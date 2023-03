Chillen in Eisenbahnwaggon: Oltner Sommerbeiz machts möglich

Spezielles Lokal Chillen im Güterwaggon: Die neue Oltner Sommerbeiz «Innenhof 1855» bei der alten SBB-Hauptwerkstätte hat mehr Pfiff, als ihr Name verspricht Wo einst Werkstätter an der Gösgerstrasse 52 für die SBB wirkten, öffnet ab 21. April eine Beiz mit Sommergroove. Nicht nur ihr Inventar ist ein besonderes. Urs Huber Jetzt kommentieren 02.03.2023, 17.00 Uhr

Eine der Attraktionen: Der Eisenbahnwaggon erreicht den künftigen «Innenhof 1855» als Luftfracht. Bild: Bruno Kissling

Man denke sich die Linie vom «Gryffe» übers «Riva» zum «Innenhof 1855». Was fällt Frau und Mann da ein? Eine Gastroachse des Guten, Gemütlichen, Stimmigen vielleicht? Die Dreifaltigkeit atmosphärischer Gastronomie? Kann sein. Was wir sicher wissen: «Gryffe» und «Riva» gibt’s bereits.

Der «Innenhof 1855» dagegen ist eine Neuheit und noch in Entstehung begriffen. Eine «grosse Kiste» sozusagen. Das publizierte Baugesuch im Januar unter dem vielsagenden Titel «Pop Up/Gastronomie im Innenhof mit temporärer Betriebsdauer» passierte ohne Einsprachen.

Hinter diesem noch nicht vollendeten Gastrotrio steckt die Great Moments Gastro GmbH mit Tom Scheidegger und Beat Thommen. Als wäre der Name Programm: «Innenhof 1855» wird eine Sommerbeiz in denkmalgeschützter Atmosphäre in der alten SBB-Hauptwerkstätte an der Gösgerstrasse 52.

Die Baumeister vom «Innenhof 1855»: Beat Thommen (links) und Tom Scheidegger. Bild: Bruno Kissling

Dort, wo sich einst das Bistro zum Projekt 100 Jahre Landesstreik situierte, wird sich zwischen April und September auf knapp 1000 Quadratmetern Sommergroove ausbreiten. Und zwar sieben Tage die Woche. «Nur wenn’s regnet, bleibt der ‹Innenhof 1855› geschlossen», sagt Tom Scheidegger.

«Die Lage ist einfach nur eines: Perfekt»

«Die Lage», sagt Scheidegger, den alle nur Tom nennen, «ist einfach nur eines: perfekt.» Der Ort an der Gösgerstrasse 52 ist gut zu erreichen, zu Fuss, per Velo. Keine fünf Minuten vom Bahnhof entfernt. Das Areal beherbergt einen üppigen Veloparkplatz. Und selbst Parkplätze sind nicht weit. Scheidegger gerät ein bisschen ins Schwärmen.

Schon sachte anheben: Der ganze Transport über die Häuserfront dauerte nur wenige Minuten. BIld: Bruno Kissling

«Herrlich, wenn du dir die ganz Atmosphäre beim Riggenbach-Ensemble, so heissen die Gebäude rund um den begehrten Innenhof nämlich, vorstellst.» Da sei so vieles möglich. «Und du störst niemanden dort.» Die Great Moments Gastro GmbH gedenkt etwas daraus zu machen.

Ein eigens beschaffter SBB-Güterwaggon bekommt demnächst noch Seitenwand und Schiebetür herausgetrennt und hofiert dann als gedeckte Lounge mit bequemen Sesseln. Am Donnerstag wurde das 14 Tonnen schwere Gefährt an seinem neuen Wirkungsort platziert.

Direkt von den Geleisen über einen rund zehn Meter hohen Gebäudekomplex gehoben. Mit einem 250 Tonnen schweren Hebekran, notabene. «Ich war die Nacht zuvor schon etwas unruhig, also ziemlich nervös», gibt Scheidegger zu verstehen. Aber alles ist glatt verlaufen.» Scheidegger kann aufatmen.

Dann wird der 14 Tonnen schwere Güterwaggon sauber wieder abgesetzt und findet seinen Platz im Innenhof an der Gösgerstrasse 52. Jetzt folgt sein Umbau. BIld: Bruno Kissling

«Die herausgetrennten Metallelemente nutzen wir im Eingangsbereich als Tore», sagt Beat Thommen. Und für den Küchen- und Barbereich ist ein Carport vorgesehen, der mit einfachen Mitteln für die speziellen Aufgaben hergerichtet werden kann. Ursprünglich war dafür ein Containerensemble angedacht. Aber: «Der Carport kam uns gelegener», sagt Scheidegger. «Weiter wird es eine Sitzecke geben, für die wir rund 350 Altpaletten verbauen.»

SBB: «Ein überzeugendes Konzept vorgelegt»

Die Gebäulichkeiten dürfen allerdings nicht genutzt werden. Dennoch: «Die Great Moments Gastro GmbH ist mit einem überzeugenden Konzept auf die SBB zugekommen», gibt eine SBB-Sprecherin auf Anfrage zu verstehen. Und: Man freue sich, wenn sie diese Ambiance für die breite Öffentlichkeit erlebbar machen könne. Die Great Moments Gastro GmbH hat sich schon seit einiger Zeit mit der Idee befasst, die besondere Lokalität zu nutzen: Nun wird die Idee wahr.

Tom Scheidegger gibt vor Ort noch einen kleinen Abriss rund ums Angebot im «Innenhof 1855». Sommerlich bunt wird's auf jeden Fall. Bild: Bruno Kissling

Scheidegger findet auch, auf dem Areal sei fast alles möglich: die Seele baumeln lassen, einem lauschigen Sommerkonzert frönen, durch einen kleinen Secondhand-Markt streifen, und, und, und. Ein grosser Sandkasten für die Kleinen ist ebenso inbegriffen wie eine Bocciabahn und weitere Spiele.

Poke Bowl und Soul Food

Und Food? So heisst das Essen nämlich heute. Scheidegger studiert keine Sekunde. «Burger, Poke Bowl, Soul Food. Ist derzeit voll im Trend», sagt der Mann. Das dürfte der «Innenhof 1855» auch werden. Der nämlich ist weit pfiffiger als sein Name vermuten liesse. «Innenhof», «1001 Nacht», «Bufola», «Angler», «1855» etwa heissen die Bowls. Mit Salat, Reis, Gemüse, Fisch oder Hühnchen.

Auch Tzatziki, Hummus, Falafel stehen im Angebot. «Und natürlich Burger», wie Scheidegger nachschiebt. In gut anderthalb Monaten geht’s los. Vom 21. bis 23. April läuft die Eröffnungsparty.

