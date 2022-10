Pumptrack Olten im Kleinholz ist erfolgreich gestartet

Sportstadt Olten Wo die wilden Kinder rollen: Der Pumptrack im Kleinholz «hat eingeschlagen wie eine Bombe» Im Juni wurde auf dem ehemaligen Minigolfareal die Anlage für Bike- und Kickboardfreudige eröffnet. Nach rund vier Monaten Betrieb kann man bereits von einem Erfolg sprechen – es gibt aber noch Verbesserungspotenzial. Adrian Kamber Jetzt kommentieren 21.10.2022, 12.00 Uhr

Selbst bei kühlerem Wetter und weniger Sonnenschein herrscht Betrieb auf dem Pumptrack. Bruno Kissling

«Sogar Grossväter sind schon mit ihren Enkeln zusammen auf dem Pumptrack unterwegs gewesen», sagt Dominik Hug begeistert. Als einer der Initianten des Projekts und Velokursleiter vom Bike Club Olten ist er oft auf der Anlage anzutreffen.

«Wir können nach ein paar Monaten Betrieb schon von einem grossen Erfolg sprechen. Es hat eingeschlagen wie eine Bombe.»

Beim Augenschein vor Ort sind trotz der kühleren Temperatur und des fehlenden Sonnenscheins schon zahlreiche Kinder und Jugendliche auf der Anlage unterwegs. Hug meint: «Im Sommer war die Anlage extrem gut besucht. Auch jetzt in den Herbstferien kommen die Leute von überall her.»

«Am liebsten hätte ich noch mehr Sprünge»

Und tatsächlich: Die Besuchenden kommen nicht nur aus Olten. Raban (15) und Ronja (8) sind extra aus Oberbuchsiten bis ins Kleinholz geradelt, um hier ein paar Runden zu drehen. «Ich bin schon zum zweiten Mal hier. Die weisse Bahn ist megacool», meint Ronja.

Giulian, Bastian und Loris (von links) sind begeistert von der neuen Anlage. Bruno Kissling

Auch Giulian (8), Bastian (12) und Loris (9) aus Lostorf sind nicht zu bremsen. Es bleibt ihnen kaum Zeit, einen Schluck Eistee zu trinken, schon stürzen sie sich wieder Vollgas in den Parcours. «Es macht richtig Spass. Ich hätte am liebsten noch ein paar Sprünge mehr», erklärt Bastian, während Loris stolz ein paar Schürfwunden präsentiert.

Sogar aus dem Aargau seien schon Leute hier gewesen. «Einmal kam einer aus Oftringen mit dem Velo hierher. Leider hatte er seinen Helm vergessen. Da es hier eine Helmpflicht gibt und er unbedingt auf die Bahn wollte, fuhr er extra noch einmal nach Hause und kam dann wieder», sagt Dominik Hug schmunzelnd.

Idealer Treffpunkt für alle Altersgruppen

Mitte Juni eröffnet, stellt der Pumptrack bereits eine feste Institution für einige Besucherinnen und Besucher dar. «Es gibt schon viele Stammgäste. Die jüngsten davon sind 3 bis 4 Jahre alt, die ältesten um die 70», sagt Hug. Auch für Familien ist der moderne Spielplatz ein Anziehungspunkt, wie Hug erklärt:

«Die Kinder können sich hier austoben, man kann picknicken und am Mittwoch und am Wochenende ist jeweils auch der Kiosk geöffnet.»

Der Pumptrack besteht aus drei verschiedenen Bahnen, die teilweise ineinander übergehen: Es gibt eine Hauptbahn, eine Jump-Line sowie einen einfacheren Kids-Track. Zugänglich sind sie mit Velos, Scootern, Inlineskates und Skateboards. Ziel ist es, durch gezieltes Be- und Entlasten des Fahrgeräts mit dem Körpergewicht seine Runden über den Pumptrack zu fahren. Man nimmt dabei den Schwung von der ersten Rampe mit und sollte dann möglichst wenig «angeben» müssen.

Je besser das Wetter wird, desto mehr Familien kommen zum Pumptrack. Bruno Kissling

Aus diesem Grund machen auch die Elektro-Versionen der verschiedenen Geräte auf der Bahn keinen Sinn. Dominik Hug ergänzt:

«Einer hat es mal mit einem E-Scooter versucht. Aber dieser war einfach zu schwer und unhandlich auf der Bahn.»

In der Regel kommen die Besuchenden mit ihren eigenen fahrbaren Untersätzen; es stehen aber je fünf Bikes für Kinder und Erwachsene zur Miete bereit.

Die Anlage ist kostenlos zugänglich und täglich geöffnet, auch im Winter. Auf dem Areal befindet sich zudem eine Werkstattsäule mit diversen Werkzeugen für kleinere Reparaturen und einer integrierten Luftpumpe. Für elf Franken kann man sich auch einen neuen Veloschlauch aus dem Automaten holen.

Bikelager, Ferienpässe und Geschäftsanlässe auf dem Pumptrack

Dominik Hug, einer der Initianten des Projekts und passionierter Velolehrer. Bruno Kissling

In erster Linie kann der Pumptrack auf eigene Faust besucht werden, es finden aber auch regelmässig Anlässe statt: Im Sommer gab es etwa ein viertägiges Bikelager für Kinder, der Bike Club Olten lancierte zwischen Sommer- und Herbstferien ein wöchentliches Kinder- und Jugendtraining und auch Ferienpässe aus diversen Gemeinden werden auf dem Pumptrack durchgeführt.

An den städtischen Schulen soll das Angebot laut Dominik Hug künftig ebenfalls mehr Anklang finden: «Wir hatten mit den Turnlehrerinnen und -lehrern vom BBZ bereits einen Anlass hier. Sie wollten das Angebot kennen lernen, um später mit ihren Schülerinnen und Schülern hier eine Turnstunde absolvieren zu können.» Der Bike Club Olten hat zudem weitere Pläne: «Es können hier zum Beispiel auch Geschäftsanlässe stattfinden. Dieses Angebot möchten wir nächstes Jahr pushen», so Hug.

Für Betrieb und Unterhalt der Anlage ist der Bike Club Olten zuständig. Dieser hat dafür speziell die Sektion Pumptrack ins Leben gerufen. Zusammen mit der Stadt besteht eine Leistungsvereinbarung: Im Gegenzug wird dem Bike Club im auf zehn Jahre abgeschlossenen Baurechtsvertrag der jährliche Pachtzins von rund 19’000 Franken erlassen.

Und was meint die Stadt zum bisherigen Betrieb? Stadtrat Nils Löffel, Direktor Bildung und Sport, sagt: «Alle Rückmeldungen, die wir bisher erhalten haben, waren ausschliesslich positiv. Es gab keine Meldungen von Anwohnerinnen und Anwohnern wegen Lärm oder Abfall. Zudem pflegen wir weiterhin eine gute Zusammenarbeit mit dem Betreiber.»

Raban kommt extra aus Oberbuchsiten, um auf der Jump-Line ein paar Sprünge zu üben. Bruno Kissling

Es besteht noch Verbesserungspotenzial

Eingebettet in die sportliche Umgebung neben Eishalle, Fussballplätzen und Leichtathletikstadion scheint der Pumptrack also bereits viel Publikum gefunden zu haben. Trotzdem gibt es noch ein paar Punkte, die man in Zukunft verbessern möchte. So ist etwa die Situation mit den WC noch nicht ideal gelöst.

Auf dem Pumptrack-Gelände selbst gibt es nämlich keine Toiletten mehr. Das Gebäude, in dem sich früher die WC der Minigolfanlage befanden, wird heute als Lager für die Mietvelos genutzt. Stattdessen müssen nun die öffentlichen Toiletten bei der Bushaltestelle Kunsteisbahn benutzt werden. Viele Leute würden diese nicht auf Anhieb finden. «Da wollen wir die Beschilderung bald noch verbessern», sagt Hug. «Auch ein Trinkwasserspender ist während des heissen Sommers immer wieder ein Thema gewesen.»

Giulian beherrscht die Bahn so gut, dass auch Zeit für Grimassen bleibt. Bruno Kissling

Ein weiteres Zeichen dafür, wie beliebt der Pumptrack bereits ist, zeigt auch folgender Verbesserungsvorschlag: Da einige Schülerinnen und Schüler auch über den Mittag auf dem Pumptrack ihre Runden drehten, seien sie öfters am Nachmittag zu spät zum Unterricht gekommen. «Die Lehrerschaft und Eltern haben sich deshalb gewünscht, dass wir noch eine grosse Uhr montieren», so Hug.

