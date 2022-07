Rickenbach: Eine App zur Solaranlage überwacht Stromverbrauch

Solarenergie in der Region Mit der neuen Solaranlage überwacht die Familie Joss aus Rickenbach ihren Stromverbrauch via App Vor knapp einem Jahr installierten Thomas und Manuela Joss aus Rickenbach eine Solaranlage aufs Dach ihres Einfamilienhauses, inklusive Batterie. Über die grössten Stromfresser im Haushalt wissen sie nun Bescheid. Rahel Künzler Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

Dank ihrer Solaranlage wissen Manuela und Thomas genau Bescheid, welches Elektrogerät wie viel Strom braucht. Bruno Kissling

Das «Zubehör» der neuen Solaranlage von Manuela und Thomas Joss - der Wechselrichter und die Batterie – wirken erstaunlich schlank im Vergleich zum grossen Öltank, der fast die Hälfte des Kellerraumes einnimmt. Die Batterie erinnert an einen Schuhschrank, ist aber wesentlich schmaler.

In ihrem Wohnquartier in Rickenbach sind die Joss’ die Einzigen mit einer Solaranlage. Der ältere Sohn habe den Vorschlag gemacht, als sich die Sanierung des über 20-jährigen Daches abzeichnete, sagt Manuela Joss. An der eigenen Solaranlage reizte das Ehepaar vor allem, dass sie dadurch die Herkunft ihres Stroms kennen. Thomas Joss sagt:

«Letztlich weiss man ja nie, ob der Mix aus der Steckdose nicht auch noch deutschen Kohlestrom enthält.»

Geplant war, die Anlage bereits im Frühling 2021 in Betrieb zu nehmen. Die Montage verzögerte sich jedoch um rund ein halbes Jahr, weil die Solarpanels coronabedingt nicht lieferbar waren. Schliesslich wollten die Joss' nicht länger warten und sind auf ein alternatives Modell ausgewichen.

App zeigt Stromverbrauch in Echtzeit

Für das all-inclusive-Paket ihrer Solaranlage zahlten sie rund 40'000 Franken, 10'000 Franken davon für die Batterie. Eine grosse Investition. «Wir gönnen uns sonst nicht viel, fahren zum Beispiel nicht weit weg in die Ferien», so Manuela Joss. Die geschätzte Amortisationszeit ihrer Anlage weiss das Paar nicht auswendig.

Seit der Montage der Solaranlage haben die Joss' dafür umso mehr über ihren Stromverbrauch gelernt. Sie können diesen nun nämlich in Echtzeit auf einer App verfolgen. Eine grüne Kurve zeigt den Ladestand der Batterie, eine blaue Kurve den Stromverbrauch. Thomas Joss kann fast jeden Ausschlag dem entsprechenden Elektrogerät zuordnen.

Thomas Joss zeigt den Stromverbrauch, wie er sich auf der App präsentiert. An Sonnentagen ist die Batterie oft schon vor 10 Uhr vollständig geladen. Bruno Kissling

Der grösste Stromfresser im Haushalt: der Boiler. Fast vier Kilowattstunden braucht er, um das Wasser auf 60 Grad aufzuheizen. Daneben würden der Herd und der Backofen am meisten Energie verbrauchen, so Thomas Joss. Die Waschmaschine und den Geschirrspüler lässt Manuela Joss nun tagsüber laufen. Deren Verbrauch falle aber viel weniger ins Gewicht.

An einem sonnigen Tag sei die Batterie bereits vor 10 Uhr morgens gefüllt. Je nach dem wie lange der Fernseher läuft oder der Sohn gamt, leere sie sich schon vor oder erst nach Mitternacht.

