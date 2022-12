Schussabgabe in Olten im Februar 2021: Es wird Anklage erhoben

Staatsanwaltschaft Schussabgabe auf der Trottermatte in Olten: Es wird Anklage erhoben Im Februar 2021 kam es in Olten zu einer Auseinandersetzung, bei der auch von einer Schusswaffe Gebrauch gemacht wurde. Die Staatsanwaltschaft erhebt nun Anklage, unter anderem wegen Gefährdung des Lebens und versuchter schwerer Körperverletzung. 09.12.2022, 11.22 Uhr

Der Spielplatz auf der Trottermatte in Olten. Bruno Kissling

Am Abend des 25. Februar 2021 kam es auf der Trottermatte in Olten, einem Spielplatz in der Nähe des Bahnhofs, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurde ein Schuss abgegeben, der einen Mann verletzte. Nach dem Vorfall ergriffen zwei Männer die Flucht und konnten am Bahnhof durch Patrouillen des Grenzwachtkorps festgenommen werden.