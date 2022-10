Olten: Schützi sorgt künftig auch für Jugendkultur

Olten Nina Knapp will auch für Jugendkultur sorgen – Die Schützi soll ein Lokal für alle Altersgruppen sein Seit einem halben Jahr ist Nina Knapp Geschäftsleiterin der Oltner Schützi. Die junge 26-jährige Frau hat sich bereits in der Branche etabliert. Und sie hat noch vieles vor. Jan Fedeli Jetzt kommentieren 24.10.2022, 05.00 Uhr

Nina Knapp in der neu gemachten Künstlergarderobe in der Oltner Schützi. Bruno Kissling

«Das Schönste an meinem Beruf sind die Begegnungen mit Menschen unterschiedlichster Art», erzählt Nina Knapp und strahlt dabei. Seit einem halben Jahr führt die junge Frau die Schützi als Geschäftsführerin. Vor mehr als einem Jahr noch mit Unterstützung ihres Vaters und ehemaligen Leiters Thomas Knapp gestartet, ist sie nun die alleinige Chefin des Kulturzentrums in Olten. An ihrer Tätigkeit schätzt Knapp unter anderem die grosse Vielseitigkeit: Kein Tag ist gleich wie der andere.