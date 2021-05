Soziale Medien Beschimpfungen und persönliche Angriffe: Manche Mitglieder in der Oltner Facebook-Gruppe geraten auf Irrwege In der Oltner Facebook-Gruppe kommt es immer wieder zu emotionalen Diskussionen, was auch Gründer Christian Ginsig und seine Administratoren zu spüren bekommen. Sie mussten jüngst mehrere Mitglieder sperren. Wie soll es weitergehen? Eine Bestandesaufnahme. Fabian Muster 08.05.2021, 05.00 Uhr

Die Facebook-Gruppe Olten zählt derzeit fast 8800 Mitglieder. Bild: Printscreen

Die Facebook-Gruppe Olten wächst und wächst: Derzeit hat das Forum rund 8800 Mitglieder und ist damit eigentlich erfolgreicher denn je seit der Gründung vor bald 13 Jahren: Es werden Bilder der Stadt gepostet, Fragen über einen empfehlenswerten Coiffeur gestellt oder Diskussionen über Themen angerissen, welche die Bevölkerung beschäftigt.

Und gerade letzterwähnte führten in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder zu Problemen, wie Gründer Christian Ginsig kürzlich in einem Beitrag mit dem Titel «C’est le ton qui fait la musique» auf seinem Blog olteneinfach.ch schreibt. «Seit vielen Jahren geltende Gruppenregeln werden ignoriert und scheinen für einen kleinen Teil der Schreiberinnen und Schreiber nicht mehr zu gelten.»

In den Jahren 2020 und 2021 mussten die Administratoren besonders häufig Mitglieder sperren, weil sie sich nicht an die Regeln hielten. Das könne und dürfe so nicht weitergehen, schreibt er. Weil die vier ehrenamtlichen Administratoren vermehrt eingreifen mussten, hätten deswegen auch die Drohmails mit Beschimpfungen und wüste Chat-Nachrichten zugenommen.

«Die Heftigkeit der Wortmeldungen hat eine neue Dimension erreicht»,

schreibt Ginsig. Es kam sogar zu einer Drohung gegen Leib und Leben gegen einen der Administratoren.

Auf eine Strafanzeige wurde aber schliesslich verzichtet. Ginsig schreibt: «Wir möchten daran erinnern, dass Aussagen auch strafrechtliche Folgen haben können.» Deswegen werden juristisch heikle Beiträge von den Administratoren gespeichert und dokumentiert. Bisher kam es aber anscheinend noch zu keiner juristischen Auseinandersetzungen wegen eines Beitrags im Forum.

Christian Ginsig gründete die Facebook-Gruppe Olten im Juni 2008 und betrieb das Forum zuerst alleine (Blick von seinem Zuhause auf Olten). Bild: Bruno Kissling

Um sich auch juristisch besser abzusichern, haben die vier Administratoren bereits vor zwei Jahren den Verein Olten digital gegründet. Seither haften nicht mehr die Administratoren als Privatperson bei juristischen Fragen, sondern der Verein. Es standen damals Drohungen im Raum, rechtlich gegen die Administratoren vorzugehen.

Zudem weisen sie darauf hin, dass jeder für seinen Post selbst verantwortlich ist: Viele Mitglieder seien sich oft nicht bewusst, dass sie mit ehrverletzenden Äusserungen und nicht belegbaren Beschuldigungen oft haarscharf am Strafgesetzbuch vorbeischrammten.

Ginsigs «Doppelrolle» als Administrator und Politiker

«Einzelne wenige Personen missbrauchen die Plattform, um über die Stränge zu schlagen», sagt Ginsig auf Anfrage. Das habe in seinen Augen vor allem mit Corona und in den vergangenen Wochen auch mit den Wahlen in Olten zu tun. Es sei aggressiver kommentiert worden. Bei einigen Politikern wurde daher auf Beitragsgenehmigung umgestellt, wodurch sich aber diese in ihrer Meinungsfreiheit eingeschränkt fühlten.

In die Kritik gerät Ginsig, der das Gesicht dieses Forum ist, mitunter auch wegen seiner politischen Tätigkeit: Er ist Oltner Gemeindeparlamentarier und frisch gewählter Kantonsrat für die Grünliberalen. Wegen dieser «Doppelfunktion» hätte sich Ginsig auch schon selbst die Frage gestellt, ob er noch die richtige Person dafür sei.

Immerhin investiert er rund 20 Minuten pro Tag für Beitrittsanfragen, Sichten von Kommentaren oder Speichern von heiklen Beiträgen. «Gewisse Leute meinen, dass ich dieses Forum als Politiker betreibe.» Das sei aber falsch: Er trenne die beiden Rollen «nach bestem Wissen und Gewissen».

Nur wenige Beiträge wurden gelöscht

Die Gruppe Olten sei parteipolitisch unabhängig und nehme eine grundliberale Haltung ein: Es seien auch kontroverse Kommentare erlaubt, sofern sie nicht gegen die Gruppenregeln verstossen würden. «Wir lassen auch mal was laufen.» Das sei schon aus rein praktischen Gründen so, weil «wir nicht die ganze Zeit die Diskussionen in der Gruppe verfolgen».

Sowieso werden entgegen dem Eindruck gewisser Mitglieder kaum Beiträge gelöscht. Von den bisher rund 1900 Beiträgen, die seit Anfang Jahr gepostet wurden, haben die Administratoren deren 28 wegen Verstössen gegen die Gruppenregeln gelöscht. Dazu kamen einzelne Beiträge, die von den Personen selbst eliminiert wurden, die den Beitrag posteten.

Das sagt ein gesperrter User

Eines der Mitglieder, das vor kurzem gesperrt wurde, ist Fritz Zaucker. Er hält die Facebook-Gruppe Olten für das relevanteste Onlineforum der Stadt und nutzt dieses häufig als Kommunikationskanal. Bis vor kurzem. Seit Zaucker wegen einer Diskussion, bei der er als Reaktion auf einen ironischen Kommentar wegen seiner Herkunft aus Deutschland mitverantwortlich für die Judenverfolgung im Zweiten Weltkrieg gemacht und als dort kommentierendes Mitglied gesperrt wurde, hat er keinen Zugang mehr zur Gruppe.

Er findet den Ausschluss nicht in Ordnung, weil er in seinen Augen nicht gegen die harten Gruppenrichtlinien wie das Ehrverletzungs- oder Beschimpfungsverbot verstossen habe. Ausschlüsse findet er grundsätzlich problematisch wegen der Relevanz des Forums für die Oltner Öffentlichkeit.

Vor allem fühlt er sich persönlich diffamiert, da er den Hinweis der Administratoren, fürs Trollen sei die Gruppe Olten der falsche Platz, auf sich bezieht.

«Wenn man mich als Troll bezeichnet, ist das absolut daneben.»

Einen entsprechenden Hinweis eines Administrators habe es schon einmal gegeben. Trolle sind laut der von den Administratoren zitierten Wikipedia-Bestimmung unter anderem oft psychisch schwer kranke Personen, die innerhalb einer Community Konflikte schüren, um dieser zu schaden, andere Mitglieder provozieren wollen und häufig falsche Profile benutzen. Als dies treffe auf ihn nicht zu, so Zaucker.

Zwar mache er zuweilen spitze Bemerkungen und müsse dann mit entsprechenden Reaktionen rechnen; dies tue er aber nur, wenn es persönliche oder unsachliche Angriffe gegen ihn oder andere Personen gebe, Fakten verzerrt wiedergegeben oder wissenschaftliche Erkenntnisse geleugnet würden.

Gegen die Administratoren hege er keinen Groll, weil die Bewirtschaftung eines solchen Forums nicht immer einfach sei und daher auch mal Fehler passieren könnten. Er sei aber ratlos, wie er mit dem Ausschluss umgehen solle. «Ich hoffe, die Administratoren erkennen, dass sie da etwas zu weit gegangen sind.» Persönlich Angriffe gegen sie sind aus seiner Sicht aber in jedem Fall inakzeptabel.

Schleichverkehr: vieldiskutiertes Thema

Eines der Themen, dass in jüngster Vergangenheit mehrmals hochkochte, waren die wegen des Schleichverkehrs aufgestellten Barrieren und Sperren im Oltner Säliquartier. In dieser Diskussion kriegte auch immer wieder der Stadtrat sein Fett weg. Baudirektor und Vizestadtpräsident Thomas Marbet sagt, dass es zum Teil «nicht sehr sozial ist, was dort abläuft».

Es würden häufig Personen angegriffen und einfach mal dem eigenen Ärger Luft gemacht. Als gewählter Politiker könne er damit umgehen; mehr Mühe habe er, wenn Angestellte der Stadtverwaltung angegriffen würden. Die Facebook-Gruppe und ihre Mitglieder waren auch schon Thema in der Oltner Regierungssitzung. «Wir können uns auch juristische Schritte vorstellen», sagt er. Soweit gekommen sei es aber bisher nicht. Marbet hat die Administratoren aber schon darauf aufmerksam gemacht, dass auch sie in der Verantwortung stünden.

Stadträte diskutieren in der Gruppe kaum mit

Auffällig ist, dass die derzeit amtierenden Stadträte, von denen drei der fünf ein Facebook-Konto besitzen, sich kaum an den Diskussionen beteiligen. «Wir wollen uns nicht auf dieses Niveau einlassen», sagt Marbet. Zudem ergebe es in seinen Augen kaum einen Sinn. «Dieses Forum ist nicht dazu da, sachlich und konstruktiv ein Thema zu bearbeiten.» Gerade beim Schleichverkehr gäbe es viel zu sagen, doch «was bringt es schon». Was er hingegen manchmal tue, sei persönlich in einem E-Mail oder Telefongespräch einem Kritiker die Zusammenhänge ausführlicher zu erklären.

Der pensionierte frühere «Oltner Tagblatt»-Chefredaktor Kurt Schibler war in den vergangenen Wochen das aktivste Mitglied der Facebook-Gruppe. Er postet häufig Fotos von seinen Streifzügen durch Olten, «welche die vielfältigen schönen Seiten unserer Stadt aufzeigen». Er möchte so mit positiven Botschaften jenen Protagonisten im Forum etwas entgegenhalten, die ständig darauf aus seien, «in allem und jedem das Negative zu suchen und dann entsprechend auf die Pauke hauen».

In seinen Augen ist die Gruppe eine gute Plattform für konstruktive Diskussionen. Schibler beteiligt sich an Diskussionen häufig mit Kommentaren, die mässigend wirken und den weiteren Zusammenhang eines Themas aufzeigen sollen. «Die freie Meinungsäusserung soll – unter Wahrung des Anstandes und der Redlichkeit – gewährleistet sein.» Daher gingen Fake-Profile und Angriffe auf die Person gar nicht. «Die Olten-Seite ist so gut oder so schlecht, wie sie ihre Mitglieder machen», ist er überzeugt.

Einzelne Mitglieder gesperrt

Gruppengründer Christian Ginsig hofft, dass sich die Wogen wieder glätten. Nachdem einzelne Mitglieder gesperrt wurden, ist es in seinen Augen bereits ruhiger geworden. Wer verspreche, sich wieder an die Gruppenregeln zu halten, werde aber auch wieder aufgenommen, so Ginsig. Sein Ziel sei es, das Forum weiter zu betreiben, auch wenn er sich schon gefragt habe, ob er dem Verein einen Antrag auf Schliessung stellen solle.

Ginsig ist aber weiterhin davon überzeugt, dass mithilfe dieser Plattform ein Dialog auf Augenhöhe ermöglicht wird. «Es gibt kaum eine Stadt in der Schweiz, die ein solch aktives Forum hat.» Für ihn gibt es eine einfache Faustregel, wie man sich in der Gruppe richtig verhält:

«Jeder soll nur das schreiben, was er auch dem Nachbarn auf der Strasse sagen würde, wenn er ihm in die Augen schaut.»