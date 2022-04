Sozialregion Olten Raphael Schär-Sommer: «Wir sind gerüstet für ein Szenario von schweizweit 40'000 Flüchtlingen» Oltens Sozialdirektor zeigt sich zufrieden mit dem Entwicklungsstand der Vorbereitungsarbeiten. Bis heute hält die Sozialregion Olten Plätze für rund 150 Personen bereit. Etwa 50 davon sind derzeit privat untergebracht. Urs Huber Jetzt kommentieren 08.04.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Sozialregion Olten zeigt sich gut gerüstet für Flüchtende aus der Ukraine. Bruno Kissling

Die Flüchtlingswelle aus der Ukraine ist mittlerweile auch auf die Region Olten übergeschwappt. Aber: Die Sozialregion Olten ist dafür gut gerüstet, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht. «Bisher wurden für die Aufnahme der Geflüchteten acht Wohnungen und ein Haus zur Miete übernommen», so Oltens Sozialdirektor Raphael Schär-Sommer auf Anfrage.

Die Immobilien befinden sich derzeit alle in der Stadt Olten. Abklärungen bezüglich Wohnraum würden aber auch in Trimbach laufen.

Inventar für weitere 100 Geflüchtete

Zudem hat die Institution Möbel für die Unterbringung von weiteren 100 Geflüchteten beschafft.

«Die bislang rund 50 privat untergebrachten Geflüchteten kommen unter anderem bei Familien oder Verwandten unter und haben sich danach bei der Sozialregion Olten angemeldet»,

so Schär-Sommer weiter. Es handle sich dabei mehrheitlich um Frauen mit Kindern und ältere Personen.

Aktuell richtet man sich also auf rund 150 Personen aus der Ukraine ein. Damit ist die Sozialregion Olten für ein Szenario von schweizweit mindestens 40'000 Geflüchteten gut vorbereitet. Schär-Sommer kann dies aufgrund der Kontingentierung guten Gewissens sagen. 0,32 Prozent aller Flüchtenden aus der Ukraine finden laut Verteilschlüssel in der Sozialregion Olten einen Platz.

Nur zögerliche Informationen

Weiter hat die Sozialregion Olten Kenntnis von rund 200 Betten, welche auf der Plattform von Campax gemeldet wurden. «Wir werden über die Zahlen und deren Entwicklung vom Kanton leider nur zögerlich informiert und wissen derzeit nicht, um was für Betten es sich handelt und wie die Gastgeber informiert werden», sagt Schär Sommer dazu.

«Das verlangt von uns eine hohe Flexibilität und eine rollende Planung, was das Team vom Sozialamt bisher grossartig meistert», so der Sozialdirektor. Seit gut zehn Tagen agiert eine sechsköpfige Kerngruppe, welche die Freiwilligenarbeit zu Gunsten der ankommenden Personen aus der Ukraine koordiniert. «Deren Arbeit erfolgt in Abstimmung mit der Sozialregion», hält Schär-Sommer fest.

Erfreulich viele Freiwillige wirken mit

Bereits sind mehr als 50 Freiwillige dabei. So etwa konnte das Sozialamt Anfang April bei der Entgegennahme und dem zwischenzeitlichen Einlagern der für die rund 100 Betten notwendigen Möbel auf deren Unterstützung zählen.

«Weitere konkrete Aufträge entstehen situativ und im Austausch mit der Sozialregion», erklärt Schär-Sommer weiter. Diese würden sich an den Bedürfnissen der ankommenden Personen in der Stadt Olten orientieren. Eine Website soll die Öffentlichkeit und interessierte Freiwillige auf dem Laufenden halten.

Treffen von Freiwilligen und Geflüchteten

Ein erster Informations- und Austauschanlass findet am Dienstag, 19. April 2022 im Mariensaal der katholischen Kirche an der Engelbergstrasse in Olten statt. Von 15 bis 17.30 Uhr sollen dort etwa bedürfnisgerechte Aktivitäten besprochen werden.

«Es ist beispielsweise bedeutsam, von Geflüchteten zu erfahren, ob sie in ihrer Heimat im Lehrberuf tätig waren oder allenfalls auch Deutsch sprechen», erklärt Schär-Sommer. Das würde wiederum Synergien mit der Bildungsdirektion ermöglichen und dadurch allen Beteiligten entgegenkommen.

Wichtige Kontakte - Fragen zur Einreise/Aufenthalt: Fachstelle Integration, Silvia Büchi, Dornacherstrasse 1, 4601 Olten, Tel 062 206 12 66, E-mail silvia.buechi@olten.ch.

- Wer eine freie Wohnung hat und diese der Sozialregion Olten für Geflüchtete aus der Ukraine vermieten will: E-mail jeannette.kugler@olten.ch, Tel. 062 206 12 19



Informationen auf den Websites

- des Kantons Solothurn (ukraine.so.ch),

- der Schweizerischen Flüchtlingshilfe (www.fluechtlingshilfe.ch)

- des Staatssekretariats für Migration (SEM, www.sem.admin.ch/sem/de/home.html).

Über persönliche Treffen mit der Bevölkerung und Gottis und Göttis als Kontakt- und Vertrauenspersonen soll die Integration der Ukrainerinnen und Ukrainer erleichtert werden. Weitere Informationen zur Freiwilligenarbeit werden in den kommenden Tagen laufend unter olteneinfach.ch/ukraine aufgeschaltet.

Schär-Sommer ist sehr zufrieden mit dem Entwicklungsstand der vorbereitenden Arbeit. «Wir tun unser Bestes», meint er im Hinblick auf zukünftige Entwicklungen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen