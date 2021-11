Olten Sportangebot für Kinder und Jugendliche ist gestartet: Sie können am Wochenende wieder turnen Die beiden Projekte MidnightSports und OpenSunday gibt es in Olten bis April 2022. Angeprochen werden Primarschul- und Oberstufenkinder. 01.11.2021, 11.15 Uhr

OpenSunday: Die Bifangturnhalle ist am Sonntagnachmittag für Primarschulkinder geöffnet. zvg

Vergangenes Wochenende fiel der Startschuss für die neue Saison der Kinder- und Jugendprojekte in Olten. Bis Anfang April 2022 steht allen Jugendlichen ab der ersten Oberstufe jeden Samstagabend die Turnhalle Giroud Olma für Spiel, Sport und Spass kostenlos zur Verfügung, wie es in einer Mitteilung heisst. Für die Primarschulkinder öffnet die Turnhalle Bifang jeden Sonntag.

Nach der gelungenen Wintersaison 2020/21 mit wöchentlich rund 55 im MidnightSports und fast so vielen Kindern im OpenSunday, starten die Bewegungsprojekte diesen Herbst erneut. Zwischen dem Wochenende vom 30./31. Oktober 2021 und dem 2./3. April 2022 stehen die Sporthallen an 19 Samstagen und Sonntagen den Jugendlichen und Kindern als sportlicher Treffpunkt offen.

Die Giroud Olma-Turnhalle steht Jugendlichen ab der ersten Oberstufe zur Verfügung am Samstagabend. zvg

Projekte werden von Jugendlichen mitgeleitet

Das MidnightSports richtet sich an Jugendliche ab der ersten Oberstufe. In der Turnhalle Giroud Olma können sich die Teenager bei Spiel und Spass jeweils samstags von 21 bis 24 Uhr austoben, ohne dafür zu bezahlen. Für die Primarschulkinder ist der Sonntagnachmittag von 14 bis 17 Uhr in der Turnhalle Bifang reserviert. Dabei seien immer wieder spezielle Events geplant wie zum Beispiel die grosse Hüpfmatte. Das Besondere an den Midnight- und OpenSunday-Veranstaltungen ist gemäss Mitteilung, dass die Programmgestaltung und die Betreuung grösstenteils durch lokale Jugendliche erfolgen, dies unter Anleitung von bis zu drei Erwachsenen. Das Abendteam bleibe zum Grossteil bestehen und sei topmotiviert, die neue Saison anzugehen. «Endlich kann es wieder losgehen», freut sich die Projektleitung des MidnightSports Johannes Kaltofen und Florian Herber. Im OpenSunday freuen sich Anna Wider und Myriam Ulrich als Projektleiterinnen auf die neue Saison.

Das Kinderprojekt startet diese Saison wiederum als Inklusionsprojekt und ist auch für Kinder mit Beeinträchtigungen geöffnet. «Kinder mit körperlichen, geistigen, psychischen oder Sinnesbehinderungen werden zum OpenSunday eingeladen und sind herzlich willkommen» so der Projektmanager Gabriel Ganarin. (otr)