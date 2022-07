Kirchgemeinde Olten: So wollen sich die Reformierten reformieren

Neuausrichtung Die Friedenskirche abstossen, die Pauluskirche als gestärktes Gemeindezentrum: So wollen sich die Oltner Reformierten reformieren Sinkende Steuereinnahmen wegen Mitgliederschwund, hoher Investitionsbedarf bei den Liegenschaften, abnehmende Beiträge aus dem Finanzausgleich: Die finanziellen Aussichten für die Oltner Reformierten sind alles andere als rosig. Die Kirchgemeinde will sich auf neue Beine stellen: nicht nur finanziell, sondern auch inhaltlich. Fabian Muster Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

Sinnbildlich für den Zustand der Reformierten in der Schweiz: eine leere Pauluskirche in Olten. Patrick Lüthy/ IMAGOpress

Den Gang in die Kirche nimmt ein Grossteil der Bevölkerung heutzutage immer seltener auf sich. Vor allem in den vergangenen 50 Jahren hat sich die Zugehörigkeit zu den Religionen stark verändert: Waren 1970 noch 97 Prozent aller Schweizerinnen und Schweizer entweder römisch-katholisch oder evangelisch-reformiert, so gehören heute nur noch 56 Prozent der Bevölkerung einer der beiden Landeskirchen an (Zahlen von 2020 des Bundesamtes für Statistik).

Vor allem die Reformierten mussten einen Aderlass hinnehmen: Zählten sich 1970 noch 49 Prozent dazu, so sind es heute noch deren 22 Prozent. Die Mitgliederzahlen haben sich damit mehr als halbiert. Im gleichen Zeitraum ist der Anteil der Konfessionslosen von 1 auf 31 Prozent gestiegen.

Martin Vogler, Leiter der Projektgruppe Zukunftskirche Olten. fmu

Martin Vogler kennt diese Zahlen gut. Sie sind der Hauptgrund, wieso der reformierte Oltner Kirchgemeinderat den Dulliker gebeten hat, die Leitung der Projektgruppe Zukunftskirche Olten zu übernehmen. Zusammen mit einem extern engagierten Berater soll der 71-jährige frühere Direktor einer Stiftung den Reformierten mit derzeit noch rund 7900 Mitgliedern Vorschläge machen, wie sie sich reformieren müssen.

Die nackten Zahlen verheissen nichts Gutes: Allein in den vergangenen 20 Jahren hat die Kirchgemeinde einen Drittel der Mitglieder verloren. Die Steuereinnahmen gehen dementsprechend zurück; laut Finanzplan sinken die Erträge in den nächsten Jahren von heute 4,5 Millionen auf 3,75 Millionen. Gleichzeitig stehen Investitionen in die eigenen Gebäude an von 3,5 Millionen Franken. Nicht zuletzt erhalten die Kirchgemeinden mit dem neuen Finanzausgleich weniger Geld: Die Oltner Reformierten müssen seit 2020 auf 300'000 Franken jährlich verzichten. Dass hier die Rechnung bald einmal nicht mehr aufgeht, ist klar. «Die Kirchgemeinde will handeln, aber nicht einfach sparen», sagt Vogler.

Erste Sparmassnahmen wurden schon umgesetzt

Um die Mitglieder mit ins Boot zu holen und neue Ideen zusammenzutragen, hat die Kirchgemeinde eine Zukunftswerkstatt organisiert: Vergangenen Mai steckten 90 Personen – auch Nichtmitglieder und den Reformierten nahestehenden Personen – die Köpfe zusammen: Diskutiert wurde, wie die Kirche im Jahr 2035 aussehen könnte und mögliche Umsetzungsschritte dazu. Diverse Arbeitsgruppen wurden zur Vertiefung der Debatte gegründet. Zugleich konnten die Mitglieder in einer Umfrage kundtun, wie sie möglichen Veränderungen gegenüberstehen. Das Resultat: Eine Mehrheit ist für Anpassungen bei der Organisation oder bei der Nutzung von Gebäuden zu haben.

Die ersten Massnahmen wurden bereits umgesetzt: Mitarbeitende, die von sich aus gekündigt haben, werden teilweise nicht mehr ersetzt. «Niemand soll entlassen werden», sagt Vogler. So haben die Oltner Reformierten mit 13 politischen Gemeinden bisher 160 Stellenprozente gespart – unter anderem wurde so eine Pfarrstelle abgebaut. Das erleichtert das Budget jährlich um 280'000 Franken. Zudem sollen Angestellte vermehrt kirchgemeindeweit tätig sein und nicht mehr nur in einem der vier bestehenden Pfarrkreise. Vogler sagt:

«Wir müssen das Gärtlidenken überwinden.»

Erstmals wurde beispielsweise ein gemeinsamer Gottesdienstplan für die gesamte Kirchgemeinde fürs Jahr 2023 erarbeitet. Die Mitarbeitenden in der Kirchgemeinde sollen ihre Arbeit nach Talent-Schwerpunkten koordinieren, was nach neuen Organisationsformen ruft. Trotzdem soll, so betont Vogler, wichtige Beziehungsarbeit wie etwa die Seelsorge, die Arbeit mit Familien sowie Seniorinnen und Senioren weiterhin vor Ort in den Gemeinden und Pfarrkreisen stattfinden.

Credo: Primär in Menschen, nicht Liegenschaften investieren

Eine Herausforderung für die Kirchgemeinde sind inzwischen die zahlreichen Liegenschaften von Hägendorf bis Walterswil. Einige Gebäude sind in die Jahre gekommen und werden für den kirchlichen Alltag weniger gebraucht. Vermehrte Vermietungen, Umnutzungen, Verkäufe oder gar Abrisse von Gebäuden kommen infrage. Dies, weil die nötigen Investitionen nicht mehr mit den Steuereinnahmen gedeckt werden können, da diese den laufenden Betrieb finanzieren. «Wir wollen primär in Menschen investieren», sagt Vogler. Derzeit beträgt das Eigenkapital der Kirchgemeinde noch 1,35 Millionen Franken. Damit lassen sich keine grosse Sprünge machen.

Die Pauluskirche soll als Gemeindezentrum der Oltner Reformierten gestärkt werden. Patrick Lüthy/ IMAGOpress

In der Friedenskirche auf der rechten und der Pauluskirche auf der linken Oltner Stadtseite warten die grössten Investitionsbrocken von bis zu 2,7 Millionen Franken auf die Kirchgemeinde. Daher denken die Reformierten über Alternativen nach. Die 1969 eingeweihte und vielseitig nutzbare Pauluskirche soll Zentrum des kirchlichen Alltags bleiben und fürs Gemeindeleben stärker genutzt werden. Eine Teil-Sanierung der Fassade und ein Heizungsersatz stehen dort an.

Die Friedenskirche in Olten hingegen wollen die Reformierten umnutzen oder gar abstossen. Patrick Lüthy/ IMAGOpress

Die markante Friedenskirche auf der Anhöhe der Engelbergstrasse hingegen könnte das erste Opfer des reformierten Sparwillens werden. So will es Vogler aber nicht verstanden wissen: Man verfolge einen innovativen Ansatz, der an der Zukunftswerkstatt vergangenen Mai grosse Unterstützung fand. Eine Projektgruppe denkt laut darüber nach, das Gotteshaus zu einem Begegnungszentrum umzunutzen, das von verschiedenen Gruppierungen gemietet oder gar betrieben werden kann.

«Wir wollen das Gebäude als Wahrzeichen wenn möglich erhalten, aber gleichzeitig müssen wir dem gesellschaftlichen Wandel Rechnung tragen.»

Angestrebt werde eine Nutzung, die finanziell selbsttragend sei.

«Haus zur Heimat» zeigt Interesse am Grundstück

Geschäftsführer Marco Petruzzi. Urshub / OLT

Doch auch ein Verkauf respektive ein Abriss des Ende der 1920er-Jahren erbauten Gebäudes ist aus Gründen der finanziellen Tragbarkeit noch nicht vom Tisch. Das benachbarte Alters- und Pflegeheim Haus zur Heimat hat Interesse am Grundstück gezeigt, falls ein Rückbau möglich wäre. Man habe mit der Kirchgemeinde unverbindlich über Möglichkeiten gesprochen, schreibt Geschäftsführer Marco Petruzzi auf Anfrage. Die Stadt Olten müsste mit einer anderen Nutzung einverstanden sein. Erste Gespräche hätten stattgefunden. Der Trägerverein könnte sich vorstellen, das Grundstück zu nutzen, um sein Projekt von einem Pflegezentrum mit betreuten Alterswohnungen zu realisieren, das seit der Rückweisung in Rickenbach vor fünf Jahren ins Stocken geraten ist. Ein mögliches Hindernis für den Abriss: Zwar nicht das Gebäude, aber die Orgel in der Friedenskirche steht unter Schutz.

Das Alters- und Pflegeheim Haus zur Heimat steht in Sichtweite zur Friedenskirche. Bruno Kissling

Versilbern könnte die Kirchgemeinde zudem das Bauland, das diese in Olten, Wangen bei Olten, Hägendorf und Walterswil rund um die eigenen Liegenschaften besitzt. Dort wäre auch die Erstellung von Neubauten möglich, um mit der erzielten Rendite die wegfallenden Steuereinnahmen zu kompensieren. Dazu sind Umzonungen notwendig – die Kirchgemeinde hofft auf die Unterstützung der Politik.

Die Kirchgemeinde will sich auch inhaltlich neu aufstellen

Doch die Kirchgemeinde muss nicht nur finanziell vorsorgen, sondern möchte auch inhaltlich und kommunikativ anders auftreten. Martin Vogler spricht davon, dass die Reformierten sich weg von der Versorgungskirche hin zu einer Beteiligungskirche ausrichten müssten. Das Gemeindeleben soll konkreter auf den Alltag der engagierten aber auch kirchendistanzierten Mitglieder fokussiert, deren Freuden und Leiden stärker thematisiert werden. Bisherige Angebote will man überprüfen; die Freiwilligenarbeit soll attraktiver werden.

Auch die Kommunikation der eigenen Angebote, die bisher jeder Pfarrkreis für sich managt, soll besser koordiniert werden. Das heisst: Die Reformierten wollen die vom Mitgliederschwund aufgezwungenen Sparübungen auch als Chance nutzen, um für die Menschen als Kirche attraktiver zu werden. Vogler sagt:

«Wir wollen aus dem Transformationsprozess gestärkt hervorgehen.»

Für die nächsten Massnahmen will der Kirchgemeinderat die Zustimmung der Mitglieder bei einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung Ende August abholen. Dort soll etwa entschieden werden, welche Optionen bei der Friedenskirche in Olten geprüft werden sollen.

