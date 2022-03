Chilbi & Co.: Diese Grossanlässe gibts diesen Sommer in Olten

Sommerhalbjahr Chilbi, Street Food Festival und Karl's kühne Gassenschau: Auf diese Grossanlässe kann sich die Oltner Bevölkerung freuen Die meisten Grossanlässe in Olten mussten während der Pandemie abgesagt werden. Doch diesen Sommer gehts wieder so richtig los –der Überblick. Fabian Muster Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.00 Uhr

Corona ist gefühlt vorbei, obwohl aktuell die Fallzahlen wieder steigen. Das hat auch positive Folgen für den Oltner Veranstaltungskalender. Mussten in den vergangenen zwei Jahren wegen der Pandemie die meisten Grossanlässe gestrichen werden, so können diese nun wieder stattfinden. Es gibt derzeit keine einschränkenden Massnahmen mehr - weder von Bund noch vom Kanton. Die Oltner Bevölkerung kann sich auf folgende Grossanlässe im Sommerhalbjahr freuen.

Höubi Chöubi der Oltner Guggi-Zunft auf der Schützenmatte Mitte August 2021. Patrick Lüthy

Der grösste Anlass in Olten, der 150'000 Menschen und mehr Jahr für Jahr in die Innenstadt pilgern lässt, wurde von der Bevölkerung wohl am schmerzlichsten vermisst in den vergangenen zwei Jahren. Im 2021 gabs als kleiner Trost wenigstens ein Beizlifest namens Höubi Chöubi der Guggi-Zunft auf dem Schützivorplatz; zudem drehte das Riesenrad beim Klosterplatz für dreieinhalb Wochen seine Runden.

In diesem Jahr darf man sich aber wieder aufs letzte Wochenende in den Sommerferien freuen: Laut Philipp Stierli, städtischer Abteilungsleiter Ordnung und Sicherheit, läuft die Planung für die Chilbi, wie man es vor Corona gekannt hat: Es gibt also kein Schutzkonzept mehr mit zum Beispiel grösseren Abstände zwischen den Marktständen.

«Das wäre auch fast nicht machbar, weil wegen Platzmangel vielen Schaustellern und Vereinen in diesem Fall abgesagt werden müsste»,

sagt Stierli. Die Vereine seien nämlich froh, dass es wieder eine Chilbi gibt, damit sie Einnahmen für die eigene Kasse machen könnten.

Impressionen vom Eröffnungs-Abend des 5. Street Food Festival Olten 2019 in der Begegnungszone Kirchgasse Bruno Kissling

2020 fiel das Street Food Festival wegen Corona aus, 2021 wurde es als einer der ersten 3G-Anlässe im Kanton – wer geimpft, genesen oder getestet war, erhielt Einlass – in der Schützi mit eingezäuntem Areal trotzdem durchgeführt.

Für dieses Jahr zügelt der Anlass, der vor Corona bis zu 20'000 Menschen angezogen hat, nun wieder in die Kirchgasse.

«Wir haben dort angefangen, und daher gab es gar keine Diskussion darüber, in der Schützi zu bleiben»,

sagt Rolf Arnet auf Anfrage, der die Street Food Festivals mit seiner Firma in der Schweiz organisiert.

Auf dieses Jahr hin sind leicht weniger Essensstände geplant als bisher – nämlich deren 45. Dies, um den einzelnen Standbetreiberinnen und -betreibern die Möglichkeit zu geben, einen höheren Umsatz zu machen.

Die SRF-Live-Sendung «Donnschtig-Jass» aus Olten wurde vom Regen nicht verschont, was aber die Stimmung für viele kaum zu trüben vermochte. Bruno Kissling

In diesem Jahr darf sich die Oltner Bevölkerung auch auf einen einmaligen Grossanlass freuen: Unser Gebührensender macht nämlich mit seiner grossen Open-Air-Samstagabendunterhaltungssendung «SRF bi de Lüt – Live» am 21. Mai in Olten Halt.

Nach 2016, als der «Donnschtig-Jass» ausgestrahlt wurde, ist dies die zweite grosse Kiste, die von der Oltner Kirchgasse aus das TV-Publikum in der ganzen Deutschschweiz erreicht. Bis zu 2000 Sitzplätze sind vorgesehen, damit die Bevölkerung das Ereignis live vor Ort miterleben kann.

Das lokale Komitee um Olten-Tourismus-Präsident Deny Sonderegger hat die Planung bereits vergangenen Herbst aufgenommen. Zusätzlich zur SRF-Übertragung ist ein dreitägiges Beizlifest auf dem Munzingerplatz geplant, um den einheimischen Vereinen nach der für sie schwierigen Coronazeit eine Möglichkeit zu bieten, die eigene Kasse aufzubessern.

«Das war mir persönlich wichtig»,

sagt Sonderegger, der selbst in einer Fasnachts-Zunft Mitglied ist.

Die Vereine nutzten dies: Es gab mehr Anmeldungen, als Platz vorhanden war – unter anderem von professionellen Foodstandbetreibern. Diese wurden nun aussortiert, so dass schliesslich 16 Beizli lokaler Vereine übrig bleiben. Das genaue Konzept ist noch in Ausarbeitung.

Das Stück «Silo 8» wurde 2010 erstmals in Olten aufgeführt. Bruno Kissling

Die Gauklertruppe Karl's kühne Gassenschau zeigt ihr neuestes Bühnenstück erstmals nicht mehr in Winterthur, sondern in Olten. Es ist eine überarbeitete Fassung von «Silo 8», die in den Jahren 2006 bis 2010 schon einmal aufgeführt wurde. Der Ticketverkauf ist bereits eröffnet: Die Premiere findet am 24. Mai statt, das Stück wird sicher bis Mitte Juli laufen, sagt Presseverantwortliche Catherine Bloch auf Anfrage. Eine Verlängerung sei je nach Nachfrage aber möglich.

Wie in den vorhergehenden Ausgaben wird in Olten wieder ein Gastrozelt mit Aussenterrassen aufgestellt; eine Konsumation ist dort auch ohne Ticket möglich.

Die Beachtour 2021 fand Ende Juli wegen Corona auf einem eingezäunten Areal in der Schützenmatte statt. Patrick Lüthy

Seit 2009 wird in Olten professionell Beachvolleyball gespielt – die nationale Beachtour machte zuerst in der Schützi, in den vergangenen Jahren in der Kirchgasse Halt. Der Anlass fiel nur 2020 wegen der Pandemie aus, letztes Jahr wurde dieser auf dem Schützi-Vorplatz durchgeführt. Ob die Stadt Olten auch in diesem Jahr zum Handkuss kommt, ist allerdings noch nicht sicher.

Im Hintergrund läuft die Planung für die neue Saison mit den Städten und den entsprechenden Daten noch, sagt der bisherige lokale Organisator Michi Bleiker auf Anfrage. Die Veranstaltung wäre um Fronleichnam geplant (16. bis 19. Juni).

Mit anderen Worten: Es besteht die Gefahr, dass Olten einen langjährigen Grossanlass verliert, bei dem auch immer lokale Vereine einen Zustupf im dazugehörigen Beach-Market verdienen konnten. Bis Mitte April sollte Klarheit herrschen, ob Olten noch dabei ist oder nicht.

Die letzte MiO fand im Herbst 2019 statt. Bruno Kissling

Die Messe in Olten, kurz MiO, auf der rechten Stadtseite, etwas zwischen Stüblifest und Freilichtgewerbeausstellung inklusive einem kleinen Lunapark, musste wegen der Pandemie in den vergangenen beiden Jahren ebenfalls die Segel streichen. In diesem Jahr soll es wieder klappen, wie Messeleiter Mike Zettel auf Anfrage sagt. Wer sich als Ausstellender anmelden will, kann dies nun ab sofort über die neue Online-Anwendung tun.

Die Bundesfeier in Olten soll dieses Jahr wieder stattfinden (im Bild die Feier in der Kirchgasse aus dem Jahr 2015). Bruno Kissling

Auch Oltens Bundesfeier soll in diesem Jahr erstmals nach 2019 wieder durchgeführt werden, wie es bei der Stadt auf Anfrage heisst. Geplant wird der Anlass laut Philipp Stierli auf dem Schützi-Vorplatz, damit dieser bei schlechtem Wetter ins Kulturzentrum verschoben werden könnte. Der genaue Ablauf steht aber noch nicht fest.

