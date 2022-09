Buchfestival Olten:Sibylle Berg gewinnt Dreitannen-Literaturpreis

Buchfestival Olten Schweizer Autorin Sibylle Berg erhält den Dreitannen-Literaturpreis – Regionale gehen diesmal leer aus Die Autorin Sibylle Berg wird am Buchfestival Olten für ihre Bücher ausgezeichnet, die zum Denken und Diskutieren anregen. Regionales Schaffen wird diesmal nicht berücksichtigt. Festivalleiter Alex Summermatter erklärt warum. 05.09.2022, 12.14 Uhr

Die Autorin Sibylle Berg erhält den diesjährigen Dreitannen- Literaturpreis. zvg

Bereits zum dritten Mal wird am diesjährigen Buchfestival Olten dank der «Hans und Beatrice Maurer-Billeter-Stiftung» zwei Buchpreise vergeben. Der Dreitannen-Literaturpreis erhält in diesem Jahr die Schweizer Schriftstellerin und Dramatikerin Sibylle Berg, wie es in einer Mitteilung heisst. In ihrer aktuellen Roman-Trilogie «GRM» und «RCE» setze sich Berg mit dem Tech-Kapitalismus auseinander und zeige ein düsteres Bild der Zukunft. «Ihre Bücher polarisieren und faszinieren, analysieren und erklären.» Das Empfinden überlasse sie aber dem Lesenden und lade dabei zum Denken und Diskutieren ein.

Mit dem Dreitannen-Ehrenpreis wird 2022 der Lektor, Publizist und Dozent Hans ten Doornkaat ausgezeichnet. Der 70-Jährige habe sich zeit seines Lebens mit dem Bilderbuch auseinandergesetzt und als Leiter des Atlantis-Verlages nicht nur zahlreiche Publikationen lektoriert, sondern die Buchschaffenden auch bei der Entstehung ihrer Werke inspiriert und eng begleitet, heisst es in der Mitteilung. «Er ist ein Glücksfall für die Schweizer Kinderbuchszene und hat diese stark geprägt.»

In diesem Jahr nicht berücksichtigt wird das regionale Schaffen, wie dies in den beiden ersten Jahren mit der Vergabe vom Literaturpreis an Pedro Lenz im 2021 und den Förderpreis an Alexandra von Arx im 2020 noch der Fall war. Auf Anfrage sagt Festivalleiter Alex Summermatter, dass mit den Preisen eine deutschsprachige Autorin oder ein Autor ausgezeichnet werden soll und nicht unbedingt jemand aus der Region berücksichtigt werden müsste. Zudem sei in diesem Jahr kein Förderpreis vergeben worden, sondern ein Ehrenpreis.

Das Programm für das sechste Buchfestival steht fest

Für das sechste Buchfestival, das vom 27. bis 30. Oktober stattfindet, steht das Programm fest. So werden unter anderem Autor Lukas Hartmann, Zeichner und Illustrator Thomas Ott oder auch regionale Vertreter wie die Oltner Autorin Rebekka Salm auftreten.

Wie im vergangenen Jahr erstmals wird es auch 2022 wieder eine Bühne für die unabhängigen kleineren Schweizer Verlage geben. Sie erhalten laut Mitteilung erneut eine Lesebühne und einen speziellen Ausstellungsraum in Form eines Bücherlaufstegs.

Eingaben zum Schreibwettwerb sind noch möglich

Am Buchfestival-Samstag werden zudem die Siegerinnen und Sieger des diesjährigen Schreibwettbewerbs verkündet. Noch bis am 30. September haben Schülerinnen und Schüler, Lernende, Studentinnen und Studenten sowie Privatpersonen die Möglichkeit, einen selbstverfassten Text zu den Schlüsselwörtern «Norden – bitter – Profil» einzureichen und zum Supertext erkoren zu werden. Die Autorin oder der Autor dieses Textes erhält eine Hörstation auf dem Schweizer Schriftstellerweg, gesponsert von Region Olten Tourismus. (otr/fmu)