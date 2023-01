Olten: Veloverkehr bei Bahnhofsbrücke führt zu Missverständnissen

Signalisation Darf man jetzt oder darf man nicht? Der Veloweg auf der Oltner Bahnhofbrücke führt immer wieder zu Missverständnissen Die Signalisation am Boden sollte Klarheit verschaffen: Velofahrende dürfen vom Stadttheater her über die Bahnhofbrücke fahren, um am Brückenkopf das Velo abzustellen. Doch der Rückweg sieht etwas anders aus und führt dazu, dass die Verkehrsregeln teilweise missachtet werden. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 18.01.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Über die Bahnhofbrücke zum Veloparking: Danach ist Endstation für Velofahrende; auf dem Rückweg sollten sie dann vom Velo steigen. Bruno Kissling

Wer vom Stadttheater aus mit dem Velo auf die Oltner Bahnhofbrücke fährt, um anschliessend das Velo nach dem Brückenkopf zu parkieren, verhält sich ordnungsgemäss. Wie sieht es aber aus, wenn man mit dem Velo auf gleichem Weg wieder zurückfahren will? Darf man das?

Gehen wir einen Schritt zurück: Wie sieht die Signalisation bei der Auffahrt auf die Bahnhofbrücke aus? Auf dem Trottoir wird ein Rad- und Fussweg mit getrennten Verkehrsflächen für diejenigen signalisiert, die ihr Velo nach der Brücke abstellen wollen. Die verbindliche Signalisation erfolgt also auf dem Boden, ein Verkehrsschild fehlt.

Lukas Müllegg, Bereichsleiter Verkehr der Stadt Olten, bestätigt dies und sagt: «Aufgrund der Markierung am Boden ist das Fahren mit dem Velo nur vom Stadttheater in Richtung Velostation erlaubt.» Man darf also doch nicht.

Auf dem Radweg kann es eng werden

Wie Müllegg weiter ausführt, sei auch der Veloweg zu wenig breit, damit zwei Personen auf dem Velo sich kreuzen könnten. Dann müsse man ausweichen. Doch da kommt schon das nächste Problem: Denn neben den Zweiradfahrenden wird das Trottoir auch vom Fussverkehr benutzt. Dieser Streifen ist im Vergleich zur Velomarkierung deutlich breiter. Trotzdem wird dieser hin und wieder von Velofahrerinnen und Velofahrer befahren.

Auf der falschen Spur: ein Velofahrer auf dem Fussweg. Bruno Kissling

Wie müssten sich Velofahrende also ordnungsgemäss auf der Bahnhofbrücke verhalten, wenn sie wieder in Richtung Stadttheater wollen? Die Devise ist eigentlich: absteigen und das Velo bis zum Stadttheater stossen; dann über den Fussgängerstreifen und in die entsprechende Fahrtrichtung einspuren, damit niemand gefährdet wird.

Müllegg weiss, dass die Verkehrssituation derzeit umständlich ist. Denn die ist den aktuellen Arbeiten am Postplatz geschuldet: Vor der Umgestaltung konnte man zum Postplatz fahren und beim Lichtsignal eine 180-Grad-Wendung machen und so zurückfahren. Oder man fuhr über die Holzbrücke, um direkt in die Innenstadt zu gelangen. Und heute weist eine Sackgasse vor der Brücke in Richtung Bahnhof die Verkehrsteilnehmenden darauf hin: Die Fahrt endet beim Veloparking.

Vor dem Bahnhof können die Velos abgestellt werden. Bruno Kissling

Man drückt derzeit ein Auge zu

Bis die Arbeiten beim Postplatz fertig seien, lasse sich das Problem kaum anders lösen. Solange Velofahrenden und Fussgängerinnen und Fussgängern nichts passiere, lasse man es aus «Goodwill» zu, sagt Müllegg. Denn es sei die Minderheit, die sich nicht an die Verkehrsregeln halten würde.

Martin Wey, ehemaliger Stadtpräsident. Bruno Kissling

Der ehemalige Stadtpräsident Martin Wey ist auch von der aktuellen Verkehrslage betroffen. Bei der Rückfahrt sei auch er quasi aus praktischen Gründen als «Falschfahrer» unterwegs. Aber für ihn ist klar: Wenn es auf dem Rad- und Fussweg eng werde, steige er ab oder mache einem entgegenfahrendem Velo Platz. Denn man solle Rücksicht aufeinander nehmen.

Nach Lukas Müllegg könne man sich aber auch überlegen, den Weg als Einbahn zu signalisieren. Sobald der Postplatz aber fertig umgestaltet sei, werde sich das Verkehrsregime ändern. Auf Anfrage konnte die Kantonspolizei innert nützlicher Frist keine Auskunft zur Situation geben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen