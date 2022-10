Roland Rötheli: «Das Wilde der Natur gehört ins Bild, nicht ich»

Serie Roland Rötheli sagt: «Das Wilde der Natur gehört ins Bild, nicht ich» Der 68-jährige Roland Rötheli aus Wangen bei Olten hat vor Jahren schon den «Rasenbitz» durch Naturgarten ersetzt. So wurde die Anlage zu seinem Ansichtskartenmotiv. Urs Huber Jetzt kommentieren 10.10.2022, 13.00 Uhr

Es kommt was kommt: Nach diesem Credo lässt Roland Rötheli in seinem Garten der Natur ihren Lauf. Patrick Lüthy

Ein Frosch mit Sonnenbrille speit Wasser ins Biotop, ein paar Meter davon entfernt gurgelt ein Wasserfall in die Tiefe, dazwischen verharrt eine Ente in regloser Stille. «Eine Attrappe», sagt Roland Rötheli. Denn Enten würden, so meint er, dem Leben im Biotop gelegentlich zu Leibe rücken. Und dies will der 68-Jährige verhindern.

Nicht um jeden Preis, aber einen Versuch soll’s allemal wert sein. Da kam ihm der Tipp aus der Bekanntschaft, Entenattrappen würden die richtigen Enten fernhalten, gerade recht.

Ein einfaches Gartenmotto

«Es kommt was kommt.» So umschreibt der pensionierte Betriebsökonom HWV sein Gartencredo. Ein, zweimal im Jahr geht der Mann durch die mit Steinen gespickte Fläche am Hang, an dessen Fuss sich das Biotop befindet. Räumt dort ein bisschen auf. Rittersporn, Margeriten, Akeleien und anderes mehr geben sich in Röthelis Garten die Hand. «Ja, ich kenn’ sie gar nicht alle», sagt er noch.

Roland Rötheli aus Wangen bei Olten Patrick Lüthy

Und rund ums und im Biotop tummeln sich Feuersalamander, Eidechsen, Kröten, Igel. «Selbst eine Ringelnatter hab’ ich schon entdeckt», erklärt der Mann ziemlich begeistert. «Ich bin sonst eher pingelig» Wie er so redet, huscht ein leises Lächeln über sein Gesicht. «Der wilde Garten passt eigentlich gar nicht so sehr zu meinem Naturell», sinniert er. Er sei eher pingelig. Ungenauigkeit könne ihn aus der Fassung bringen, sagt er dann und blickt schon fast herausfordernd über den Brillenrand.

Woher der Sinn für das sich unaufhörlich Ausdehnende?

Mag sein, aber von irgendwo her muss der Sinn für Natur, das Ungebremste, sich unaufhörlich Ausdehnende kommen. «Ja, ja», sagt er dann. Seine Mutter sei auf einem Bauernhof gross geworden, Verwandte hätten früher eine Gärtnerei in Hägendorf geführt. Rötheli lacht. Denn er pflegt nicht bloss Gartenästhetik auf der Südseite des Hauses; im Osten bringt ein Gemüsegarten Salate, Randen, Bohnen, Tomaten, Lauch, Karotten, Erd- und Himbeeren, Kartoffeln, Sellerie oder Chabis hervor.

Nicht etwa im Hochbeet. Davon nimmt Rötheli Abstand. Als ihm ein Kollege dazu riet, war seine Antwort unmissverständlich: «Hochbeet? Wenn ich mich mal nicht mehr bücken mag, dann hör’ ich ganz auf damit.» Punkt. Er schmunzelt.

Seit sieben Jahren im Jodlerklub

Was auch noch auf Röthelis Verbundenheit zur Scholle hindeuten könnte: Der Mann ist seit sieben Jahren Mitglied im Jodlerklub Olten. Seit fünf Jahren gar dessen Präsident. «Ich hatte mit dem Jodeln bis zu jenem Zeitpunkt eigentlich gar nichts am Hut», erklärt er. Aber wie der Zufall so spielt: Bei der Taufe eines Enkelkindes hatte auch der Klub gleichzeitig seinen Auftritt in der Kirche. «Das Gebotene gefiel mir ausnehmend», erinnert sich Rötheli.

Der Wildheit will Rötheli im Garten zum Durchbruch verhelfen. Patrick Lüthy

So fragte er um eine Mitgliedschaft an und wurde, eher als ihm lieb oder geplant war, auch noch zum Präsidenten des Vereins. Ein leidenschaftlicher Gemüsegärtner Wer viel anbaut, muss auch für die Verwertung der Ernte sorgen. Natürlich ist das nicht der Grund, weshalb der Senior auch in Kochklub Marmite eines von noch vier Mitgliedern ist. Seine Kochkünste kommen auch bei Treffen des Jodlerklubs zum Tragen.

Rötheli ist fast eine Person des öffentlichen Lebens. Neben Koch- und Jodlerklub ist der Mann, der im oberen Stock des Restaurant Feldschlösschen in Wangen bei Olten geboren wurde (die Ortshebamme war dort einquartiert) und allein schon deshalb als waschechter Wangner bezeichnet werden kann, auch in der örtlichen Bärenzunft aktiv, unter anderem als Schnitzelbanksänger.

In den Bergen, an den Schwingfesten

Er macht mit im Turnverein und amtete noch als Treiber bei der Jagdgesellschaft Homberg. Ein flottes Programm hat sich da in all den Jahren aufgetürmt. «Nicht alle Engagements sind gleich zeitaufwendig», klärt er auf.

Anders wäre auch nicht zu erklären, dass sich Röthelis gerne in den Bergen aufhalten, ebenso gerne ein Schwingfest besuchen und Roland Rötheli auch gerne Motorrad fährt. Nicht erst seit gestern übrigens. Zuvor nämlich ist er ein Berufsleben lang mit seiner Vespa zum Bahnhof Olten gefahren. Geändert haben sich mittlerweile nur Marke und Hubraum.

Sträucher, Farbe und und wuchernde Wildheit: Bei Roland Rötheli hat alles eine Chance. Patrick Lüthy

«Das Wilde gehört ins Bild», sagt er dann noch beim Fototermin. «Und nicht ich.» Dann aber erbarmt er sich der Situation und lässt den Fotografen seine Arbeit machen.

