Sommerserie Früher hat Familie Krähemann sogar Weihnachten dort gefeiert: «Die Tüfelsschlucht ist einfach schön» Peter Krähemann kann das Hägendörfer «Naturwunder» nicht mehr in vollen Zügen geniessen, weil er nicht mehr gut zu Fuss ist. Nun will der 84-Jährige in Buchform aus seinem bewegten Leben erzählen. Urs Huber Jetzt kommentieren 18.08.2022, 05.00 Uhr

Die Tüfelsschlucht ist für Peter Krähemann ein «Naturwunder». Früher wurde da mit der Familie noch Weihnachten gefeiert; auch in diesem Jahr soll dies wieder einmal der Fall sein. Patrick Lüthy

«Einfach weil sie schön ist.» Intensiver begründen will Peter Krähemann seine Wertschätzung nicht. Der 84-Jährige wohnt seit 22 Jahren in Hägendorf und damit wird auch klar, «wer oder was da einfach schön ist», wie er sagt. Natürlich: die Tüfelsschlucht. «Ich bin nicht mehr gut zu Fuss. So kann ich dieses kleine wilde Naturwunder nicht mehr wirklich in vollen Zügen geniessen», reicht er nach.

Peter Krähemann. Patrick Lüthy

Aber Krähemann ist irgendwie ein Tausendsassa, einer, der sich nicht bodigen lässt. Der frühere Lastwagenchauffeur ist mit seinem Dreiradtöffli mit Elektromotor zum Schluchteingang gefahren. Bilder, persönliche Notizen, Fotobücher, Decken, Frottiertücher, alles dabei. Früher, sagt er dann, hätten die Krähemanns mit ihren fünf Kindern in der Schlucht Weihnachten gefeiert. «Schön war’s», sagt er.

Und heuer wolle man wieder mal einen Anlauf nehmen. Darauf freue er sich speziell. Die Kinder seien ja mittlerweile längst erwachsen, hätten eine eigene Familie. «Darum feiern wir am Samstag vor Weihnachten in der Schlucht», schiebt der hinterher, der mittlerweile als Wittwer lebt.

Krähemann liest in der Tüfelsschlucht

Das ist aber nicht alles, was für den gesprächigen Mann von der Schlucht übrig geblieben ist. «Dass es seit Neustem in den Sommermonaten wieder einen Kiosk beim Schluchteingang gibt, das finde ich grossartig», sagt er. Und so kommt’s, dass er jeweils am Bahnhof den «SonntagsBlick» holt, mit dem Töffli zur Schlucht hinauffährt und dort ein bisschen liest. In der angenehmen Kühle. Und natürlich auch was vom Kiosk holt. Krähemann lächelt kurz.

«Gut ist halt auch, dass in diesem Gebiet keine Strassen existieren.» Er hat ein gewisses Verständnis für Wandernde in der Schlucht, die sich über die Bikerinnen und Biker beschweren. Dennoch sagt er: «Wenn alle ein bisschen Rücksicht nehmen, haben auch alle Platz.» Krähemann fährt sich übers Haar.

Nein, er sei nicht jeden Sonntag in der Schlucht anzutreffen. Häufig nehme er auch an Trucker-Treffen teil. Trucks, so scheint es, sind sein Ding. Denn Krähemann hat in den späten 1980er-Jahren regional zur seinerzeitigen Aktion «Ruf Teddybär 1–4» aufgerufen.

Ausgegangen war diese von einem Song, interpretiert von Jonny Hill, der die Geschichte eines behinderten Jungen erzählt. Dieser nimmt per Funk zufällig Kontakt auf mit einem Fernfahrer, der mit ihm dann, dem Jungen, später auf seinem Truck ein paar Runden dreht. «Das wollte ich auch machen», sagt Krähemann. Und setzte, die Sache medial breit begleitet, in die Tat um. Um die 16 Kinder seien damals mitgefahren, vermutet er. Genaueres ist entschwunden. «Ist auch schon ein Weilchen her.»

Krähemann ist auch Schalk, verwindet Reales mit Fiktivem, alles in gleichen Tonfall und derselben Miene zu einem Erzählstrang. Bauer hätte er eigentlich werden sollen. Aber das Heimetli seiner Eltern im Thurgau, wo er aufwuchs? «Ich hab’ meinem Vater gesagt, das wird nichts.» Dafür mag er noch heute Kaffi und Möcke, wie er sagt. Möcke? Brot in Kaffee eingelegt. Ach so. «Es war einfach, aber gut», sagt er. Und wirkt eigentlich ganz zufrieden.

Er fährt mit dem Elektrotöff schon mal 120 Kilometer pro Tag

Er gehört auch zu jenen, die mit dem Elektrotöff weit über Land fahren. Vor kurzem war er in Basel damit. Ein Scherzlein? Eher nicht. 120 Kilometer schaffe das Dreirad, das an eines aus der Postzeit erinnert. «Mit dem Töffli: Das ist super», entfährt es ihm. Da sei nicht so viel Geschwindigkeit dabei. «Da kannst du auch mal die Gegend besehen» sagt er noch mit todernster Miene. «Wissen Sie, bei mir muss immer etwas gehen.» Und das merkt man.

Einst betrieb er mit seiner Familie eine Tankstelle am östlichen Dorfausgang in Oensingen. Erfolgreich, der Preise wegen. Er sei so etwas gewesen wie «Ruedi Rüssel», sagt er. Ein Discounter eben. «Nicht nur zur Freude aller», wie Krähemann hervorhebt.

Dann war er dort auch im Gemeinderat, seinerzeit noch für die Autopartei. Eine Amtsperiode lang. «Ach, ich war nie ein Parteisoldat», sagt der Mann. Nach der Autopartei folgte die SVP. Und heute? «Heute bin ich nirgends mehr dabei.» Und dann überführte er eine Zeit lang Gebrauchtwagen nach Sierra Leona und Kenia.

Nun soll ein Buch über sein bewegtes Leben folgen

Ein bewegtes Leben hat der Mann, das er jetzt in einem Buch festhalten will. Samt der Besuche seiner Geschwister, die in Australien, den USA und Kanada leben. Er selber hatte mal im amerikanischen Bundesstaat Wisconsin etwas im Auge. Aber daraus wurde aus privaten Gründen nichts. Aus dem Buch dagegen schon. Eine Tochter Krähemanns wird den grafischen Teil gestalten. Und seine handschriftlichen Erinnerungen hat er weitergereicht, um sie elektronisch erfassen zu lassen. Der Anfang ist gemacht.

