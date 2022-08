Sommerserie Walter Jäggis Lieblingsplatz: «Hier kann ich die Natur während aller vier Jahreszeiten beobachten» Der naturverbundene Walter Jäggi lebt seit klein auf in Fulenbach. Während er sein persönliches Postkartenmotiv aus seiner Heimat verrät, thematisiert er die Vor- und Nachteile des Dorfes.

Walter Jäggis persönliche Ansichtskarte: eine bildliche Sequenz aus Fulenbach. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

«Der Blick von hier in die Weite ist genial.» Walter Jäggi schaut vom Biotop inmitten seines Gartens in die Ferne. Ein einziger Blick und der Grund, weshalb dieser Fleck zum Lieblingsort des 64-jährigen Fulenbachers wurde, ist klar: Am Horizont erscheint der Waldrand und davor liegen mehrere Aren Acker- und Weideland.

Walter Jäggi. Bruno Kissling

Nicht nur Jäggi, sondern auch die jüngste Generation erfreut die Aussicht. Der 64-Jährige ist bereits Grossvater. «Dreimal in der Woche sind meine drei Enkelkinder bei meiner Frau und mir auf Besuch.» Sie stehen jeweils am Teich, füttern die Fische und beobachten die Tiere auf den Feldern. Für sie sei es wie ein kleiner Zoo. «Je nach Jahreszeit können Kühe, Rehe oder Milane beobachtet werden.»

Es ist ein Ort zum Kraft tanken

Dass er diesen Ort als Motiv wählt, ist dennoch nicht ganz selbstverständlich. Denn es gibt da einen Haken: Jäggi hat den Sinn von Postkarten nie verstanden. «Das letzte Mal verschickte ich eine Karte in der sechsten Klasse.» Aus Zwang im Skilager in Hospental, betont der Fulenbacher. Jeder musste damals seinen Eltern eine Karte senden. «Mir geht es gut! Wie geht es euch?», stand darauf. Das weiss er noch heute ganz genau.

«Von hier kann ich die Natur während aller vier Jahreszeiten beobachten.» Etwas, das nur wenige von ihrem Garten behaupten können. Das Besondere daran ist, dass Jäggi bereits in diesem Haus aufgewachsen ist und mit Ausnahme einiger Jahre sein ganzes Leben dort verbrachte. Während seines Studiums zog er nach Solothurn und Zürich. Die einzigartige Aussicht eröffnete sich Jäggi erst nach der Hausübernahme und einem damit verbundenen Umbau. Jäggi sagt:

«Zuvor hatte das Haus in diese Richtung kein Fenster.»

Seither kann er die Felder und den Wald von der Gartenbank oder dem Wohnzimmer aus beobachten. Trotzdem habe er zum Geniessen noch nicht allzu viel Zeit. «Denn in meinem Leben dreht sich weiterhin vieles um die Arbeit.» Er ist langjährige Schulleiter des Heilpädagogischen Schulzentrums in Olten.

Eigentlich speziell, dass er keine Postkarten verschickt. Denn das Schreiben bereitet dem studierten Publizisten viel Spass. Die Ursache für seine Abneigung reicht Jäggi aber sogleich nach: «Ich schätze es eben, die Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu zeigen.» Dies erachte er auf einer Postkarte als unmöglich.

Schöne Dinge zum Zeigen

So ähnlich geht es ihm beim Erzählen von seiner Heimat in Fulenbach. «Es gibt hier so viele schöne Orte zum Zeigen.» Zum Beispiel die Mariahilf-Kapelle neben dem Hirschpark, wo er seine Frau heiratete. Oder das Fulenbacher Waldhaus mit Spielplatz. Doch eben: «Wichtig sind die verschiedenen Perspektiven.»

Ungeliebte Dinge gibt es auch direkt vor seiner eigenen Haustüre. Auf der einen Hausseite – sie gefällt ihm gar nicht – ist die Hauptstrasse mit der Industrie und einer Handyantenne und auf der anderen sein Sehnsuchtsort mit viel Natur. Doch eben, auch wenn ihm nicht alles passt, möge er das Dorf und sein eigenes Haus. «Zwei Seiten gibt es eben immer», lautet sein Fazit. Und: Aus den positiven Seiten könne man viel Energie tanken.

Verbindung zum Land sehr wichtig

Diese Orte, die er als positive Seiten bezeichnet, liegen beim Naturverbundenen oft draussen. Auch seine Freizeit verbringe er gerne im Grünen. «Bereits als Kind war der Wald neben dem Haus mein Spielplatz.» Da habe er viel Zeit verbracht. Noch heute suche er den Wald auf, wo er täglich mit seinem Hund spazieren geht. Doch nicht immer ist er zu Fuss unterwegs.

«Seit diesem Jahr fahre ich täglich mit dem Fahrrad nach Olten zur Arbeit.»

Auch weil ihm die öffentlichen Verkehrsanschlüsse nicht mehr passen. Dies ist täglich eine zwölf Kilometer lange Fahrt, die er mittlerweile nicht mehr missen möchte. So lernte er auf dem Arbeitsweg den Wald auf eine neue Art kennen: «Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich einen Hirsch aus nächster Nähe gesehen.» Er sei im Nebel bei der Bank am Waldrand in Richtung Härkingen gestanden.

«Ich wusste gar nicht, dass hier Hirsche leben. Leider konnte ich davon kein Foto machen.» Damit wurde Jäggi wieder bewusst: «Auch wenn ich bereits lange hier lebe, lerne ich noch immer etwas Neues über meine Heimat.»