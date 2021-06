Oltner Musiker singt für guten Zweck

Olten Oltner Musiker Jean-Marc Viller singt mit Marc Storace und Co. für einen guten Zweck Der Oltner Jean-Marc Viller hat mit Musikkoryphäen eine Pop-Rock-Ballade für seine kranke Partnerin aufgenommen. Gleichzeitig hat er auch eine Stiftung gegründet. Denise Donatsch 12.06.2021, 05.00 Uhr

Marc Storace (links) und Freda Goodlett an der Arbeit am Studiomikrofon im New Sound Studio in Pfäffikon SZ. zvg

Gänsehaut ist garantiert, wenn der Oltner Musiker Jean-Marc Viller, Krokus-Sänger Marc Storace, Mark Fox, Sänger von Shakra, und Sängerin Freda Goodlett voller Hingabe die Zeilen zu Villers neuem Song «Wonder Why» zum Besten geben.

Die Single, die kommenden Montag, am 14. Juni, veröffentlicht wird, ist die erste Aktion im Zusammenhang mit der von Viller gegründeten Stiftung «Fight Against Pain»; eine Stiftung, die von Polyarthritis und Psoriasisarthritis betroffene Menschen mannigfaltig unterstützen will.

Unsichtbare Schmerzen, Einschränkungen in allen Lebensbereichen und eine stark verminderte Lebensqualität bringen rheumatische Erkrankungen mit sich. Treffen kann es Personen jeden Alters. Diese Menschen sollen durch die Stiftung künftig in ihrem Alltag entlastet werden; durch für sie getätigte Einkäufe, Autofahrten, Begleitung zu Arztbesuchen und vieles mehr.

Start für Projekt bereits vor drei Jahren

Beweggrund für Viller, diesen Schritt zu gehen und eine Stiftung zu gründen, war das jahrelange Leiden seiner Partnerin gekoppelt mit seiner Hilflosigkeit, etwas gegen ihre chronischen Schmerzen tun zu können. «Ich finde oftmals keine Worte mehr für das, was meine Partnerin durchmachen muss.» Er könne da sein für sie, aber das Leiden könne er ihr nicht abnehmen. Diese Machtlosigkeit habe ihn dazu angetrieben, einen Song über das Erlebte zu schreiben, auch um den schweizweit rund 300'000 von dieser Krankheit Schwerbetroffenen eine Stimme zu geben.

Der Startschuss für das Projekt fiel bereits vor drei Jahren. Viller war damals zum Riverside Open-Air in Aarburg eingeladen und traf dort im Backstagebereich seine beiden alten Freunde Mark Fox und Marc Storace.

«Als ich ihnen meinen gerade eben komponierten Song vorspielte, waren beide begeistert.»

Auch die Thematik des Songs – die unsichtbare Krankheit Polyarthritis – habe es den beiden internationalen Musikgrössen sofort angetan. So wurde beschlossen, dass aus «Jean-Marc Viller» (JMV), «Jean-Marc Viller & Friends» (JMV & Friends) werden soll.

Von diesem spontanen Startpunkt an wurde Viller jedoch noch mit einigen weiteren Herausforderungen konfrontiert, die es erst zu meistern galt, bevor das Projekt zum Abschluss gebracht werden konnte. «Die Kommunikation mit den Plattenfirmen lief alles andere als rund und ich wartete über ein Jahr auf eine Antwort.»

Auch seine Eltern seien in dieser sonst schon sehr anspruchsvollen Zeit schwer erkrankt und verstorben. Zusätzlich kam der Kulturlockdown dazu, mit dem alle geplanten Konzerte wegfielen. Wegen all dieser Erlebnisse geriet Viller in eine depressive Phase und musste sich erst einmal davon erholen.

Positive Vibes sind dem Song anzuhören

Das Projekt geriet dennoch nie aus seinem Fokus. Viel zu gut und zu positiv war die Arbeit mit den Mitsingenden, den Musikerinnen und Musikern und dem stattlichen Chor während der Aufnahmetage im New Sound Studio in Schwyzer Pfäffikon, sagt Viller.

«Die positiven Vibes, die während der Aufnahmesessions in der Luft lagen, waren einfach der Wahnsinn.»

Dem Charity-Song sind diese positiven Vibes unschwer anzuhören. Auch das emotionale Video zu «Wonder Why» ist ein Genuss für Auge und Ohr – die Stimmen der vier Leadsingenden oberste Liga.

Die Initialzündung, um das Projekt endlich unter Dach und Fach zu bringen, passierte bei einer Zigarette am Fenster. «Ich hatte es satt, auf bessere Zeiten zu warten.» Deshalb postete er noch an diesem Abend auf Facebook den 14. Juni 2021 als Veröffentlichungs-Datum für die Single. Dies in erster Linie, um sich selbst eine Frist zu setzen.

Stehend v.l.n.r. : Brigitte Caviezel, Freda Goodlett, Mimmo Pisino, Tommy Vetterli, Marc Storace, Jürg Theiler, Isabelle Loosli, Jean-Marc Viller, Ralph Güntlisberger, Mathias Hochuli, Simone Christinat, Simon Jäger, Jasmin Schmid unten: v.l.n.r. : Mark Fox, Mark Sweeney, Shanty Wyser, Stefano St. Paolucci, Gilberto Melendez Bild: Zvg

Auch beim Projekt mitgewirkt hat – neben vielen anderen – Shanky Wyser aus Olten. Er spielte für die Produktion die Hammondorgel ein. Die Oltner Musikerinnen und Sängerinnen Dominique Trautweiler und Elian Zeitel sowie der Oltner Musiker Elias von Arx waren als Teil des Chores ebenfalls mit dabei. Mit Blick auf den nahenden 14. Juni verspürt Jean-Marc Viller vor allem eines: Erleichterung, dass das «Kind» endlich geboren ist.

Hinweis Die Single und weitere Artikel zum Song «Wonder Why» sind erhältlich auf der Website www.fightagainstpain.ch.