Oltner Sommerserie: «Meine Postkartenansicht» mit Marlies Oegerli

Sommerserie «Meine Postkartenansicht» mit Marlies Oegerli aus Kappel: «Ich mag diese begrenzte Weite» Aussicht ins Grüne: So sieht das persönliche Postkartenmotiv von Marlise Oegerli aus. Die 66-Jährige sagt von sich: «Ich bin wohl etwas romantisch eingestellt.» . Urs Huber Jetzt kommentieren 13.07.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie braucht nicht lange, um sich ihr persönliches Postkartenbild zu erdenken. Bei Marlise Oegerli-Müller ist’s der Blick durchs Fenster des Treppenhauses – hinaus in die Ebene Richtung Wangen und Olten. Oder aber ins blaue Nichts, mit Wolkenfetzen drapiert.

«Ich finde diese begrenzte Weite grossartig»,

meint sie dann, die 66-Jährige, die schon seit 43 Jahren in Kappel lebt. «Auch wenn dies ein Widerspruch an sich sein mag», sagt sie noch. «Begrenzte Weite.»

Die persönliche Postkartenlandschaft von Marlies Oegerli aus Kappel: Patrick Luethy / Christoph Krummenacher

Dominantes Grün zeigt ihre persönliche Postkartenansicht, kein Mensch weit und breit. Dessen Zeichen wohl: Gehwege, Getreidefelder. Trotzdem: Die Welt, nicht nur im Osten des Einfamilienhauses in Kappel, wo Marlise Oegerli mit ihrem Mann Martin lebt, ist in Ordnung. Die beiden Töchter sind längst ausgeflogen. «Ich glaube, ich bin wohl etwas romantisch eingestellt.» So lautet die praktische Kurzbeschreibung ihres eigenen Naturells.

Stets mit guter Beziehung zur Natur

«Ich hatte eigentlich schon immer eine gute Beziehung zur Natur, war und bin naturverbunden», sagt die gelernte Kauffrau mit einem breiten Erfahrungsschatz in vielerlei Branchen.

Das mag ihre Vielseitigkeit untermalen: Sie arbeitete in der Gastrobranche, war während neun Jahre Schreibmaschinenlehrerin, wirkte im Warenlager diverser Firmen und langte schliesslich wieder in ihrem angestammten Beruf an. «Eine interessante Laufbahn», hatte ihr letzter Arbeitgeber bei der Einstellung gesagt. Zu Recht.

Und einen grünen Daumen scheint sie zusammen mit Gatte Martin ebenfalls zu haben: Am Eingang zum Haus prangt, auf einen Stecken montiert, ein Diplom von Pro Natura zur Sache Biodiversität: Blumenwiesen, -töpfe, Quitten- und Kirschbäume, Eichen, ab und an Vogelkistchen.

Ein buntes Durch- und Nebeneinander

Ein buntes und sehr harmonisches Neben- und Durcheinander, wo sich auch Schwalben, Mauersegler, ja gar Fledermäuse wohlfühlen und zuhause sind. «Gibt alles gar nicht mal so viel zu tun», erklärt Marlise Oegerli. «Dass wir die kleine Wiese jeweils mit dem Rasenmäher kurzhalten, hat Pro Natura übrigens kritisiert», lacht sie dann. «Müsste mit der Sense gemäht werden», wirft Martin Oegerli ein.

Steinhaufen als Aufenthaltsraum für Eidechsen fehlen ebenso wie etwa ausgedehntere Feuchtgebiete. Der Frösche und Kröten wegen.

Marlies Oegerli. Patrick Luethy / IMAGOpress

«Nicht so mein Ding halt»,

sagt Marlise Oegerli und zuckt mit der Schulter.

Sie ist eine bekannte Grösse im Dorf, wo sie seit ihrer Hochzeit lebt und aktiv ist. Aufgewachsen ist die Bassklarinettenspielerin der Musikgesellschaft Hägendorf-Rickenbach und kantonale Ehrenveteranin aber in Hägendorf. Als Tochter eines Schulhausabwarts. Die angebliche Rivalität unter den beiden Nachbardörfern: für Marlise Oegerli eine Geschichte vergangener Tage.

Gesellig, fährt gern Zug und Velo

Diese Kombination «ist für mich einfach ein grosses Dorf», wie sie sagt. Sie kenne beiderorts viele Gesichter, so etwas wie Heimat halt. Und wer sie so sprechen hört, hätte erwarten mögen, ihr persönliches Postkartenbild würde die beiden Dörfer andeutungsweise vereint zeigen. Fehlanzeige.

Sie sei ein geselliger Mensch, der sich gerne mit Freunden trifft, austauscht. Sagt, sie fahre gerne Zug, sei viel mit dem Velo unterwegs. «Wer mich im Alltag antrifft, der weiss das», fügt sie heiter an. Das Auto würden die Oegerlis eigentlich selten brauchen. Und dann wäre da noch das Hobby Blasmusik, dem sie seit über einem halben Jahrhundert frönt. «Natürlich würde ich lügen, wenn ich behauptete, ich sei immer voller Begeisterung zur Probe gegangen», meint sie. Aber sie sei hingegangen.

Konsequent, hartnäckig; aber nur in Teilbereichen

Dazu passt, dass sie sich auch als konsequent und hartnäckig bezeichnet. «Natürlich nicht immer und überall, sicher aber in Teilbereichen», meint sie bestimmt. Absenzen jedenfalls liess sie nur ferien- oder krankheitshalber zu.

Musizieren habe etwas Befreiendes, Lösendes; musizieren mache zufrieden. Davon ist sie überzeugt; länger denn je. So zufrieden wie der Blick aus dem Fenster des Treppenhauses Richtung Osten. Oder vielleicht sogar noch mehr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen