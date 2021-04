Olten Sollen die Toten weiterhin auf dem Meisenhard kremiert werden? Die 9 wichtigsten Antworten zur Abstimmung vom 25. April Am 25. April entscheidet die Oltner Bevölkerung, ob das seit 1918 existierende Krematorium saniert werden soll oder nicht. Gegen den Parlamentsentscheid auf Antrag des Stadtrats, die altersanfällige Anlage stillzulegen, hat eine Gruppe erfolgreich das Referendum ergriffen. Neun Antworten zu den wichtigsten Fragen. Fabian Muster 03.04.2021, 05.03 Uhr

Waldfriedhof Meisenhard in Olten mit Abdankungshalle und daran rückwärtig angebautem Krematorium. Bruno Kissling

1. Warum soll das Krematorium stillgelegt werden?

Der Kremationsofen ist am Ende seiner Lebensdauer angelangt: Nach 24 Jahren in Betrieb ist die Anlage aufgrund des Alters anfällig auf Störungen und müsste erneuert werden. Zudem hat der bestehende Elektroofen Mühe mit schwergewichtigen Verstorbenen und solchen mit hohen Medikamentenrückständen, was zu einer längeren Brenndauer führt. Ferner kann während einer Beerdigungszeremonie nicht kremiert werden, weil die Anlage zu laut ist und den Gottesdienst stören würde. Die Anzahl Kremationen wird dadurch eingeschränkt, der Betrieb ist daher derzeit nicht wirtschaftlich. Dies ergibt mit dem bestehendem Gebührentarif und der derzeitigen Auslastung von rund 1000 Kremationen gemäss Finanzdirektion jährlich ein Minus von 170'000 bis 260'000 Franken – je nach Berechnung und den dabei berücksichtigten Zahlen. Der Stadtrat ist daher der Ansicht, dass «ein Weiterbetrieb des Kremationsofens betriebswirtschaftlich wenig Sinn macht und es zudem genügend nahe gelegene und gut erreichbare Alternativen gibt», heisst es in der Abstimmungszeitung. Ferner erachtet es der Stadtrat nicht als Kernaufgabe der Stadt, ein Krematorium zu betreiben. «Angesichts der anstehenden hohen Investitionen in die Infrastruktur von Schulhäusern und Bahnhofplatz möchte der Stadtrat zudem – wie dies von der Politik immer wieder gefordert wird – auf eine nicht zwingende Ausgabe verzichten», heisst es in der Abstimmungszeitung. Weitere Gründe für die Stilllegung sind der Umweltschutz und die fehlende Arbeitssicherheit, wie ein kürzlich erfolgter «Rauchgasvergiftungsvorfall» zeige. Bei einer Stilllegung könnten die beiden Mitarbeitenden weiterbeschäftigt werden.

Das Krematorium ist südlich der Abdankungshalle angebaut. Bruno Kissling

2. Der Stadtrat hat auch andere Varianten als eine Schliessung ausgearbeitet. Wie sehen diese aus?

Neben der Stilllegung und dem darauffolgenden Rückbau des Kremationsofens, was rund eine halbe Million Franken kostet, liess der Stadtrat zwei Szenarien erarbeiten, die von einer Erneuerung ausgehen. Beim Szenario 1 handelt es sich um eine Minimalvariante, die rund 620'000 Franken kostet. Der bestehende Elektroofen würde nicht ausgetauscht, sondern nur die Ausmauerung, die Steuerung und die Rauchgasreinigungsanlage erneuert. Der Nachteil dabei: Die bestehenden Defizite wie Arbeitssicherheit, Altersanfälligkeit oder Lärmreduktion würden nicht behoben. Müssten diese ohne Erneuerung des Ofens behoben werden, würde dies in den nächsten 15 Jahren zu Investitionen von bis zu 2,56 Millionen Franken führen. Gemäss Stadtrat lohnt sich dieses Szenario 1 daher nicht, weil es ohne Erneuerung des Kremationsofens weiterhin zu viele Mängel gibt.

3. Wie sieht das zweite Szenario mit der Erneuerung des Ofens aus?

Aus Sicht des Stadtrats sprechen viele Gründe – wenn schon Geld investiert werden soll – gleich für einen Ersatz des 24 Jahre alten Elektroofens und damit für Szenario 2: neue Technik, tiefere Unterhalts- und Energiekosten, verbesserte Emissionswerte, bessere Arbeitssicherheit und geräuschärmerer Betrieb. Würde erneut ein Elektroofen installiert, würden die Investitionen für die Erneuerung 1,63 Millionen Franken betragen, über eine übliche Laufzeit eines Ofens von 15 Jahren mit baulichen und betrieblichen Unterhaltskosten (aber ohne Energie- und Personalkosten) insgesamt 2,81 Millionen. Würde ein Gasofen installiert, sind die Investitionen höher. Dies, weil auch die Rauchgasreinigungsanlage, welche die Absage vor dem Austritt aus dem Ofen filtert, erneuert und zusätzlich eine Gasleitung auf den Friedhof Meisenhard gezogen werden müsste. Die reinen Investitionskosten betrügen 2,46 Millionen Franken; über 15 Jahre inklusive baulichen und betrieblichen Unterhalt insgesamt 3,48 Millionen. Die Variante mit Gasofen hätte den Vorteil, dass auch Leichen mit höherem Gewicht und starken Medikamentenrückständen schneller kremiert werden könnten und so ein wirtschaftlicherer Betrieb möglich wäre; allerdings auch den Nachteil, dass ein möglichst CO 2 -neutraler Betrieb mit höheren Kosten verbunden wäre wegen des Aufpreises fürs Biogas.

4. Könnte ein Krematorium in Olten kostendeckend geführt werden?

Ein erneuertes Krematorium könnte gemäss internen Berechnungen der Baudirektion kostendeckend geführt werden. Die Gebühren müssten allerdings erhöht oder die Zahl der Kremationen pro Jahr gesteigert werden – oder beides zusammen. «Eine deutliche und nachhaltige Steigerung der Anzahl Kremationen bedeutet einen hohen Aufwand für die Gewinnung von Aufträgen, da in der nahen Umgebung zu viele Kapazitäten vorhanden sind» schreibt Baudirektionsleiter Kurt Schneider auf Anfrage. Beim Szenario 1 ohne Erneuerung des Ofens würden die kostendeckenden Gebühren mit bisherigen 1000 Kremationen pro Jahr bei rund 630 Franken liegen, also um 130 Franken höher als jetzt. Weil die bestehende Infrastruktur nicht vollständig erneuert wird, kann die Zahl der Kremationen kaum erhöht werden – ausser die Stadt würde einen Samstags- oder Mehrschichtbetrieb einführen. Beim Szenario 2 mit der Variante neuer Elektroofen betrügen die kostendeckenden Gebühren ebenfalls 630 Franken. In diesem Fall könnte die Zahl der Kremationen gesteigert werden, was die Gebühren reduzieren würde. Wenn zusätzlich 400 bis 500 Kremationen auswärtiger Verstorbenen durchgeführt würden – die bisherige Gebühr für Oltnerinnen und Oltner beträgt mit 250 Franken nur die Hälfte –, lägen die Kosten etwa bei den heutigen Gebühren. Beim Szenario 2 mit Variante neuer Gasofen bewegten sich die kostendeckenden Gebühren bei 690 Franken bei 1000 Kremationen pro Jahr. Auch hier wäre technisch eine höhere Zahl Kremationen möglich, was die Gebühren reduzieren würde. Schneider schreibt aber dazu: «Eine solche Steigerung ist aufgrund der Konkurrenzsituation sehr schwierig umzusetzen und bedeutet, dass wir ausserhalb des heutigen Einzugsgebietes aggressiv um Aufträge werben müssen.» Nicht zuletzt müssten aus Sicht der Stadt die Infrastruktur und die Dienstleistungen verbessert werden, indem etwa mehr Kühlräume zur Verfügung stünden, sehr kurzfristig kremiert werden könnte (mit der Online-Reservation für ein Zeitfenster) oder ohne Voranmeldung jederzeit Verstorbene angeliefert respektive die Urne abgeholt werden könnte.

5. Der Stadtrat sagt, dass es in der Region genügend Krematorien mit freien Kapazitäten gibt, welche die Verstorbenen aus Stadt und Region Olten einäschern könnten: Stimmt das?

Ja. In der näheren Umgebung gibt es mit Aarau, Langenthal und Solothurn drei Krematorien. Diese drei Standorte zusammen hätten genügend Kapazitäten, um die rund 1000 Kremationen pro Jahr von Olten zu übernehmen. Aarau erstellt derzeit eine zweite Ofenlinie für knapp 3,6 Millionen Franken, so dass die heutige Kapazität von derzeit 10 Kremationen pro Tag respektive deren 2500 pro Jahr verdoppelt wird, wie die zuständige Stadträtin Suzanne Marclay-Merz auf Anfrage schreibt. Das heisst, nur schon Aarau allein könnte die bisher in Olten eingeäscherten Verstorbenen übernehmen. Aber auch Langenthal mit derzeit bis zu 1500 Kremationen pro Jahr könnten rund 30 Prozent der Verstorbenen übernehmen, wie Stadtschreiber Daniel Steiner auf Anfrage schreibt. Bereits heute werden in Langenthal Leute aus der Region eingeäschert; im Jahr 2019 betraf dies 129 Verstorbene aus dem östlichen Gäu und der Region zwischen Olten und Zofingen. Auch in Solothurn wären die Verstorbenen aus der Region «sehr willkommen», wie Matthias Beuttenmüller, Chef Einwohnerdienste der Stadt, auf Anfrage sagt. Der bisherige Elektroofen hatte eine Kapazität von bis zu 1500 Kremationen, die mit dem Einbau des neuen Gasofens – eine Investition von 1,2 Millionen Franken – noch gesteigert wird. Alle drei Krematorien geben an, dass der Betrieb kostendeckend sei: in Solothurn ergäbe sich ein «sattes Plus», in Langenthal «gut kostendeckend» und in Aarau werden mit der zweiten Ofenlinie die Gebühren erhöht, um weiterhin kostendeckend wirtschaften zu können.

6. Bei einer Stilllegung des Ofens in Olten: Wird die Kremation der Verstorbenen teurer?

Für die Oltner und Starrkirch-Wiler Verstorbenen beträgt die Gebühr bisher nur die Hälfte im Vergleich zu den Verstorbenen aus anderen Gemeinden. Zumindest für die Oltnerinnen und Oltner sollen keine zusätzlichen Kosten entstehen, auch wenn das Krematorium in Olten stillgelegt wird und die Einäscherung andernorts geschieht. Dies forderte CVP-Vertreterin Muriel Jeisy-Strub in einer dringlichen Motion, die das Gemeindeparlament klar überwiesen hat. Die Starrkirch-Wiler Bevölkerung hingegen soll laut Stadtrat ohne Krematorium in Olten nicht mehr von reduzierten Tarifen profitieren, was in der Antwort zu einer dringlichen Interpellation dargelegt wird. In den vergangenen zehn Jahren wurden 107 Verstorbene aus Starrkirch-Wil in Olten kremiert, was die Stadt wegen des reduzierten Tarifs mit 26750 Franken subventionierte.

7. Wie ist die Haltung der Parteien?

Im Gemeindeparlament hat eine Zweidrittelmehrheit von 26 zu 13 Stimmen die Stilllegung des Krematoriums gutgeheissen und ist somit dem Antrag des Stadtrats gefolgt. Auf die Abstimmung vom 25. April hin haben einige Parteien zum Teil noch eine separate Parole gefasst. Eine Stilllegung befürworten «mit einer knappen Mehrheit» die SP, die Grünen, Olten jetzt!, die CVP, die Junge SP, die GLP und die EVP. Keine Haltung hat die FDP, welche die Entscheidung «in dieser emotionalen Frage» den Wählerinnen und Wählern überlasst. Für das Referendum und damit für eine Erneuerung des Krematoriums sind von den Parteien einzig die SVP.

8. Was sagen die Bestattungsfirmen zur geplanten Schliessung?

Die vier Bestattungsunternehmen haben in einem Inserat, das in dieser Woche in dieser Zeitung erschienen ist, klargemacht, dass sie für den Erhalt des Krematoriums sind. Stellvertretend schreibt Geschäftsführer Oscar Gerber der gleichnamigen Bestattungsfirma auf Anfrage: «Ich bin klar gegen eine Stilllegung des Krematoriums. Dies einerseits, weil unsere Wege für die Überführung der Särge und Urnen um einiges länger wären und wir somit weniger flexibel. Anderseits haben meine bisherigen Gespräche mit Angehörigen ergeben, dass diese gegen eine Stilllegung sind. Wenn nicht mehr in Olten kremiert werden kann, sind die Abläufe um einiges komplizierter.» Zudem würde es für die Angehörigen teurer, «weil die Überführung des Sarges nach Aarau oder Langenthal höhere Kosten verursacht, da deutlich mehr Zeit beansprucht wird als beispielsweise bei einer Überführung vom Spital Olten auf den Friedhof Meisenhard». Dasselbe sei auch bei einer Abholung der Urne der Fall. Zudem würden die Aufwendungen auch für Gemeinden steigen: Sie haben für die Bestattungskosten von verstorbenen Einwohnerinnen und Einwohnern aufzukommen, wenn die Person etwa keine Angehörigen hatte.

9. Ein Teil des Meisenhard-Friedhofs steht auf Gemeindeboden vom Starrkirch-Wil. In einem Vertrag aus dem Jahr 1964 hat die Gemeinde mit Olten im Gegenzug vereinbart, dass deren Einwohnerinnen und Einwohner zur Hälfte des auswärtigen Tarifs kremiert werden dürfen. Wie ist die Haltung der Gemeinde Starrkirch-Wil zur Abstimmung?

«Wir würden es begrüssen, wenn das Krematorium weitergeführt würde, weil die meisten Verstorbenen aus Starrkirch-Wil sich in Olten kremieren lassen», sagt Gemeindepräsident Christian Bachofner auf Anfrage. Die Wege seien kürzer und deswegen wohl auch die Kosten günstiger. Diese Argumentation habe zuerst einmal gar nichts mit dem Vertrag zu tun. «Würde das Krematorium stillgelegt, müssten wir mit der Stadt Olten schauen, was dies im Zusammenhang mit dem Vertrag bedeutet.» Der Oltner Stadtrat ist der Ansicht, dass «der Vertrag von 1964 die Stadt Olten nicht verpflichtet, einen eigenen Verbrennungsofen zu betreiben», wie es in einer Antwort zu einer dringlichen Interpellation der SVP-Vertreterin Ursula Rüegg zum Thema heisst. Mit dem Vertrag werde nicht die Nutzung des Krematoriums geregelt, sondern die Nutzung des der Stadt gehörenden Landes auf dem Gemeindebann von Starrkirch-Wil als Friedhof. Der Vertrag könne daher auch bei einer Stilllegung des Verbrennungsofens eingehalten werden. Ein Vertragsausstieg sei aktuell nicht vorgesehen, der Vertrag weiterhin gültig, so der Stadtrat.