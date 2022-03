Spatenstich Pumptrack Olten: Ein «Leuchtturmprojekt» nimmt Fahrt auf Im Oltner Kleinholz ist mit vielen Gästen der Spatenstich zum Bau des Pumptracks erfolgt. Die Eröffnung der drei Pisten mit Bodenwellen und Steilwandkurven ist für Juni vorgesehen. Jürg Salvisberg Jetzt kommentieren 02.03.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beim Spatenstich zur Pumptrackanlage vereinten sich die initiativen Biker, die wichtigsten Sponsoren und der zuständige Stadtrat zum Gruppenbild: von links Florian Rickenbacher, Mario Schmuziger, Giuseppe Rebuffoni, Michael Schüpbach, André Schaad, Nils Loeffel, Fabian Aebi, Elvis Däppen, Dominik Hug, Antonia Orlik und Marcel Büttiker. Jürg Salvisberg

Die strahlende Sonne und der durch die Bise glücklicherweise abgetrocknete Boden schufen den idealen Rahmen für einen Neustart auf der ehemaligen Minigolfanlage im Kleinholz. Auf dem teils planierten, teils schon wieder aufgewühlten Areal konnten sich die Vertretenden des Bike Clubs Olten, der Stadt und der Sponsoren bei besten Voraussetzungen zum Spatenstich für den Pumptrack versammeln.

Stadtrat Nils Loeffel gestand beim Apéro, dass er sich beim Nähern an das ihm riesig erscheinende Gelände noch keine konkrete Vorstellung der entstehenden drei Parcours habe machen können. Der Bildungs- und Sportdirektor dankte dem Kernteam des Bike Clubs Olten für sein unermüdliches Engagement, welche die Realisation des niederschwelligen Angebots für alle Velo- und Rollsportgeräte erst möglich mache.

Scheitern als Chance für Neues

«Die Lage des Pumptracks im Sportquartier und in der Nähe des zukünftigen Schulhauses Kleinholz ist ideal.» So könne ein Quartiertreff und ein Platz für die Jugend zum Austoben entstehen, hofft Nils Loeffel.

In etwa so soll sich die Pumptrackanlage im Oltner Kleinholz präsentieren. Zvg

In der Evaluationsphase prüften die Initianten und die Stadt erst 30 und dann noch 15 Parzellen für einen Pumptrack. Dann bot nach dem Scheitern der Pläne für ein Ballsport-Center der ehemalige Minigolfpark, der im August 2016 seinen Betrieb eingestellt hatte, einen günstigen Standort.

Durch eine Leistungsvereinbarung mit der Stadt ging der Bike Club Olten für die breite Öffentlichkeit eine Verpflichtung für eine unentgeltlich zur Verfügung gestellte Sportanlage ein. Im Gegenzug erlässt die Einwohnergemeinde der Trägerschaft im Rahmen des auf zehn Jahre abgeschlossenen Baurechtsvertrags den jährlichen Pachtzins von rund 19'100 Franken.

Keine Steinwüste vorgesehen

Auch die Demontage der Minigolfbahnen und die Rodung des Geländes gingen auf die Rechnung der Stadt. Dafür hatte das Gemeindeparlament bereits im Budget 2021 einen Investitionskredit von 110'000 Franken gesprochen. Dominik Hug dankte dem Stadtrat, der städtischen Verwaltung und den Sponsoren für die Kooperation, die nun ein «Leuchtturmprojekt für die Region» entstehen lasse.

In den nächsten Wochen sollen die drei Pisten mit Bodenwellen und Steilwandkurven dank eines professionellen Bahnbauers Form annehmen.

Trotz des Einbaus von Asphaltbelägen soll das Gelände keine Steinwüste werden. Drei Viertel der rund 3500 Quadratmeter umfassenden Fläche sollen dank Wiesen und neugepflanzten Bäumen grün erspriessen und zu einem angenehmen Aufenthalt einladen. Das Begrünen erfordert Geduld, sodass die Eröffnung des Pumptracks erst auf Mitte Juni vorgesehen ist.

Bike Club Olten bringt gut 400'000 Franken auf

Der rund 70 Mitglieder zählende Bike Club Olten muss die Erstellungskosten von 420'000 Franken stemmen. Dabei bringen Sponsoren den Löwenanteil auf. 55'000 Franken stammen von einem Crowdfunding, der kantonale Sportfonds steuert 70'000 Franken bei.

Die Sponsorensuche dauert noch an, denn mit Ausbesserungen am Restaurantgebäude und durch den Betrieb könnten zusätzliche Kosten auf die Initianten zukommen. Einen Grossteil des Betriebsaufwands wie das Reinigen und Unterhalten der Anlage will der Verein aber mit ehrenamtlicher Arbeit erbringen.

Pumptrackanlage im Kleinholz zwischen Eishalle (rechts) und der Bornfeldstrasse. Zvg

Grundsätzlich bei Tageslicht zugänglich

Das Team des Bike Clubs Olten glaubt, dass die Anlage zu einem Anziehungspunkt für Anfängerinnen und Profis aus der ganzen Region wird. Zu diesem Zweck werden auf den Rundkursen auch Instruktionen angeboten. Um eine Einführung für den Gesamtstadtrat bewarb sich am Dienstag bereits Nils Loeffel. Das Gelände soll abgesehen von wettertechnisch ungeeigneten Phasen grundsätzlich bei Tageslicht zugänglich sein und zu gewissen Zeiten auch einen Kioskbetrieb beinhalten.

Die bisherige Umzäunung und die Abgrenzung mit Hecken zur Parkplatz- und Strassenseite bleibt bestehen – dies auch, um Littering vorzubeugen, das in der letzten Phase vor dem definitiven Abriss der Minigolfanlage zu beobachten war.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen