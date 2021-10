Serie «Einer für Alle» «Wir wissen nie, was auf uns zukommt»: Aus dem Alltag eines Rettungssanitäters 144. Wer kommt mir zur Hilfe? In unserer Serie «Einer für Alle» stellen wir in loser Reihenfolge jemanden vor, der massgebend zur Region Olten beiträgt. Diese Woche im Porträt: Rettungssanitäter Reto Gut. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 04.10.2021, 05.00 Uhr

«Ich habe mit diesem Beruf schon in der Schule geliebäugelt», sagt Reto Gut. Bruno Kissling

Es ist ein mulmiges Gefühl, wenn die Sirenen durch die Gegend dröhnen. Das schrille Geräusch, dicht gefolgt von einem gelb-blauen Blitz. Oft ist die Ambulanz auch schon wieder weg, bevor man sie richtig wahrgenommen hat. Wenn das Blaulicht seine Signale gibt, ist der 47-jährige Reto Gut mitten im Geschehen.

Seit neun Jahren arbeitet der Rickenbacher als Rettungssanitäter. «Ich habe mit diesem Beruf schon in der Pflegeausbildung geliebäugelt», sagt Gut. Im Jahr 2012 entschied er sich schliesslich, die dreijährige Ausbildung anzupacken. Seither arbeitet Reto Gut mit einem 50 Prozent Pensum als Rettungssanitäter und einem 30 Prozent Pensum als diplomierter Anästhesiepfleger im Kantonsspital Olten. Die beiden Berufe seien sehr verschieden – und doch gut kombinierbar.

Reto Gut weiss nie was auf ihn zukommt

Es ist neun Uhr morgens. Eine ruhige Atmosphäre zieht sich durch das Gebäude der Rettungskräfte. Reto Gut sitzt gelassen am Tisch. Doch das blaue T-Shirt und die gelbe Weste verraten ihn. Es fühlt sich an wie die Ruhe vor dem Sturm. Als liege etwas in der Luft. Hinter den Kulissen ist schon einiges los. «Ein erstes Team ist bereits unterwegs», sagt Gut. Weitere Rettungsfahrzeuge stehen startklar in der Garage. «Sie werden jeden Morgen nach dem Rapport um sieben Uhr kontrolliert und gewartet», sagt der Rettungssanitäter. Wie viele Rettungseinsätze pro Dienst durchgeführt werden, hängt ganz vom Tag ab. Gut fügt an:

«Im Durchschnitt sind es etwa drei oder vier. Es können aber auch einmal sieben sein.»

Dass der Arbeitsalltag nicht klar strukturiert werden kann, gefällt ihm besonders. «Wir wissen nie, was auf uns zukommt», sagt er. Wenn er zum Beispiel einen Termin zum Warentransport abmacht, kommt es häufig vor, dass er genau dann ausrücken muss. «Das ist nicht so schlimm. Wenn wir einen Termin nicht einhalten, wissen ja alle wieso», sagt er. Denn allen ist klar: Die Patientinnen und Patienten kommen immer zuerst.

«Es hilft niemandem, wenn wir nicht sicher an den Einsatzort kommen»

Nicht nur der Alltag, sondern auch die Einsätze sind meist unvorhersehbar. Denn häufig weiss Gut beim Ausrücken nur das Wichtigste. «Es kommt oft vor, dass aufgewühlte Familienmitglieder oder Passanten der Alarmzentrale anrufen», sagt er. Da gehe in der Aufregung einiges unter. Manchmal wisse Gut nicht einmal den Namen der verletzten Person. Bei einem Alarm macht sich jeweils ein Zweierteam auf den Weg. Jemand ist verantwortlich für den Einsatz, die andere Person fährt das Rettungsfahrzeug. Doch bevor es los geht, ist etwas besonders wichtig: «Selbstschutz und Sicherheit. Es hilft niemandem, wenn wir nicht sicher an den Einsatzort kommen», sagt er.

Ein Rettungsfahrzeug war bereits früh unterwegs. Bruno Kissling

Auf der Anfahrt überlege er sich mögliche Szenarien und wie er jeweils handeln würde.«Es ist ein mulmiges Gefühl, wenn man nicht genau weiss, was einen erwartet. Aber wir wissen was zu machen ist», sagt Reto Gut. Am Einsatzort angekommen, laufe alles strukturiert, und die beiden Teampartner arbeiten Hand in Hand.

Wie geht man mit einem nicht erfolgreichen Einsatz um?

Rettungssanitäter zu sein bedeutet zwar in erster Linie Retter in der Not sein, aber – nicht nur. Denn oft sind die Betroffenen aufgewühlt und müssen auch psychologisch betreut werden. Über die Jahre hinweg hat Reto Gut gelernt, wie er am besten mit den verschiedenen Patientinnen und Patienten kommuniziert. Sie sollen sich so wohl wie möglich fühlen. Manchmal müsse es aber auch schnell gehen, da bleibe nicht viel Zeit für Gespräche. «Dann ist es besonders wichtig, dass man dem Patienten sagt, was mit ihm geschieht», sagt Gut.

Trotz allen Bemühungen ist nicht jeder Rettungseinsatz erfolgreich. Wie geht man damit um? «Wir besprechen alle Einsätze danach im Team. Dann können wir auch darüber sprechen, ob irgendetwas anders hätte ablaufen sollen», sagt er. Wird ein Einsatz zur Belastung stehen auch ein Peer-Team, ein internes Care-Team und Betriebspsychologinnen zur Aufarbeitung des Geschehenen bereit.

Nicht jeder ist bei seinem Anblick beruhigt

Doch zum guten Glück darf Gut häufig positive Erfahrungen machen. Es sei ein schönes Gefühl, wenn man jemandem helfen kann. «Natürlich ist es keine freudige Situation, wenn wir mit der Ambulanz kommen müssen. Aber die meisten Menschen sind froh, dass wir vor Ort sind», sagt Gut. Die Dankbarkeit der Patientinnen und Patienten sei sehr gross. Ihnen die Schmerzen sowie die Angst nehmen zu können sei wichtig. Neben den vielen dankerfüllten Begegnungen gibt es immer auch Ausnahmen. Manche Personen seien beim Anblick der Rettungskräfte ganz und gar nicht beruhigt. «Dabei handelt es sich möglicherweise um Personen, die gerade eine Psychose erleben», erklärt Gut. In ihrer Wahnvorstellung würden sie anders reagieren. «Das nehme ich ihnen auf keinen Fall übel», sagt Gut. Denn im Vordergrund steht der Schutz aller.

Das Rettungsfahrzeug ist für den Einsatz bereit – Reto Gut auch. Bruno Kissling

Reto Gut öffnet die Türen zum Rettungsfahrzeug. Das Licht springt an. Alles steht griffbereit. Er steigt hinein. Mit seiner Grösse muss er sich bücken, um sich den Kopf nicht zu stossen. Gedankenverloren schaut der Rettungssanitäter umher. Immer mal wieder laufen Kolleginnen und Kollegen durch und begrüssen ihn. Gut scheint sich inmitten der Rettungsfahrzeuge wohlzufühlen. Ein Lächeln breitet sich in seinem Gesicht aus und er sagt:

«Ich bin glücklich hier.»

Um dem Arbeitsalltag zu entfliehen, geht Gut gerne zusammen mit seiner Frau joggen. So könne er den Kopf etwas lüften. Auch mit seinen drei Kindern verbringt er viel Zeit. «Dort weiss ich auch nie, was mich erwartet», sagt Gut und lacht herzlich. Fast so wie bei der Arbeit – nur etwas weniger gefährlich.

Reto Gut schliesst die Türe zum Rettungswagen. Noch ist alles ruhig. Und er selbst bleibt es auch. Bei jedem Einsatz.