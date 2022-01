Sound aus dem Kanton Solothurn «Game-Nerds sind ein dankbares Publikum»: Däniker Joel Schoch komponiert Musik für Computerspiele Für seine Game-Soundtracks wurde Joel Schoch schon international ausgezeichnet. Der 30-Jährige wohnt im Solothurnischen Däniken und erreicht auf Spotify 30'000 monatliche Hörerinnen und Hörer. Claudio Weder Jetzt kommentieren 17.01.2022, 14.00 Uhr

Nicht nur Game-Nerds hören seine Musik: Komponist Joel Schoch, wohnt in Däniken. Tobias Garcia

Mit einem Rattern setzt sich die Okomotive, eine Mischung aus Dampflok und Segelschiff, in Bewegung. Das monströse Gefährt ist das Herzstück des 2018 veröffentlichten und mehrfach preisgekrönten Videospiels «Far: Lone Sails». Darin erkunden die Spielerinnen und Spieler eine postapokalyptische Welt auf dem Grund des ausgetrockneten Ozeans.

Die Atmosphäre des Spiels ist einzigartig – nicht zuletzt wegen des Soundtracks. Komponiert hat ihn der im Appenzellerland aufgewachsene Klangkünstler Joel Schoch. Für sein «lustvolles Musizieren und Erforschen von Klängen» hat der 30-Jährige kürzlich einen Werkbeitrag der Ausserrhodischen Kulturstiftung erhalten.

Mit der Okomotive müssen die Spielerinnen und Spieler in «Far: Lone Sails» immer wieder Hindernisse überwinden. Bild: PD

Soundtrack entstand im WG-Zimmer

Im Appenzellerland ist Schoch aber längst nicht mehr zu Hause. Gemeinsam mit seiner Freundin wohnt er in Däniken, Kanton Solothurn. Neben der Wohnung hat er sich ein kleines Tonstudio eingerichtet. Dort entstehen seine Werke, die er – mit wenigen Ausnahmen – selber aufnimmt und abmischt.

Den Soundtrack zu «Far: Lone Sails», für den Schoch 2020 an den renommierten Game Audio Awards in Finnland ausgezeichnet wurde, hat er aber noch in seinem WG-Zimmer in Zürich Oerlikon produziert. Mit diesem Projekt schloss er den Studiengang «Komposition für Film, Theater und Medien» an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) ab.

Auch die Macher von «Far: Lone Sails» sind Absolventen der ZHdK. Das Spiel wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit entwickelt und später als privates Projekt bis zur Marktreife vorangetrieben. Demnächst soll der Nachfolger «Far: Changing Tides» auf den Markt kommen. Den Soundtrack hat wiederum Joel Schoch komponiert.

Das Videospiel «Far: Lone Sails» wurde von Zürcher Studenten entwickelt. Video: Youtube

Orgelpfeifen und Plastikposaunen

Schoch schätzt den engen Kontakt zu den Game-Designern: «Als Komponist werde ich von Anfang an in die Produktion des Spiels eingebunden.» Inspirieren lässt er sich vom sogenannten Moodboard, einer Zusammenstellung von Szenen aus dem Spiel, die ihm einen Eindruck von der Atmosphäre vermitteln. Danach probiert er verschiedene Dinge aus, macht erste Aufnahmen.

«Ich bin ein ungeduldiger Mensch und muss sofort loslegen.»

Besonderen Wert legt der Komponist auf einen haptischen und organischen Klang. Diesen erreicht er, indem er nur echte Instrumente aufnimmt: Streicher, Bläser, Pianos, Trommeln, Gitarren, analoge Synthesizer. Es gibt fast nichts, das Schoch nicht zum Klingen bringt. Auch für Plastikposaunen oder alte Orgelpfeifen findet er eine Verwendung. Er benutzt sie, um Effekte wie etwa das Tuten einer Lokomotive zu erzeugen. Während des Musizierens leert er oft mehrere Dosen Mate-Tee: «Ohne Koffein geht bei mir gar nichts.»

Der Nachfolger «Far: Changing Tides» soll demnächst auf den Markt kommen. Video: Youtube

Als Maturand schrieb er ein Musical

Das Komponieren entdeckte Schoch in der Kanti. «Statt den Deutschunterricht zu besuchen, beschäftigte ich mich lieber mit meiner Audiosoftware», sagt er und lacht. Als Maturand schrieb er ein Musical, später, während der Studienzeit, vertonte er sein erstes Game sowie ein 3D-Hörspiel.

An Game-Soundtracks fasziniert ihn die Interaktivität: Die Musik passt sich dynamisch dem Spielgeschehen an. «Ein Steilpass für einen Komponisten», findet Schoch. Denn jede kleinste Veränderung innerhalb der Spielwelt, sei es das Wetter oder die Geschwindigkeit des Fahrzeugs, könne für die Beeinflussung des Soundtracks genutzt werden. Dies mache das Komponieren jedoch auch zu einer Herausforderung.

Ändert sich das Wetter im Spiel, ändert sich auch die Musik. Bild: PD

Entsprechend viel Zeit benötigt er für das Vertonen eines Games: Ungefähr zwei Jahre arbeitete er am letzten Projekt, davon rund sechs Monate in Vollzeit. Reich werde man davon nicht, sagt Schoch mit einem Schmunzeln. Trotzdem zahle sich die Arbeit aus:

«Game-Nerds sind ein dankbares Publikum. Ich erhalte viele positive Rückmeldungen.»

Auf Spotify hat er 30'000 monatliche Hörerinnen und Hörer. Sein Song «Colored Engine» wurde schon über eine halbe Million Mal gestreamt. Eine Zahl, die sich sehen lässt.

Und wenn Joel Schoch gerade keine Games vertont, dann komponiert er Musik für Theaterprojekte oder betätigt sich als Hobby-Orgelbauer. In sein neustes Projekt soll denn auch der grösste Teil des Werkbeitrags fliessen: Gemeinsam mit einem Freund will er eine alte Holzorgel restaurieren und damit irgendwann ein Album aufnehmen.

