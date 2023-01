Skepsis aus Olten Stadtrat wehrt sich gegen die Durchleitung des Dünnern-Hochwassers auf städtische Kosten Höher zu legende Brücken, Mauererhöhungen, verhinderte Gebietsentwicklung: Dies alles und mehr droht Olten, tritt ein Dünnern-Hochwasser ohne Rückhalteräume im Gäu ein. Die Oltner Exekutive bevorzugt eine andere Lösung als der Kanton. Urs Huber Jetzt kommentieren 26.01.2023, 12.00 Uhr

Dünnern-Hochwasser bei der Einmündung in die Aare am 15. Juli 2021. Bruno Kissling

So dezidierte Stellungnahmen aus dem Oltner Stadthaus sind doch eher selten. Die aktuellste: Der Stadtrat wehrt sich mit allem Nachdruck gegen die Praxis, wie sie die laufende Teilrevision des kantonalen Richtplans vorsieht. Das Durchleiten des Dünnern-Hochwassers direkt nach Olten, ohne Rückhaltung im Gäu, wird als «unverträglich mit dem Ortsbild erachtet», wie die Stadtkanzlei in einer Medienmitteilung festhält.

Eine Mauererhöhung von bis zu 1,7 Metern im Raum Schützenmatte würde erforderlich, die dort geplante Gebietsentwicklung damit verunmöglicht. «Mit dieser Variante wäre eine grosse Zahl der Brücken inklusive Werkleitungen im betroffenen Raum zu ersetzen», betont der Stadtrat im Rahmen der laufenden Anhörung der Gemeinden.

Klar: Die Abflusskapazität entspricht nicht den Anforderungen

Unbestritten ist, dass Abflusskapazität und Gestaltung der Dünnern nicht den heutigen Anforderungen entsprechen: Siedlungen, Gewerbe- und Industrieanlagen sind vor einem 100-jährigen Hochwasser zu schützen. Der Kanton setzt in seinem Entwurf für die Teilrevision des kantonalen Richtplans auf die Variante «Ausbauen und Aufwerten», das heisst eine umfassende Kapazitätserweiterung der Dünnern auf dem gesamten Streckenabschnitt.

Alternative wäre das Szenario «Rückhalten und Aufwerten», das auf Rückhaltebecken im Gäu setzt, wo die bei Hochwasser entstehenden Schäden weniger Auswirkungen auf die Infrastruktur hätten als im verdichteten Siedlungsgebiet in der Agglomeration Olten. «Alle modernen Forschungen fördern das Rückhalten und ein verzögertes Ableiten, mit dem Probleme im Unterlauf von Bächen und Flüssen reduziert werden», meint der Stadtrat.

Hochwasserereignisse der Aare und der Dünnern müssten auch berücksichtigt werden. Hochwasser Dünnern beim Einfluss in die Aare Höhe Badi am 15. Juli 2021. Bruno Kissling

Er weist zudem darauf hin, dass die untersten 500 Meter der Dünnern auch durch den Wasserstand der Aare beeinflusst würden. Hochwasserereignisse der Aare und der Dünnern müssten auch berücksichtigt werden. «Ein Konzept für einen integralen Hochwasserschutz der Oltner Schützenmatte unter Berücksichtigung beider Extreme liegt aber bisher nicht vor», so der Stadtrat.

Mauererhöhungen bis 1,7 Meter

Das Szenario «Ausbauen und Aufwerten» erfordert zusätzliche Schutzmauern oder die Erhöhung bestehender Schutzbauten und Querungen. Die Erhöhungen betreffen auf dem Platz Olten sechs Brücken und Stege, sechs Mauerabschnitte und drei Gebäude und betragen bei den meisten Objekten zwischen 40 Zentimeter und einem Meter.

Altstadt, Kernzonen und Quartiereinheiten der Stadt Olten sind im Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (Isos) mit dem höchsten Erhaltungsziel A qualifiziert. Hochwasser am 13. Juli 2021. Bruno Kissling

Der Fussgängersteg Schützenmatte und die Querung Leberngasse müssten um 1,1 Meter angehoben werden; im Abschnitt zwischen Hammerallee und Leberngasse würden die erforderlichen Mauererhöhungen gar 1,7 Meter betragen.

Altstadt, Kernzonen und Quartiereinheiten der Stadt Olten sind im Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (Isos) mit dem höchsten Erhaltungsziel A qualifiziert. Die «Lösungsansätze», wie sie vom Kanton aufgezeigt würden, genügten diesen Ansprüchen an einen attraktiven Stadtraum nicht, so der Stadtrat; so müsste voraussichtlich der gesamte Salzhüsliweg höher gelegt werden – dies auf Kosten der Gärten der angrenzenden, geschützten Liegenschaften.

Räumliches Leitbild: Schützenmatte gefährdet

«Mauererhöhungen auf beiden Uferseiten der Dünnern wären ferner unverträglich mit dem räumlichen Leitbild der Stadt Olten für die Schützenmatte mit vorgesehener Öffnung zum südlichen Dünnern-Ufer», so der Stadtrat weiter.

Die Variante «Rückhalten und Aufwerten» kommt gemäss Stadtrat um 30 Millionen Franken günstiger als das nun beabsichtigte «Durchleiten». Beim «Durchleiten» müssten 46 von 55 Brücken mit Werkleitungen im Betrachtungsperimeter ersetzt werden; beim Szenario «Rückhalten» hingegen deren 28.

Velonetzplan: Masterplan Velo abwarten

Was die Festsetzungen zum kantonalen Velonetzplan angeht, kritisiert der Stadtrat, dass er bei deren Erarbeitung nicht beigezogen worden sei. Das, obwohl hoher Abstimmungsbedarf mit dem Masterplan Velo bestehe, den die Stadt Olten derzeit erarbeite. Er beantragt daher, die Festsetzungen im Raum Olten bis zum Vorliegen des Masterplans Velo Ende 2023 zurückzustellen.

