Spielzeug versprochen Vorfall auf dem Schulweg: In Olten wurde ein Kind angesprochen Am Mittwochmorgen wurde ein Erstklässler auf dem Schulweg aus einem Lieferwagen heraus angesprochen und zum Einsteigen aufgefordert. Die Polizei ist über den Vorfall informiert und im Säliquartier präsent. Béatrice Scheurer 18.08.2022, 16.22 Uhr

Ein E-Mail macht derzeit in Olten die Runde. Darin informiert Kathleen Raths, Schulleiterin Kindergarten und Primarschule Säli, über einen Vorfall vom Mittwochmorgen: Ein Kind sei auf dem Schulweg aus einem Lieferwagen heraus angesprochen worden. Es solle einsteigen und erhalte ein Spielzeug.

Das Kind sei nicht eingestiegen und glücklicherweise sei auch sonst nichts Weiteres passiert. «Die Polizei ist informiert und wird in den kommenden Tagen verstärkt im Säli-Quartier präsent sein. Die Lehrpersonen werden mit den Kindern darüber sprechen, was in einem Fall wie diesem zu tun ist», schreibt die Schulleiterin weiter.

Das Säli-Schulhaus. Bruno Kissling

Kapo-Sprecher Andreas Mock bestätigt, dass die Polizei von der Schule über den Fall informiert wurde. Der Vorfall sei von einem Erstklässler gemeldet worden. Entsprechende Kontrollen der Polizei seien bisher negativ verlaufen. «Weitere Fälle sind uns weder in Olten noch im Kanton bekannt», so Mock.

Jede Meldung wird ernst genommen

«Derartige Schilderungen verunsichern Kinder, Eltern und Lehrerpersonen», sagt der Kapo-Sprecher. Sie kämen glücklicherweise relativ selten vor. Mock betont: «Wir nehmen jede Meldung ernst und gehen diesen jeweils nach.» Auf der Website der Kantonspolizei Solothurn ist ein Merkblatt zum Thema «Auf dem Schulweg angesprochen» aufgeschaltet.

Die Polizei rät Erziehungspersonen, ihr Kind nicht zu verängstigen. Vielmehr sollte man ihm erklären, wie es sich verhalten soll, wenn es von Fremden angesprochen wird:

Das Kind sollte nie ohne Einverständnis der Erziehungsberechtigten mit Fremden mitgehen oder in deren Auto steigen.

Bei Gefahr sollte es sich nicht verstecken, sondern dahin laufen, wo andere Menschen sind.

In bedrohlichen Lagen sollte es andere Personen um Hilfe bitten oder laut um Hilfe schreien.

Wie hier 2021 in Oensingen ist die Kantonspolizei auch in diesem Jahr auf den Schulwegen präsent. Bruno Kissling

«In Zusammenhang mit dem Schulanfang hat die Polizei ihre Kontrollen ohnehin verstärkt», sagt Kapo-Sprecher Andreas Mock. Es würden derzeit viele Kontrollen im ganzen Kantonsgebiet durchgeführt.