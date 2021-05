SP Olten Co-Präsidentin: «Listengestaltung als Ursache für die Verluste darzustellen, scheint mir zu einfach» Die SP Olten war bei den Gemeindeparlamentswahlen klare Wahlverliererin. Laut Co-Präsidentin Anna-Lea Enzler hat das nicht nur mit der Listengestaltung und den doppelt geführten Frauennamen zu tun. Fabian Muster 01.05.2021, 05.00 Uhr

Die SP und Junge SP sind im Gemeindeparlament nach den Verlusten noch mit 9 statt 12 Sitzen vertreten.







An der Parteiversammlung war von einem «katastrophalen Ergebnis» die Rede (siehe Box ganz unten). Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe für die krachende Wahlniederlage?

Anna-Lea Enzler: Die Sitzverluste tun natürlich sehr weh, aber ich freue mich auch, dass so junge motivierte Frauen gewählt worden sind. Gründe für die Niederlage gibt es mehrere: Olten jetzt! konnte sicher besser mobilisieren, weil sie mit Nils Löffel noch einen Stadtratskandidaten im Rennen hatten. Sie zogen dadurch die junge und progressive Wählerschaft stärker an, die sonst vielleicht gar nicht an die Urne gegangen wäre. Zudem mussten wir damit rechnen, dass wir wegen der anhaltenden grünen Welle etwas verlieren. Viele Leute haben auch die leere Liste genommen und die Kandidierenden frei zusammengestellt, was auf den Smartvote-Effekt zurückzuführen sein könnte.

Zur Person Anna-Lea Enzler Sie ist seit 2020 Co-Präsidentin der SP Olten.

Die Listengestaltung mit den doppelten Frauennamen wurde auch immer wieder als Grund genannt. Vor allem männliche Parteimitglieder hielten das Experiment für einen Fehler und sagten, dieses hätte der Partei Sitze gekostet. Wie sehen Sie das?

Wir haben einen guten Wahlkampf gemacht und waren sehr präsent. Die Wählerschaft hat allgemein vermehrt freie Listen verwendet. Die Listengestaltung als Ursache für die Verluste darzustellen, scheint mir deswegen zu einfach. Ich sehe diverse Faktoren, die eine Rolle spielten. Das Experiment war aber erfolgreich: Wir konnten etwas bewegen und die Fraktion deutlich weiblicher gestalten.

Es ist aber auffällig, dass die SP sehr wenige unveränderte Listen erhielt – zahlenmässig weniger als vor vier Jahren, als die Stimmbeteiligung tiefer lag. Könnte dies nicht darauf hindeuten, dass die Wählerschaft unzufrieden war mit der Liste?

Ich habe eher das Gefühl, dass wir es nicht geschafft haben, das ältere Wählersegment an die Urne zu locken. Das könnte mit der Coronapandemie zu tun haben, weil es schwierig war, an diese Leute mit unseren Aktionen etwa auf den Sozialen Medien heranzukommen.

Es ist jetzt gar die Rede von einer Diskriminierung der Männer in der neuen Fraktion.

Die Frauen wurden demokratisch gewählt. Die Leute hatten die Möglichkeit, unsere Kandidierenden zu streichen, was ja auch geschehen ist. Zudem hatten wir bisher genau die umgekehrte Konstellation.

Es wurde kritisiert, dass man jetzt die bürgerlichen Parteien entlaste, sich für die Frauenförderung einsetzen, weil im Parlament die Geschlechtergleichheit schon fast hergestellt sei.

Das befreit keine Partei von ihrer Pflicht, selbst etwas für die Frauenförderung zu tun. Künftig sind auch die Bürgerlichen gefragt. Es ist aber erfreulich, dass auch durch uns die fast gleichberechtigte Vertretung der Geschlechter erreicht wurde. Darauf bin ich stolz.

Diese Listengestaltung mit den doppelt aufgeführten Frauen war ein Experiment. In vier Jahren wird man das erneut tun?

Ich gehe davon aus, dass das nicht mehr der Fall sein wird, aber am Ende entscheidet die Parteiversammlung. Es ging ja mit der Listengestaltung darum, den Bisherigen-Effekt etwas auszugleichen – fünf bisherigen Männern standen nur eine bisherige Frau gegenüber. Das wird in vier Jahren dann auch gar nicht mehr nötig sein, weil die jetzt gewählten Frauen ebenfalls diesen Bonus haben.

In der neunköpfigen Fraktion (zusammen mit der Jungen SP) gibt es viele neue und junge Gesichter, verdiente Mitglieder sind aber abgewählt worden. Wie will man diesen Know-how-Verlust wettmachen?

Es ist schade, dass gute Leute nicht mehr im Parlament vertreten sind und so das Wissen verloren geht. Aber viele erfahrene Personen sind ja weiterhin in der Parteiarbeit eingebunden und als beratende Stimme im Hintergrund da. Zudem werden wir die neue Legislatur mit Retraiten und Zusammenkünften gut vorbereiten.

Es macht den Anschein – nicht nur wegen der Verjüngung der Vertretung im Gemeindeparlament –, dass in der SP nun die Jungen die Zügel fest in den Händen halten und die anderen Mitglieder weniger zu sagen haben.

Es ist so, dass es nicht nur mehr Frauen gibt, sondern eine Verjüngung stattgefunden hat. Aber wir wollen natürlich niemanden verdrängen. Mit Ruedi Moor etwa ist weiterhin die ältere Generation im Parteipräsidium vertreten. Es hat sich so ergeben, dass sich im Wahlkampf sehr viele junge Menschen engagiert haben, was in Punkto Nachwuchsförderung ja zu begrüssen ist.

Trotz der Wahlniederlage bei den Parlamentswahlen strebt die SP das Stadtpräsidium und das Vizepräsidium an. Selbst an der Parteiversammlung wurde erwähnt, das könnte als «Arroganz» ausgelegt werden. Was sagen Sie dazu?

Ich sehe ein, dass dies ein Kritikpunkt sein könnte, weil die SP für beide Ämter eine Person zur Wahl stellt. Aus unserer Sicht soll die bestgewählte Stadträtin Marion Rauber stärker in die Verantwortung eingebunden werden und es sollen beide Geschlechter im Präsidium vertreten sein. Das letzte Wort hat aber die Wählerschaft.