Christoph R. Aerni: «Ansichtskarten haben wir nie verschickt»

Sommerserie Kunstmaler Christoph R. Aerni sagt: «Ansichtskarten haben wir nie verschickt» Christoph R. Aerni zieht die gute Stube in Gunzgen anderen Ansichten vor. Urs Huber 25.07.2022, 17.00 Uhr

Blick in die gute Stube von Christoph R. Aerni in Gunzgen. Patrick Lüthy

Er fragt etwas ungläubig: «Ansichtskarte?» Aber er erholt sich schnell. «Ja, dann nehmen wir den Sitzplatz hinter dem Haus oder aber die gute Stube, die wir jeweils für grössere Gesellschaften brauchen.» Einverstanden. Später wird der 68-jährige Christoph R. Aerni erklären, eigentlich nie Ansichtskarten verschickt zu haben oder solche verschicken zu wollen.

Alternativen sind schon abgelutscht

Die Frage, ob er alternativ nicht irgendeinen besonders schönen Flecken im Dorf kenne, beantwortet er mit einem leisen Räuspern. «Natürlich hat jedes Dorf seine schönen Flecken», sagt er dann. Aber die würden im Lauf der Zeit zum Allgemeingut, gar zum Allgemeinplatz. «Ja», meint er lachend, «nach Paris gehen und dann eine Ansichtskarte vom Eiffelturm nach Hause schicken.» Und jede und jeder findet’s dann schön. Der Kunstmaler mit ausladendem Atelier in Egerkingen sagt:

«Das ist nicht so meine Sache.»

Dann steckt er sich eine Tabakpfeife an, eines jener Attribute, die man mit ihm in Verbindung bringt; neben seiner bekannten Verehrung für Eugène Delacroix, Peter Paul Rubens, Rembrandt oder etwa Diego Velázquez. Und dann: «Ansichtskarten haben wir nie verschickt.» Höchstens Kunstkarten, die vielleicht einen Rubens zeigen, den sich Aerni zuvor im entsprechenden Museum zu Gemüte geführt hat.

Christoph R. Aerni. Patrick Lüthy

Raum für Familientreffen und andere

Aber zurück zur guten Stube der Aernis, dem Ort, wo sich grössere Gesellschaften im Haus an der Mittelgäustrasse treffen. Seit mehr als vier Jahrzehnten wohnen Aernis schon dort. «Ja, für Familientreffen eignet sich der Raum sehr gut», sagt er dann. Ein gutes Dutzend Köpfe würden da jeweils schon zusammenkommen. Regelmässig? «Ja, vielleicht 14-täglich», reicht der Kunstmaler nach.

Oder aber es treffen sich hier Mitglieder aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, die man in geselliger Runde bewirtet. «Früher musste dazu immer der grosse Gartentisch reingeholt werden», erinnert sich Aerni. Das wurde ihm irgendwann zu umständlich. So kam ein ausladend wirkender Tisch in die gute Stube. Ein Ort, der eine gewisse Lebenslust repräsentiert, Elemente im Staccato offenbart, in dem scheinbar die Stimmen der Gäste noch den Wänden langschleichen, ein weiches Vibrato verbreitend.

Dass auch Spielzeug den Weg säumt: Nun, der Künstler ist schon seit ein paar Jahren zum Grossvater avanciert. Und für geliebte Gäste behält man Spielsachen be- sonders gerne auf.

Wieder draussen auf dem kühlen Sitzplatz: Was macht Christoph R. Aerni so in den heissen Sommermonaten? «Ich mag die Hitze», sagt er erst mal relativierend. Und:

«Was müssen wir in die Ferien fahren, wenn das kleines Paradies quasi vor den Füssen liegt!?»

Die Antwort darauf ergibt sich von selbst. Gut, dass er täglich, und er meint damit auch samstags und sonntags, in seinem Atelier drüben in Egerkingen anzutreffen ist, verschweigt er nicht.

Mit der Honda Shadow unterwegs

Dass er für den Weg dorthin seine Honda Shadow nutzt, ebenso wenig. «Ich kann im Atelier am besten nachdenken, malen, Ideen entwerfen, skizzieren, mich inspirieren lassen.» Im Gegensatz zu andern aus der Branche empfindet er Menschen – in der Beiz etwa – nur bedingt inspirierend.

Obwohl der Mensch an sich für ihn das absolute Thema ist. Landschaften sind selten. «Kommt auch hin und wieder vor», bestätigt er. Aktuell bereitet er zwei Ausstellungen vor, die sich unter anderem um Aernis Œuvre drehen. Eine in Aarau, die andere in Basel.

Ein «Schönmaler», das war einmal

Die Frage, ob er ein «Schönmaler» sei, mit gefälligen Motiven im realistischen Stil, lässt ihn die Pfeife für einen Moment weglegen. «Das war ich vielleicht mal», sagt er dann. Er habe ein «braves Image» gehabt, wie er sich ausdrückt. «Heute zeige ich öfters auch die unangenehmen Seiten dieser Welt.»

Der Krieg in der Ukraine etwa hat auch ihn ereilt und zur künstlerischen Verarbeitung gedrängt. Im realistischen Stil, wohlverstanden. Dem nämlich will er treu bleiben. Er zeigt das Handybild seines Werks her.

Was er sich als 68-Jähriger und Maler noch wünscht? «Grossflächige Formate machen, in Serie», meint er. Zweieinhalb Meter auf zweieinhalb Meter. «Aber dafür gibt’s kaum Kundschaft», räumt er ein. Die Wohnungen – zu klein. Und da wär’ noch sein 70. Geburtstag, den es 2024 zu feiern gilt. Er denkt an ein Buch, das sein Leben und Werk zwischen den Deckeln festhält und gleichzeitig offenbart.

Das Buch wird üppig, die Jahre sind zahlreich

Wer Aerni kennt, vermutet zu Recht: Das Buch wird üppig, aber ohne Krimskrams, ohne Überdrehung und -zeichnung. Es wird was zusammenkommen. Seit 1979 ist der Mann freischaffend. Man rechne. Das werden 2024 dann 45 Jahre sein. Noch sucht er Mitarbeitende für das Vorhaben. An Stoffen wird’s nicht fehlen.

