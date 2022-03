Sonderregelungen Gratis Aussenfläche in Olten läuft aus: Die Beizer der Stadt kommen wieder an die Kasse Während zweier Jahre kam die Oltner Gastroszene in den Genuss von städtischen Sonderregelungen. Ende März läuft diese von Corona geprägte Periode aus. Nun werden die Beizer für die Nutzung des öffentlichen Raumes wie vor Corona zahlen müssen. Urs Huber Jetzt kommentieren 25.03.2022, 05.00 Uhr

Ab Ende März zahlen die Gastrobetriebe für die gewerblich genutze Flächen im öffentlichen Raum wieder eine Abgabe. Bruno Kissling

Ende der Ausnahmegenehmigungen: In Olten gelten für Gastrobetriebe wieder die alten Regeln, wie sie vor Corona zur Anwendung kamen. Also keine gratis Aussenflächen auf öffentlichem Grund mehr, keine unkomplizierte Nutzung von zusätzlichen Flächen, wie das in den vergangenen zwei Jahren der Fall war.

Von «zuvorkommend» bis «nette Geste»

Und was sagt die Oltner Gastroszene? Man nimmt die Aufhebung der Sonderregelungen doch recht gelassen zur Kenntnis. «Nein, ich habe sicher nicht damit gerechnet, dass die Sonderregelung der Stadt unter den gegebenen Umständen weiterhin aufrechterhalten bleibt», sagt Leyla Emmenegger, Co-Geschäftsführerin des «Gryffe» an der Kirchgasse.

Die Stadt habe sich in der Coronazeit sehr zuvorkommend gezeigt und «matchentscheidend für die Entlastung der Beizen gesorgt», wie sie sagt. Das hätten auch die Gäste gemerkt, die noch immer lieber draussen Platz nehmen würden und für das Angebot dankbar sind. «Der Gryffe» bietet draussen 120 Plätze an und gehört zu den intensiveren Nutzern von öffentlichem Raum für gewerbliche Zwecke.

Auch Roger Lang, Gastgeber in «Rathskeller» und «Kreuz», ist von der Aufhebung der Sonderregelung nicht überrascht, auch wenn er sich kritisch äussert. «Ich habe nichts anderes erwartet», meint er trocken. Persönlich hätte er allerdings vorgezogen, wenn die Stadt die Sonderregelung im Sommerhalbjahr 22 noch einmal durchgezogen hätte.

«Das hätte den gebeutelten Betrieben doch etwas Luft verschafft»,

so Lang weiter. Aber so viel Sensibilität könne man von der Stadt nicht erwarten. Den städtischen Gebührenerlass bezeichnet er aus seiner Warte als «nette Geste».

Stadtrat sieht keinen Grund, an den Sonderregeln festzuhalten

«Es gab für die Stadt keinen Grund, diese spezielle Regelung für Gastrobetriebe weiterhin aufrecht zu erhalten», sagt Oltens Stadtpräsident Thomas Marbet auf Anfrage. Denn die einstigen landesweiten einschränkenden Bestimmungen seien mittlerweile aufgehoben.

Zudem könne man im Bedarfsfall relativ schnell wieder auf die Massnahmen zurückgreifen. «Was ich grundsätzlich nicht ausschliessen würde», wie Marbet betont. Aber jetzt müssten wieder die Rechte aller gewahrt werden. Denn mehr Platz bedeute mehr Besuchende und mehr Lärm.

«Deshalb muss für eine Vergrösserung ein Baugesuch eingereicht werden, gegen das Einsprache gemacht werden kann»,

so Marbet weiter. Ihm seien deswegen keine negativen Reaktionen zu Ohren gekommen; die Gewerbespitze habe Verständnis dafür gezeigt. Zum ordentlichen Verfahren gehören auch Gebühren pro gewerblich genutztem Quadratmeter Aussenfläche im öffentlichen Raum; in der Sommersaison 40 Franken, im Winter deren 30.

Bereits in den vorausgegangenen beiden Jahren hatte die Stadt Olten auf entsprechende Gebühren verzichtet, was der Stadt Mindereinnahmen von über 100’000 Franken bescherte.

Olten ist nicht Zürich

Grosszügig. Aber: Olten ist nicht Zürich. Dort nämlich hat der Stadtrat entschieden, die Platzzahl in den Aussenbereichen weiterhin um maximal 30 Prozent erhöhen zu dürfen. Und: Auch die Gebühren für die Nutzung des öffentlichen Raumes entfallen bis Ende Jahr. Der Stadt Zürich sollen dadurch rund sechs Millionen Franken entgehen.

«Die wirtschaftliche Situation für das Gewerbe in der Stadt Zürich bleibe wegen der Folgen der Corona-Pandemie angespannt, weshalb der Stadtrat auf die Gebühren verzichten wolle», schrieb der «Tagesanzeiger» Anfang März. So will die Stadt Zürich auch nicht mehr zurück zum Reglement der Vor-Coronazeit. Denn die Zürcher Politik kommt zum Schluss, die neu entstandenen Boulevardflächen hätten die Stadt belebt.

Solothurn ganz auf Oltner Linie

Kein Argument für Solothurn. Oder aber zumindest kein mehrheitsfähiges. In Solothurn bewegt man sich eher auf der Oltner Linie. Am Dienstagabend hat der Gemeinderat einen dringlichen Vorstoss, den Beizen im Aussenbereich mehr Platz einzuräumen, deutlich abgelehnt. Die Corona-Weisungen würden nicht mehr gelten, deshalb sei auch nicht einzusehen, weshalb die Gastroszene von erweiterten Raumangeboten aus just diesen Coronazeiten profitieren sollte.

