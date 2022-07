SP-Vorstoss Eine Markthalle in der Oltner Innenstadt? Ja, gerne; aber von Privaten getragen – und nicht von der Stadt selbst Eine Markthalle nach dem Auszug des Kunstmuseums an der Oltner Kirchgasse: Das schlägt die SP-Fraktion in einem Vorstoss vor. Der Stadtrat hält die Idee für sympathisch, aber trotzdem nicht so eins zu eins für umsetzbar. Fabian Muster Jetzt kommentieren 04.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im heutigen Kunstmuseum eine Markthalle? Diesen Vorschlag macht die SP mit ihrem Vorstoss. Bruno Kissling

Die Entwicklung der Oltner Innenstadt und deren Belebung war in den Diskussionen um das neue Kunstmuseum in den vergangenen Wochen implizit auch immer ein Thema. Vor drei Monaten kam dazu gleichzeitig in zwei Vorstössen von linker und bürgerlicher Seite eine Idee auf: nämlich die der Markthalle. Die SVP sah Ende März in ihrem inzwischen abgelehnten dringlichen Auftrag eine solche eher als Alternative zum heutigen Kunstmuseum vor; die SP/Junge SP hingegen als Ergänzung.

Die linke Fraktion will nämlich den Stadtrat beauftragen, ein Konzept für eine städtische Markthalle mit nachhaltigem Betriebskonzept auszuarbeiten. In blumigen Worten beschreiben die beiden Erstunterzeichner Florian Eberhard und Luc Nünlist, was die Grundidee dahinter ist:

«Der Ort dient als Nährboden für regionales Gewerbe und Produkteherstellende, als Experimentierraum für nachhaltigen und zukunftsträchtigen Konsum und nicht zuletzt als Verbindungsraum für Menschen jeglicher Herkunft.»

Die Markthalle könnte so «ein repräsentativer Ort zum Verweilen, Einkaufen, Konsumieren, Ausstellen, Treffen, Essen und Trinken sein». Als möglichen Standort nennen sie die Kirchgasse 8, das heutige Kunstmuseum, das bekanntlich ins danebenliegende Gebäude Nummer 10 zügeln soll.

Fünf Themenbereiche zählen die beiden Politiker auf, wie sich die Markthalle konkret positionieren könnte. Gastronomisch soll der Ort durch ein vielseitiges Angebot den öffentlichen Raum beleben; als Ladenlokal und Produktionsstätte sollen vor Ort Lebensmittel produziert und verkauft werden, die den täglichen Bedarf abdecken und regionale Wertschöpfung fördern.

Ergänzt werden könnte das Ladenangebot mit Wochen- und Spezialmärkten sowie Tauschbörsen; auch kulturelle Veranstaltungen werden genannt, um zur «Bewusstseinsbildung in Bezug auf nachhaltigen Konsum» beizutragen. Nicht zuletzt hofft die Partei, dass die Markthalle ein Umfeld bietet für Innovationen aus dem Bereich Lebensmittelproduktion und Gastronomie.

Aus zwei Hauptgründen lehnt der Oltner Stadtrat den Vorstoss ab

Der Oltner Stadtrat findet die Idee «auf den ersten Blick durchaus interessant und sympathisch», auch der mögliche Markthallen-Standort an der Kirche «wäre grundsätzlich wohl gut gewählt». Doch damit hat es sich auch schon mit dem Lob für den Vorstoss. Aus zwei Hauptgründen empfiehlt Baudirektorin Marion Rauber im Namen der Oltner Regierung dem Gemeindeparlament, den Auftrag abzulehnen.

Warum der Stadtrat die Idee einer Markthalle im heutigen Kunstmuseum ablehnt? Die Gesamtfläche des Erdgeschosses ist zu klein. Bruno Kissling

Zum einen sollte eine Markthalle, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, laut Stadtrat mindestens eine Grösse von 1300 bis 1500 m2 aufweisen. Die SP zitiert in ihrem Vorstoss die Basler Markthalle als Vorbild: Bei dieser handle es sich um den grössten Kuppelbau Basels mit einer Grösse von 5000 m2, hält der Stadtrat fest. Dagegen umfasse das Erdgeschoss des heutigen Kunstmuseums an der Kirchgasse 8 eine Gesamtfläche von nur 270 m2.

Zudem vermögen die normalen Raumhöhen im Gebäude an der Kirchgasse 8 kein Markthallen-Ambiente zu vermitteln, so der Stadtrat weiter. Weitere Standorte, um das von der SP/Junge SP-Fraktion gewünschte Konzept mit nachhaltigem Betrieb umzusetzen, seien in der Innenstadt nicht vorhanden.

Zum anderen sei es kritisch zu beurteilen, ob «der Aufbau und Betrieb einer entsprechenden Markthalle mitsamt den zusätzlich gewünschten Nutzungen einem Kernauftrag der öffentlichen Hand entsprechen würde». Ein paar Sätze später gibt der Stadtrat die Antwort gleich selbst:

«Es ist nicht die Aufgabe des Stadtrates respektive der städtischen Verwaltung, ein Konzept einer städtischen Markthalle gemäss den Absichten der Unterzeichnenden auszuarbeiten.»

Zudem würde ein solches Projekt, das von der Stadt zumindest teilweise finanziell unterstützt werden müsste, auch bestehendes Gewerbe direkt konkurrieren, etwa den Wochenmarkt oder die Detaillisten.

Ein solches Projekt könnte aber von Privaten umgesetzt werden, heisst es weiter. Der Stadtrat würde ein solches privatwirtschaftlich lanciertes Markthallen-Konzept im Rahmen seiner Möglichkeiten unterstützen, etwa bei der Suche nach einem Standort oder mithilfe der Wirtschaftsförderung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen