Raum quasi ein gläsernes Objekt. Sein Alter, seine Art, Unterart, sein Standort, Stammumfang, Stammdurchmesser, Pflegepraxis, Krankheiten, Lebensphasen (insgesamt deren drei), als Solitär stehend oder in der Gruppe, Pflegerhythmus und, und, und: alles fein säuberlich im Baumarchiv festgehalten.

Aber eben, das Zahlentrio als kleines Rätsel will aufgelöst sein: 3932 Bäume finden sich aktuell auf Oltner Stadtgebiet im öffentlichen Raum. Der Bestand setzt sich aus rund 60 Arten zusammen, 332 von ihnen sind älter als 70 Jahre. Die ältesten finden sich etwa auf der Schützenmatte beziehungsweise in der Nähe des Strandbades, eigentlich in einer ganz belebten Szenerie. Egger meint:

«Das Alter von Bäumen zu bestimmen ist gar nicht so einfach.»

Es gebe lediglich Indizien dafür. Baumhöhe, Stammumfang oder -durchmesser etwa. «Aber diese Werte sind wiederum abhängig vom Standort, vom Klima, der Gesundheit des Baumes.» Deswegen muss man in Archive steigen, um dem Baumalter nahe zu kommen.

Kaiser Wilhelm und Chruschtow sind Geschichte; die Pappel nicht

«Natürlich hängt mein Herz vor allem an den alten Bäumen», sagt Egger. Einer dieser Methusalems: eine italienische Säulenpappel, mit hoher Wahrscheinlichkeit um 1915 gepflanzt. Also knapp 110-jährig. Und nicht allzu weit weg davon, vielleicht 100 Meter: eine Platane in der Schützenmatt, etwa gleichaltrig, Stammumfang rund 5,4 Meter, Durchmesser: 1,83 Meter.

Die beiden standen schon, als Kaiser Wilhelm abdankte, Hitler Polen überfiel oder Chruschtschow die Kuba-Krise heraufbeschwor. Noch nicht mal Orkantief «Lothar» Ende 1999 konnte ihnen etwas anhaben.

Egger ist mit dem Baum so quasi auf Du und Du. Die italienische Säulenpappel gehört zu jener Baumart, die entlang von Flusskanälen häufig gepflanzt wurde. Egger sagt:

«Ganz einfach darum, weil der Baum mit seinem grossen Wurzelwerk für Bodenstabilität sorgt und schnell wächst.»

Die Pappel am Rande des Strandbades in Olten jedenfalls scheint zu gedeihen; Negatives oder Aspekte, die sie bedrohen würden, fehlen im Archiv. Obwohl: Egger sagt, mit diesem Alter gehe sie durchaus ihrem langsam nahenden Lebensende entgegen.

Pappeln würde nicht so alt und - verglichen mit ihren früheren Standortbedingungen – sei sie durchaus bedrängt. «Heute ist sie praktisch von Belag umgeben», sagt Egger. Ein Glück, dass die alte Säulenpappel aufgrund des Grundwasservorkommens dort gut mit Flüssigkeit versorgt wird.

Langlebig, robust und schnittverträglich

Und woher kommt eigentlich die frühere Vorliebe für Platanen? Egger räuspert sich. «Sie gelten als langlebig, robust und schnittverträglich.» Das heisst: Platenen können stark zurückgeschnitten werden. Aber mittlerweile greift auch die Platanenwelke um sich.

Deretwegen verlieren die Bäume bereits im Frühsommer ihr Blattwerk, sterben aber nicht ab, da der Blattverlust meistens rasch durch eine neue Blattgeneration ersetzt wird. Und zum andern kann Platanenstaub für allergisch reagierende Menschen zur Falle werden.

Olten ist gut bestückt mit Baumwerk. In den letzten Jahren hat der Baumbestand jährlich um rund 50 Exemplare zugenommen. Verluste aber sind vorprogrammiert. «Hitze und Trockenheit machen Buchen und Fichten zunehmen zu schaffen», sagt Egger. Quasi so etwas wie ein mittelfristiges Todesurteil für insgesamt 563 Stadtbäume, wie das Baumarchiv verrät.

Klimatische Bedingungen als grösster Feind

Es sei denn, das Klima würde sich wesentlich ändern. Alternativen gibt’s: Rot-Ahorn, der Amberbaum, die Zierbirne. «Man kann schon sagen: Die klimatischen Bedingungen sind der grösste Feind unserer Bäume, gefolgt von Schädlingen, Pilzkrankheiten und Stürmen», weiss Egger. Dann folge der Mensch.

Aber letztlich sei die eine oder andere Ursache eben auch vom Menschen verantwortet. «Da lässt sich nicht so leicht eine Rangliste aufstellen», sagt der Stadtgärtner dann.

