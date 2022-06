Spoken Word Poetry-Slammer Vivek Sharma: Vorschusslorbeeren für einen aus Olten Seit 2018 steht der Oltner Poetry-Slammer Vivek Sharma auf der Bühne. Er weiss um den Vorteil im Showbiz, aus dem Städtchen zu kommen. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 01.06.2022, 15.00 Uhr

Vivek Sharma ist häufiger auswärts anzutreffen denn in Olten: Im Bild ist der Oltner bei seinem Auftritt in Basel zu sehen. Raphael Schib

2017 sass Vivek Sharma zum ersten Mal im Publikum eines Spoken-Word-Events. «Laut und deutlich» hiess der Anlass im Oltner Kulturzentrum ­Schützi, welcher beim Elektroingenieur einen bleibenden ­Eindruck hinterliess. «Der Abend war unterhaltsam und schön», erinnert sich Sharma. Insbesondere der poetische Text von Philipp Herold hatte es ihm angetan. «So was Schönes ­könnte ich niemals im Leben ­schreiben», dachte er bei sich.

Karrierestart im Herbst 2017

Dennoch begann er im Herbst 2017 damit, lustige, kleine ­Geschichten zu verfassen.

«Meine ersten Versuche gab ich guten Freunden zu lesen, um zu schauen, wie diese darauf reagieren.»

Nachdem er durchgehend positive Feedbacks erhalten hat, entschloss er sich, das Ganze weiterzutreiben und sich auf die Bühne zu wagen. Seinen ersten Auftritt hatte der Newcomer schliesslich in der mittlerweile geschlossenen Zürcher Szene-Bar Acapulco. Und seither gehört das Wirken als Spoken-Word-Artist für Vivek Sharma schlicht zu seinem Leben dazu.

Vivek Sharma, wie er leibt und lebt. Raphael Schib

Seit seinem Début stand er bereits über 80-mal als «Vive le Charme» mit seinen Texten vor Publikum. In Olten war dies bis jetzt jedoch selten der Fall. In seiner Heimatstadt trat er zum letzten Mal im Jahr 2019 in der Schützi auf einer grösseren Bühne auf. «In Winterthur bin ich wesentlich bekannter als hier in der Region. Dort wird mit meinem Namen inzwischen sogar für Spoken-Word-Anlässe geworben.»

Die Steuererklärung mal anders

Das kreative Arbeiten ist für den 1979 Geborenen nichts Neues. Auch seine Tätigkeit als Ingenieur erlebt er als Akt der Kreativität, wird doch auch da immer wieder an Verschiedenem herumgetüftelt und Neues entwickelt. Was seine Texte betrifft, interessiert sich Sharma jedoch weniger für technische Inhalte als viel mehr für Themengebiete wie «sich selbst aufs Korn nehmen» oder gesellschaftskritische Themen.

Entscheidendes Plus für einen aus Olten:

«Als Oltner hat man im ­Schweizer-Showbiz einen ­entscheidenden Vorteil: Egal wo ich auftrete, kaum weise ich darauf hin, dass ich aus Olten stamme, habe ich die ersten Lacher im Sack.»

Und von Olten ­erzähle er viel bei ­seinen ­Auftritten. Einer seiner Lieblingstexte handelt jedoch nicht von der Kleinstadt, ­sondern vom Ausfüllen einer Steuererklärung. «I weiss nid wies euch goht, aber ich hasse Stürerklärige – und ha mi drum zimli existenziell demit ­usnandergsetzt», bemerkt er im Text und erreicht damit wohl so ziemlich jede Person.

Finalist an der Schweizer Meisterschaft

Im Gegensatz zu vielen seiner Bühnenmitstreiter trägt Sharma seine auf Schweizerdeutsch verfassten Texte komplett auswendig vor – einen Texthänger hatte er dabei noch nie. «Klar kann es sein, dass ich mal eine Textzeile überspringe, solange es den Sinn des Vorgetragenen nicht ändert, ist das aber kein Problem.» Für ihn sei es eine Frage des Geschmacks, ob jemand bevorzugt, frei oder mit Blatt in der Hand zu sprechen.

Vivek Sharma im Finale von Bern. zvg

Man müsse sich halt mengenmässig einschränken, wenn man auf Notizen verzichten möchte. Mehr als vier bis fünf auswendige Texte lägen nicht drin. Ein grosses Vorbild für Sharma ist der Schweizer Schriftsteller und Kabarettist Christoph Simon, für dessen Arbeit er grosse Bewunderung hegt. Von ihm wurde Sharma in der Vergangenheit auch mehrfach in Schaffen und Wirken unterstützt, wofür er sehr dankbar ist.

Ohne Früchte blieb das künstlerische Schaffen des ­Oltners jedenfalls nicht. Zwei mal nahm Sharma bereits an der Schweizer Meisterschaft für Spoken-Word teil – in den Jahren 2019 und 2022 – und erreichte im zweiten Anlauf sogar das ­Finale im Berner Stadttheater. «Für das finale Stechen hat es dann zwar doch nicht gereicht, dennoch habe ich mich über ­diesen Erfolg sehr gefreut.»

Ob er vorhat, ein abend­füllendes Programm auf die Beine zu stellen, lässt der Slammer im Moment noch offen. Zwar würde ihn reizen, solch ein ­Projekt anzugehen, jedoch hätte er dann den Anspruch, dass ­Texte und Geschichten eine ­gewisse Kohärenz aufweisen.

Weiterhin durch die Deutschschweiz reisen

«Ein abendfüllendes Programm aus bunt zusammengesetzten Fragmenten ist nicht mein Ding, die Texte müssten schon ­zusammenpassen.» Für Vivek Sharma ist aber sicher, dass er weiterhin durch die Deutschschweiz reisen wird, um dem Publikum Auszüge aus ­seiner Gedankenwelt vorzutragen, vielleicht auch wieder einmal in Olten.

